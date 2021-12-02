Стокгольм к одному: как РФ и США объединяют усилия по украинскому кризису

Россия заинтересована объединить усилия с США для урегулирования украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном 2 декабря. Последний, в свою очередь, выразил «глубокие опасения» в связи с «российскими планами агрессии против Украины» . Однако, как заявил «Известиям» вице-спикер Совфеда Константин Косачев, Москва не вынашивает каких-либо планов использования военной силы или агрессии против Киева. Блинкен также заявил о готовящейся встрече российского и американского лидеров . В случае, если она пройдет в очном формате (в качестве варианта для первой фазы переговоров рассматривается видеосвязь), местом встречи может стать Финляндия — в МИД республики «Известиям» заявили, что готовы принять следующий саммит лидеров России и США. Также в феврале у президентов будет возможность пересечься на Мюнхенской конференции.

Нормандский с Вашингтоном

Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели вторую за год очную встречу и снова в скандинавской стране — на этот раз в Стокгольме на полях СМИД ОБСЕ, а в последний раз дипломаты встречались в мае на заседании Арктического совета в Рейкьявике.

На майской встрече — первой с момента назначения Блинкена на пост госсекретаря в январе 2021 года — стороны больше концентрировались на двусторонних отношениях, в частности, на дипломатическом кризисе. Сейчас же, в столице Швеции, в центре обсуждения была Украина .

Накануне заседания глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал, что обсудит с западными коллегами действия Киева на юго-востоке Украины. Блинкен же заявил, что призовет Москву «отвести военных от границы» с Украиной.

Говоря о западных коллегах, с которыми встретился в Стокгольме Лавров: это высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель (в ходе официального ужина для глав делегаций СМИД ОБСЕ), главы МИД Великобритании, Турции, Сербии, Испании, Венгрии и Австрии.

Переговоры шефов дипломатии РФ и США проходили в закрытом режиме, но оба министра успели сделать заявления для прессы.

Стокгольм к одному Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Открывая встречу, Блинкен заявил: Вашингтон считает, что возможный конфликт между Москвой и Киевом можно предотвратить лишь дипломатическим путем. США, по словам госсекретаря, готовы стать посредником в диалоге между РФ и Украиной .

Сергей Лавров заявил, что РФ заинтересована объединить усилия с США для урегулирования украинского кризиса.

— Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы , — добавил Лавров.

Министр уточнил: во время выступления на заседании СМИД ОБСЕ госсекретарь США «стал перечислять требования к России по выполнению минских договоренностей, включая соблюдение прекращения огня , включая вывод тяжелых вооружений, включая прекращение экономического какого-то вмешательства на Донбассе».

— Я, конечно, ему все разъяснил и процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения минских договоренностей , где прямо говорится о том, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском, — подчеркнул глава российского МИД.

При этом, по его словам, члены блока «одержимы желанием связать все минские договоренности с действиями России».

В конце июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не против подключения США к нормандскому формату, но только при условии, что Вашингтон будет влиять на Украину.

По мнению программного директора Валдайского клуба Тимофея Бордачева, США предлагают посреднический формат, но не включатся в качестве участника в нормандский квартет , поскольку считают, что они — «слишком значимая держава», чтобы участвовать в европейских форматах.

— Нормандский квартет — это чисто европейская история. При этом США опасаются Украину потерять, отсюда и исходит предложение Блинкена о посредничестве в переговорах между Киевом и Москвой, — заявил политолог «Известиям».

Разговоры об агрессии

Госсекретарь также отметил, что у США есть «глубокие опасения» в связи с якобы готовящимися «российскими планами агрессии против Украины» .

— Это может увести нас в совершенно противоположную сторону. Это просто не отвечает ничьим интересам. Это не только наши опасения, они разделяются и многими странами в Европе, — уточнил Блинкен.

Никаких планов агрессии у РФ нет, Москва не вынашивает планов использования военной силы, заявил «Известиям» вице-спикер Совфеда Константин Косачев .

— Если и когда Россия предпринимает меры военного характера, то это происходит исключительно в пределах России, в качестве ответной реакции на то, что происходит за пределами РФ. Сейчас на территории Украины военное присутствие НАТО усиливается радикально, в том числе, в акватории Черного и Балтийского морей. Наши действия носят ответный характер на то, что делают натовцы , — подчеркнул политик.

Сергей Лавров также отметил, что альянс отказывается от предложений РФ по снятию напряженности на границах. По его словам, уже более двух лет западные партнеры не рассматривают конкретные предложения, которые Генштаб РФ внес на рассмотрение стран-членов НАТО.

Стокгольм к одному Корабли ВМС стран-членов НАТО в Балтийском море Фото: TASS/Zuma

Среди этих предложений: конкретное расстояние, на которое должны быть отведены учения от линии соприкосновения, определение дистанции максимально допустимого сближения боевых самолетов и боевых кораблей, а также выработка дополнительных мер безопасности в воздушном пространстве Прибалтики.

Эти предложения, как пояснил Лавров — проявление «нашего искреннего стремления добиться деэскалации, а отказ от этих предложений показывает: все разговоры, что Россия отворачивается от сотрудничества с НАТО — все это пустословие».

Глава российской дипломатии уточнил: в ближайшее время Москва сформулирует конкретные предложения по гарантиям безопасности, согласно инициативе президента РФ Владимира Путина, и надеется на серьезное отношение к ним Запада .

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что предложение Вашингтона о посредничестве на деле означает, что США готовы договариваться с РФ, чтобы успокоить обстановку на юго-востоке Украины.

— Если говорить о предложении Блинкена выступить посредниками, то речь здесь идет вовсе не о посредничестве — Вашингтон осуществляет непосредственное управление киевским режимом, значит, сейчас Вашингтон признает, что готов договариваться с Москвой напрямую , чтобы обострение не приняло катастрофических форм, — пояснил эксперт «Известиям».

Встречное предложение

На пресс-конференции после переговоров Энтони Блинкен отметил, что у него состоялся «чистосердечный обмен мнениями с разных точек зрения» с Сергеем Лавровым.

— Мы согласились дать отчет об этом нашим президентам, у которых в ближайшем будущем может быть прямой контакт, — уточнил госсекретарь .

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что министерство занимается основательной подготовкой саммита президентов России и США. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что переговоры политиков могут пройти до Нового года в формате видеоконференции.

Стокгольм к одному Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и государственный секретарь США Энтони Блинкен Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

При этом не исключено, что в начале следующего года состоится очная встреча двух лидеров. Среди возможных мест для ее проведения — нейтральная Финляндия , где летом 2018 года проходили переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

В канцелярии МИД Финляндии «Известиям» заявили, что Хельсинки готов принять у себя очередную встречу глав России и США.

— Министр иностранных дел Пекка Хаависто в этом году уже выражал готовность Финляндии принять у себя встречу лидеров России и США. Наша позиция в данном вопросе остается в силе , — заявили в ведомстве.