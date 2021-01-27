Разоружай и здравствуй: что последует за продлением СНВ-3

Федеральное собрание ратифицировало пролонгацию Договора о СНВ, и теперь он официально продлен обеими сторонами — РФ и США . Парламент рассмотрел соглашение за несколько часов и одобрил его в рекордные сроки. Как пояснили «Известиям» в Совете Федерации, с ситуацией вокруг СНВ-3 парламентарии хорошо знакомы, да и позиция России по этому договору известна давно — потому работа над его продлением прошла в таком оперативном режиме. Тем временем на повестку выходит вопрос, что делать с контролем над вооружениями дальше — и на этот счет Россия уже обратилась к США с конкретными предложениями .

Экспресс-ратификация

О том, что Россия и США наконец договорились продлить ДСНВ, стало известно 26 января. Для его пролонгации в Штатах достаточно решения президента, в РФ же для этого требуется одобрение парламента. Потому главный вопрос был в том, успеют ли российские законодатели ратифицировать продление договора за 10 дней до конца его действия (срок документа истекает 5 февраля 2021 года) или же какое-то время он будет действовать на временной основе.

Члены обеих палат сработали оперативнее, чем ожидалось : соглашение о пролонгации ДСНВ Государственная дума и Совет Федерации одобрили единогласно 27 января. При его рассмотрении присутствовал также замглавы МИДа Сергей Рябков, который в этот день представлял в парламенте президента РФ. Сначала документ рекомендовали продлить профильные комитеты обеих палат (по международным делам и по обороне и безопасности), затем прошли голосования.

Как пояснил «Известиям» глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, для парламентариев СНВ-3 — тема регулярного контроля.

Разоружай и здравствуй Заседание Совета Федерации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В течение 10 лет мы ежегодно получали подробные закрытые доклады правительства о том, как договор применяется, и шаг за шагом наблюдали за его реализацией, — сказал сенатор. — Не буду скрывать: мы подтвердили свою позицию в таком оперативном режиме еще и для того, чтобы снять любые подозрения американской стороны. Теоретически, наши недоброжелатели в США могли начать говорить, что, уйдя в процедуру временного применения — а если бы мы не рассмотрели этот вопрос сегодня, оно бы так и произошло (следующие заседания обеих палат запланированы после 5 февраля), — мы за это время начали бы наращивать количество своих боезарядов . При нынешнем уровне дискуссий в США это вполне реально. У нас была возможность пройти быстрым путем без ущерба качеству нашей работы, и мы этим путем прошли.

Договор СНВ был продлен в той форме, на которой настаивала Москва — на пять лет (до 5 февраля 2026 года) в его нынешнем виде без предварительных условий. В октябре 2020 года в попытке договориться с администрацией Дональда Трампа Россия пошла на уступки и предложила продлить ДСНВ на год с заморозкой на этот срок ядерных арсеналов. Теперь, как сказал Сергей Рябков, эти предложения «обнулены» и возвращаться к ним «оснований нет». «Мы будем вести переговоры с другой отправной точки», — сказал журналистам дипломат.

По оценке американских экспертов, в условиях, когда между инаугурацией Джо Байдена и истечением срока договора оставалось 16 дней, согласившись на продление ДСНВ именно в такой форме, администрация США сделала правильный выбор .

— СНВ-3 — последний договор, который ограничивает ядерные арсеналы России и США. Без него две страны, которые обладают 90% всего ядерного оружия в мире, впервые за последние 50 лет остались бы без возможности наблюдать за ядерными вооружениями друг друга, — отметила в беседе с «Известиями» эксперт Ассоциации по контролю над вооружениями (Вашингтон) Шэннон Багос. — В конечном счете, Договор о СНВ слишком важен, чтобы его можно было просто упустить. Президент Байден признал этот факт. И чтобы не разжечь новую гонку вооружений, США и Россия урегулировали этот вопрос так быстро.

Разоружай и здравствуй Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Справка «Известий» В апреле 2010 года в Праге президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок его действия истекает 5 февраля 2021 года, после этого его можно продлить еще на пять лет. В договоре стороны согласились, что их СНВ не должны превышать следующие цифры: а) 700 единиц для межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков; б) 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками; в) 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Договор предусматривает четкую систему взаимных проверок и уведомлений.

К новой архитектуре разоружения

В пояснительной записке к законопроекту о продлении отмечается, что пять лет, выигранные благодаря пролонгации, «можно использовать для комплексных двусторонних переговоров» по дальнейшему контролю над ракетно-ядерными вооружениями . Свои обязательства по ДСНВ Вашингтон и Москва выполнили за несколько лет до истечения его срока — контрольных показателей договора Штаты достигли к сентябрю 2017 года, Россия — к февралю 2018-го. Поэтому сейчас ключевая задача в том, чтобы разработать новый документ (или пакет документов) по дальнейшему контролю в этой сфере.

Как сообщили 20 января в российском МИДе, Москва передала Вашингтону письменные предложения по работе над новым «уравнением безопасности», которое бы учитывало «весь комплекс факторов стратегической стабильности». С точки зрения РФ, договариваясь о новом соглашении, стороны должны сконцентрироваться «на всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применяемые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон». Также в Москве считают важным обсудить то, как предотвратить гонку вооружений в космосе. Воплощение этих идей «подразумевает сложную и во многом новаторскую работу», и пролонгация ДСНВ станет в их реализации большим подспорьем, подытожили тогда в российском МИДе.

По мнению специалистов, запустить такие переговоры следует как можно скорее, однако сначала надо восстановить процедуры, предусмотренные ДСНВ, — инспекционные визиты и заседания Двусторонней консультационной комиссии .

— Что касается будущих договоренностей, то российские предложения в рамках так называемого «уравнения безопасности», как следует из заявлений официальных лиц, сохраняют актуальность, так что есть и предмет для обсуждения, — сказал «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — Прогнозировать количество требуемого времени в данной области, как показала ситуация со сроками ратификации продления ДСНВ, дело неблагодарное, но рискну предположить, что тем более с учетом пандемии потребуется не менее двух лет, а скорее, и трех.

Для начала стороны должны объявить «целевые задачи» таких переговоров, и вступление в силу продления ДСНВ выглядит отличным моментом для таких заявлений, подытожил эксперт.

Специалисты упирают на то, что ответственность за будущее разоружения лежит именно на России и США.

Разоружай и здравствуй Джо Байден и Владимир Путин, 2011 год Фото: REUTERS/Alexander Natruskin

— Одно из ключевых обязательств Вашингтона и Москвы — остановить деградацию в сфере контроля над ядерными вооружениями и вернуть его в нужное русло, — сказал «Известиям» бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла Лоренс Уилкерсон. — Важно, чтобы они в конечном итоге обеспечили его многосторонний характер, дабы под договорной режим было подведено всё ядерное оружие вне зависимости от того, какая страна им обладает.

О необходимости сделать контроль над стратегическими вооружениями многосторонним говорили как в Вашингтоне, так и в Москве . На консультациях о продлении СНВ-3 Штаты требовали от России подключить к договору Китай. КНР такой шаг категорически отвергла, и РФ на нем настаивать не стала, отметив, что участие в соглашении — дело добровольное. Москва, в свою очередь, говорила о подключении к многостороннему формату двух других официальных ядерных держав — Великобритании и Франции. Но ядерные арсеналы этих двух стран и без того значительно меньше, чем у России и США.

Договорная реанимация

Выстраивание дальнейшей архитектуры разоружения ставит вопрос о том, можно ли реанимировать уже распавшиеся договоренности — например, Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который прекратил свое существование в 2019 году после выхода из него США. По словам Дмитрия Стефановича, восстановить это соглашение вряд ли кто-то собирается, да это уже и не нужно.

— А вот найти варианты контроля и ограничения высокоточного оружия большой дальности, включающего в том числе и ракеты наземного базирования, ранее запрещенные ДРСМД, да еще и с подключением третьих стран — очень важное и перспективное направление, — подчеркнул эксперт.

Разоружай и здравствуй Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Если вопрос с ДРСМД, похоже, закрыт, то другое соглашение по контролю над военной деятельностью — многосторонний Договор по открытому небу (ДОН) — еще можно спасти . По крайней мере, такую возможность допустили в Кремле. Штаты покинули этот документ 22 ноября 2020 года еще при администрации Дональда Трампа. В ответ на это Россия потребовала от европейских союзников США гарантий того, что данные с ее территории не попадут в Вашингтон и что она сможет и дальше наблюдать за американскими объектами в Европе. Не получив таких гарантий, Москва 15 января объявила о намерении выйти из ДОН вслед за Вашингтоном — на это у нее есть по меньшей мере полгода.

— После того как США приняли решение выйти из ДОН, Россия искала пути, возможности остаться в этом договоре. Однако эти поиски не дали результата, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного. В этой связи Россия приняла свое решение, — сказал 27 января представитель Кремля Дмитрий Песков. — Вместе с тем есть еще временной лаг, и в случае готовности американских партнеров как-то продолжить обсуждение такая возможность есть.

Он уточнил, что в первом телефонном разговоре 26 января Владимир Путин и Джо Байден подробно эту тему обсудить не успели. «Но было отмечено, что можно продолжить разговор по ДОН тоже», — добавил Дмитрий Песков .

Чтобы стать частью этого соглашения, Вашингтону необходимо подать заявку на вступление, получить одобрение 33 его подписантов и провести документ через конгресс. Вопрос о том, планируют ли США при Джо Байдене вновь проходить эти процедуры, остается открытым.