Стратмобильность: о чем договорились Россия и США на встрече в Женеве

Москва и Вашингтон договорились создать две рабочие группы по стратегической стабильности. Об этом после второго раунда консультаций в Женеве журналистам сообщил глава российской делегации, замглавы МИД РФ Сергей Рябков . По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, создание рабочих групп — важный шаг, но что сейчас в приоритете, так это обозначить предмет переговоров. А расхождений по тому, какие виды вооружений ограничивать, у Москвы и Вашингтона по-прежнему очень много.

«Расширять точки соприкосновения»

30 сентября Россия и США провели в Женеве вторые консультации по стратегической стабильности. Нашу делегацию возглавлял замглавы МИДа Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Предыдущая такая встреча прошла 28 июля в том же месте и в том же составе. Это было своего рода знакомство, главная цель которого — не конкретные договоренности, но запуск диалога . Судя по заявлениям сторон, старт был весьма неплохим: «профессиональные и продуктивные», «деловые и осознанные» — так первые консультации оценили в Вашингтоне и Москве. Вплоть до следующего раунда российские и американские эксперты общались по видеосвязи.

Исход вторых консультаций также дал повод для оптимизма. Как заявил журналистам Сергей Рябков, несмотря на множество расхождений, стороны готовы «двигать процесс дальше» .

— Его постепенное структурирование, с одной стороны, само по себе является признаком такого ответственного подхода, а с другой стороны, позволит нам точнее определить пределы возможного и попробовать хотя бы постепенно расширять точки соприкосновения, которых пока крайне мало, — отметил дипломат.

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Реальным итогом стало решение создать две рабочие группы: 1. по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями; 2. по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект .

Эти кластеры определят дальнейший ход переговоров. При этом, по мнению экспертов, сейчас у сторон другие приоритеты, а потому создание таких групп, скорее, символическая вершина айсберга.

— На нынешнем этапе ключевая задача, как мне представляется, — сблизить позиции по предмету переговоров , — пояснил «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — Приоритеты стран различаются. Хотя возможные развязки тоже есть: например, расширить охват в части ядерных арсеналов, акцентируя внимание на развернутых боезарядах, и найти общие подходы по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

В октябре 2020 года Россия предложила США и их союзникам ввести мораторий на развертывание РСМД на европейском континенте, однако реакции на это не последовало. 30 сентября Сергей Рябков сообщил, что позиция Вашингтона на этот счет «по большому счету негативная» .

Справка «Известий» Стратегическая стабильность — это соотношение ядерных арсеналов сторон, при котором ни у одной из них нет искушения напасть первой. К консультациям по этой теме Москву и Вашингтон подтолкнула встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена, которая прошла 16 июня 2021 года в Женеве. Тогда лидеры переподтвердили ключевое российско-американское заявление 1985 года о том, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», и договорились начать «предметный и энергичный» двусторонний диалог.

Почти без общих знаменателей

Главная цель российско-американских консультаций — в том, чтобы заключить новое соглашение (или пакет соглашений), которое бы пришло на смену СНВ-III (Договор о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений, истекает в 2026 году без возможности продления).

В 2020 году, еще при администрации Дональда Трампа, Россия заявляла: Москва и Вашингтон должны вместе вывести так называемое «уравнение безопасности», где будут учитываться не только СНВ, но и другие типы вооружений. Согласие по этому вопросу есть. Однако осталось решить — какие виды оружия будут ограничивать.

Российский подход Сергей Рябков изложил в интервью «Известиям» в июне 2021 года. По мнению Москвы, в стратегическом уравнении надо :

— увязать друг с другом стратегические наступательные и оборонительные вооружения. В РФ говорят, что развитие новых наступательных систем спровоцировал именно выход США из Договора по ПРО в 2002 году;

— учесть новые технологии и технику. За 10 лет после заключения СНВ-III появилось оружие, которое работает на стратегическую дальность и может поражать цели без использования ядерных боезарядов. Значит, необходимо включить и неядерные вооружения;

— регулировать ракеты средней и меньшей дальности. Их перестали контролировать после того, как в 2019 году из-за выхода из него США прекратил действовать Договор о РСМД;

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— договориться о неразмещении оружия в космосе и предотвратить там гонку вооружений.

Соединенные Штаты свою позицию обнародовали 6 сентября 2021 года. Тогда, выступая на конференции НАТО по разоружению и нераспространению, замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс обозначила следующие пункты :

— необходимо охватить новые виды межконтинентальных средств доставки ядерных боезарядов;

— надо ограничить все ядерные боезаряды, которые ранее не засчитывались, — речь о так называемых нестратегических вооружениях. Российский арсенал превосходит американский: по оценке Вашингтона, он насчитывает от 1 тыс. до 2 тыс. единиц, и их число будет расти;

— США также будут стремиться к тому, чтобы и после истечения СНВ-III в 2026 году ограничивать российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики.

Сергей Рябков, комментируя эту триаду, отметил, что, хоть она и не полностью противоречит российскому подходу, у Москвы всё же другие приоритеты. РФ считает важным сконцентрироваться не на боезарядах, а на средствах их доставки , учитывая разницу в географическом положении двух стран.

У России и США есть один общий пункт — обе державы заявляют о необходимости подключить к уравнению другие ядерные государства. Правда, в то время как Москва говорит об участии Британии и Франции, Вашингтон уже давно настаивает на том, чтобы усадить за стол переговоров Китай. Ни одна из трех стран желания участвовать в уравнении не изъявила.

Выбрать темп

По оценке экспертов, такой широкий набор аспектов Россия и США оформят не в одном документе, а в комплексе соглашений с разным статусом .

— Раньше существовало два мало связанных трека — ядерный и неядерный. Но появились высокоточные вооружения большой дальности , они взяли на себя задачи, многие из которых отводились ядерному оружию, — сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (VCDNP) Николай Соков. — Контроль над вооружениями не может не учитывать новой реальности, но как всё это организовать, неизвестно . Чрезмерно широкий пакет крайне трудно согласовать: неясно, как засчитывать, какие устанавливать соответствия между ядерными и неядерными, и прочее. Меня больше всего беспокоят две вещи: во-первых,общий кризис в отношениях, во-вторых, ограниченность времени (СНВ-III истекает менее чем через пять лет, а в 2024 году может смениться президент США, что означает перерыв в переговорах).

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Если консультации и дальше будут проходить с периодичностью раз в два месяца, то к американским выборам состоится порядка 20 встреч. Но продвижение зависит не столько от частоты контактов, сколько от политической воли обеих сторон, говорит Дмитрий Стефанович.

— При успешном формировании рабочих групп делегации могут собираться в своем режиме — по мере достижения результатов. Если же на определенном этапе появятся условия для перехода к полноценным переговорам, то темп, опять же, будет другой, — отметил эксперт.

При этом не исключен и срыв. Причиной могут быть как внешние факторы — деградация отношений, эскалация региональных конфликтов, инцидент во время учений, — так и внутренние, например попытки привязать к консультациям темы, которые к ним не относятся, а также отсутствие у сторон гибкости, подытожил Дмитрий Стефанович.