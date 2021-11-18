Обойдемся как-нибудь: Россия снова сократила вложения в госбумаги США

Россия сократила вложения в облигации министерства финансов США с $4,004 млрд в августе до $3,918 млрд в сентябре. Подробности —в материале «Известий».

За счет кого снизились вложения

Кроме Центробанка в американские бумаги вкладываются и другие инвесторы из России , напоминает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. По ее словам, другие инвесторы, конечно, не такие крупные и, скорее всего, Центробанк является основным покупателем казначейских обязательств, но часто об этом действительно забывают и ошибочно называют эти вложения инвестициями из российских золотовалютных резервов.

Справка «Известий»: По данным минфина США, в портфеле России на данный момент содержатся долгосрочные облигации на $204 млн и краткосрочные на $3,714 млрд. Самыми крупными держателями казначейских обязательств стали японцы и китайцы — у них по $1,299 трлн и $1,047 трлн соответственно. При этом за сентябрь сократился объем вложений в американские ценные бумаги в целом: сокращение составило $6,7 млрд, и общий объем дошел до $7,549 трлн.

Екатерина Косарева также напомнила, что в свое время российские инвестиции в американские госбумаги составляли $150 млрд, а сразу же после ввода санкций США против России снизились с $96,1 млрд до $48,7 млрд. Затем они сократились еще больше — до $14,9 млрд, а Россия выбыла из списка топ-30 держателей американского госдолга.

Интересен процесс определения государственной принадлежности держателей облигаций.

«Например, инвестор — резидент Великобритании, приобрел ценную бумагу США и разместил ее на хранение в швейцарском банке. Эта операция будет засчитана как инвестиция в американские бумаги со стороны Швейцарии, а не Великобритании », — рассказала эксперт. Конечно, в российских банках нерезиденты не так часто хранят деньги и ценные бумаги, однако такое случается.

При этом данные минфина США не могут отразить вложения российских частных инвесторов в американские бумаги, если они лежат в иностранных банках. «То есть при размещении этих бумаг в европейских банках со стороны российских граждан, например, в банках той же Великобритании, минфин США покажет рост вложений со стороны Великобритании», — отметила эксперт.

Сокращение небольшое

« Статистика отражает объем вложений резидентов той или иной страны (то есть частных физических и юридических лиц, а также государственных органов и фондов) в казначейские облигации США. Покупка данных активов обычно осуществляется для размещения временно свободных денежных средств в американской валюте (краткосрочные облигации) или в рамках балансировки портфеля (долгосрочные бумаги). Их распространенности способствуют высокая ликвидность, наличие купонного дохода и практически нулевые риски. Исторически дефолт по бумагам казначейства не объявлялся, вне зависимости от показателей долга по отношению к ВВП», — объяснил «Известиям» эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

За счет этого американские казначейские обязательства обычно выделяются в отдельный класс активов, не имеющих прямой альтернативы, учитывая показатели которого формируются доходности остальных корпоративных и государственных облигаций.

«Произошедшее сокращение является достаточно скромным — лишь −2,7% по сравнению с августом, и может быть вызвано самыми разными факторами — от ребалансировки портфелей управляющими до особенностей учета данной статистики. В любом случае степень влияния данного события на российскую экономическую конъюнктуру можно охарактеризовать как очень слабую или практически отсутствующую», — подчеркнул Игорь Сафонов.

«Сокращение вложений на $86 млн вряд ли может что-то означать для экономики. Пока мы видим следующее: вложения России в американский госдолг минимальны» , — говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

Екатерина Косарева в целом согласна с коллегами и также считает, что сокращение не очень большое. «Однако тенденция очевидна — идет постепенное снижение», — добавила она.

Каковы прогнозы

«Почему, скажем, произошло резкое снижение российских вложений в 2018 году? Дело в том, что возросли риски того, что вложения России в госбумаги США могут быть заморожены. Поскольку сейчас данный фактор по-прежнему актуален, изменения в объеме вложений ждать, по-видимому, не приходится. Когда наши отношения с США потеплеют, снова увеличится позиция в американских госбумагах», — уверен Алексей Ковалев.

Обойдемся как-нибудь Фото: Global Look Press/Budrul Chukrut

« Отказ хранить средства в американских облигациях не является политическим действием. Это сугубо финансовые расчеты — доллар становится менее выгоден по сравнению с другими мировыми валютами. Валюты азиатских стран, которые сейчас находятся на мировой передовой со своим экономическим ростом, несмотря на пандемию, гораздо более привлекательны для вложений. Об этом знают не только государственные служащие, но и частные инвесторы», — подчеркнула Екатерина Косарева.

С учетом того что экономическая ситуация в США складывается не очень благоприятно, доверие к американскому госдолгу в определенной степени подрывается, считает Юрий Твердохлеб, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС.