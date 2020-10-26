Взаимный зачет: зачем РФ предложила НАТО обоюдный отказ от РСМД

Россия готова отказаться от развертывания ракет 9М729 на европейской части страны при условии встречных шагов со стороны государств — членов НАТО. Такое предложение содержится в заявлении президента Владимира Путина , посвященном стабилизации обстановки в мире на фоне развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава РФ подтвердил мораторий на развертывание вооружений, подпадавших под соглашение, который перестал действовать в прошлом году. Подобного шага в Москве ожидают и от партнеров из НАТО. Опрошенные «Известиями» эксперты считают российскую инициативу в нынешней ситуации крайне важной, хотя и признают, что договориться с альянсом будет крайне непросто.

Пути решения

Новую рабочую неделю Владимир Путин начал весьма активно. После того как президент утром лично пообщался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, Кремль опубликовал заявление главы государства о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД . Заключенный еще на склоне холодный войны договор, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, запрещал Москве и Вашингтону производить, а также развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 0,5 тыс. до 1 тыс. км) дальности.

Взаимный зачет Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин (справа) во время встречи 26 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Дружинин

В заявлении российского президента подчеркивается: РФ продолжает полагать, что ДРСМД — важный элемент архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности . По мнению главы РФ, особую роль он играл в поддержании предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве. При этом Владимир Путин назвал выход США из договора серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации. Он уверен, что с учетом неослабевающей напряженности по линии отношений между Россией и НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности.

На этом фоне Владимир Путин подтвердил приверженность ранее объявленному РФ мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.

Взаимный зачет Испытания комплекса Aegis Ashore на Гавайских островах, 10 декабря 2015 года Фото: REUTERS/U.S. Missile Defense Agency/Leah Garton

— Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория, — говорится в заявлении.

РФ предлагает всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей . По словам президента, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Мк‑41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах ВС РФ в Калининградской области. Кроме того, Россия готова отказаться от развертывания ракет 9М729 на европейской части страны при условии встречных шагов со стороны государств — членов НАТО.

Справка «Известий» Под действие ДРСМД со стороны Москвы попали, например, комплекс РСД-10 «Пионер», крылатые ракеты наземного базирования РК-55 «Гранат», а также оперативно-тактические ракеты «Темп-С» и «Ока». Между тем Соединенные Штаты убрали из Западной Германии ракетные комплексы «Першинг-2» и BGM-109G. К 1 июня 1991 года обе страны в общей сложности уничтожили 2692 РСМД: 1846 советских и 846 американских. Тем не менее США вышли из соглашения, обвинив Россию в нарушении договоренностей из-за новой ракеты 9М729, или SSC-8, которая якобы превышает нижний предел в 500 км. ДРСМД прекратил свое существование со 2 августа 2019-го.

Нашли повод

Еще в 2001 году Штаты сообщили об одностороннем выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны , напомнил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп в мае объявил о намерении Вашингтона покинуть Договор по открытому небу. Кроме того, в подвешенном состоянии находится судьба СНВ-3 (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

По словам сенатора, Москва в очередной раз делает шаг доброй воли , подтверждая готовность не размещать в европейской части ракеты 9М729, которые стали камнем преткновения для продления договора. Если ответ НАТО и США будет вновь отрицательным, то понятно, что все заявления о стабилизации международной обстановки и заинтересованности в мирном разрешении спорных вопросов — фикции и прикрытие. К сожалению, это будет означать, что они не хотят нормализации отношений, их устраивает конфронтация и нагнетание обстановки, уверен парламентарий.

— В любом случае если появится новый договор по ограничению ракет средней и меньшей дальности, то это всегда лучше, чем непрерывная гонка вооружений . Но важно, чтобы условия были честными и приемлемыми для всех сторон, — сказал он.

Взаимный зачет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сейчас важен любой шаг в сторону деэскалации, так как всё больше экспертов предупреждают, что мир приближается к более опасной черте, заявил «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

— В первом десятилетии этого века, когда США начали войну в Ираке, Франция и Германия выступили против боевых действий. Но с тех пор мы не слышим никаких слов осуждения разных американских акций, включая, например, ситуацию в Ливии. Нет сил, которые могли бы противостоять. Есть только робкие попытки высказываться в области экономики. Что касается России как образа врага, то здесь практически сложилось единодушное мнение. А у стран, которые вроде говорят, что это не так, нет голоса. Это касается в том числе Италии, — пояснил политолог.

Найти общий язык с НАТО и США будет действительно непросто. Ведь ДРСМД развалился не из-за появления ракеты 9М729, а лишь потому, что соглашение уже было невыгодно США, считает военный эксперт Виктор Литовки н. Вашингтону надо было не только чем-то угрожать России, но и разворачивать производство. Дональд Трамп дал госзаказ на создание ракет, которые раньше подпадали под ограничения, а вся история с российской 9М729 просто послужила хорошим предлогом.

— В этой ракете нет ничего особенного. Она летает до 500 км. Она просто более высокоточная, чем другие . Если у некоторых ракет отклонение от центра цели, так называемое круговое отклонение, 10 м, то здесь 5 м. Для комплексов «Искандер» существует целый набор ракет с различным боеголовками — осколочно-фугасными, кассетными, ядерными и т.д. Это очередная ракета из этого набора, — заявил «Известиям» эксперт.

Взаимный зачет Презентация ракеты 9М729 в выставочном центре «Патриот», 23 января 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

США уже запустили разработку и производство ракет средней и меньшей дальности, напомнил Виктор Литовкин . При этом обсуждать выделение финансов на эти цели в Соединенных Штатах начали еще до того, как Дональд Трамп официально объявил о планах выйти из ДРСМД, добавил он. Эксперт считает, что США будут наращивать присутствие своего вооружения, размещая ракеты средней и меньшей дальности, не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К слову, такие намерения недавно подтвердил министр обороны США Марк Эспер, обвинив в недружественных действиях Пекин и Москву . Подобные шаги, конечно, создают дополнительную опасность для России, так как размещение ракет в Европе сокращает их время подлета к потенциальным целям в РФ. К примеру, из Прибалтики они могут добраться до Москвы всего за 10 минут, сообщил эксперт.

— В Вашингтоне не хотят признавать, что у остальных стран есть свои национальные интересы. Это инерция, так как Америку уже нельзя считать гегемоном. По крайней мере, сейчас складывается треугольный мир из США, Китая и России, — заявил «Известиям» американист Александр Домрин.

«Известия» обратились в посольство США в РФ и НАТО с просьбой прокомментировать инициативу Владимира Путина.