И СНВ здравствуйте: что ждет контроль над вооружениями в 2021 году

Россия готова к диалогу с США о судьбе Договора об СНВ, однако предложения теперь должны исходить от американской стороны. Как рассказал «Известиям» источник в российских дипломатических кругах, проявлять инициативу Москва более не намерена . Джо Байден заявлял о планах продлить СНВ-III на пять лет без предусловий, как на том настаивала и российская сторона. Однако, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, уверенности в том, что это произойдет, нет. Ясность по соглашению должна наступить в течение января, когда новоизбранный президент США официально вступит в свою должность.

Месяц до полуночи

На сегодня Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) остается единственным соглашением в сфере контроля над вооружениями. Он истекает 5 февраля 2021 года , и таким образом на то, чтобы решить его судьбу, у подписантов остается месяц. Россия неоднократно призывала США продлить договор без предварительных условий на максимально возможный срок в пять лет. В последние полтора года на различных площадках (в основном в Вене) представители сторон с переменной регулярностью вели консультации по этой теме.

Перед выборами американского президента в 2020 году всерьез встал вопрос, удастся ли Дональду Трампу возглавить страну во второй раз. За несколько недель до голосования Москва пошла на уступки его администрации: вместо пяти лет без предусловий она предложила Вашингтону продлить документ на один год с заморозкой ядерных арсеналов обеих сторон. Команду Дональда Трампа такой вариант не устроил : вдобавок к российскому предложению она заявила о необходимости верификации — замороженные арсеналы должны проверяться. Консультации уперлись в это разногласие, и в итоге договориться с теперь уже уходящей администрацией по СНВ-III не удалось.

И СНВ здравствуйте2 Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Erin Schaff

15 декабря президент РФ Владимир Путин поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах и тем самым признал его новым президентом, но Москва заявила о готовности обсуждать продление и с уходящим руководством страны. Команда Дональда Трампа на это взаимностью не ответила : так, 24 декабря спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли прямо сказал, что Штаты «не заинтересованы просто продлить» соглашение. «Этот договор, как я и говорил, еле прошел в сенате [в 2010 году]. <...> Причины в том, что это плохая сделка для США», — сказал он тогда.

Таким образом, сейчас главный вопрос состоит в том, как поведет себя администрация Джо Байдена, которая начнет работу после инаугурации президента 20 января . Как рассказал «Известиям» источник в российских дипломатических кругах, Москва ждет от нее конкретных шагов.

— То, что предлагает уходящая администрация, — это «неравный брак», — сказал собеседник «Известий». — Больше инициативу мы проявлять не будем, подождем, что предложит [Джо] Байден со своей администрацией.

Российская сторона подчеркивает: предложение продлить СНВ-III на пять лет остается в силе. Актуальна ли опция с продлением на год и заморозкой арсеналов, не говорится.

Новоизбранный американский президент, который в бытность сенатором в 1980-е годы участвовал в переговорах по разоружению, в период своей предвыборной кампании говорил о намерении продлить СНВ-III . Этот договор близок ему еще и потому, что с американской стороны его разрабатывала администрация Барака Обамы — при нем Джо Байден занимал должность вице-президента.

— Я буду добиваться продления договора СНВ-III — краеугольного камня стратегической стабильности в отношениях США и России, а также намерен использовать его в качестве основы для новых договоров в сфере контроля над вооружениями, — сказал политик в 2019 году.

И СНВ здравствуйте3 Избранный президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В октябре 2020 года, накануне выборов, газета The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила: в случае победы Джо Байдена, речь пойдет о продлении договора без дополнительных условий — сделку могут заключить почти сразу после инаугурации. Здесь возникает вопрос, насколько скоро договоренность вступит в силу.

— Если это решение будет принято с американской стороны — а это не на 100% очевидно — и если будет согласие российской стороны, то в США оно вступит в силу очень быстро — как только президент подпишет соответствующий указ, — пояснил глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. — У нас же более сложная процедура. Но если мы пойдем на то, чтобы ускорить этот процесс, то он пройдет довольно быстро в рабочем порядке.

Справка «Известий» В апреле 2010 года в Праге президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Он заменил собой Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), подписанный в 2002 году в Москве. Срок действия СНВ-III истекает 5 февраля 2021 года, после этого его можно продлить еще на пять лет. В договоре стороны согласились, что их СНВ не должны превышать следующие цифры: а) 700 единиц для межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков; б) 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками; в) 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Договор предусматривает четкую систему взаимных проверок и уведомлений.

Из двух зол меньшее

О том, чтобы в последующие пять лет, пока действует СНВ-III, обсуждать новое разоруженческое соглашение, говорит и Москва . В конце ноября 2020 года замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, возглавляющий делегацию на двусторонних консультациях с США, сообщил, что российская сторона передала своим партнерам «как пищу для размышлений» предложения по такому соглашению. Его суть в том, чтобы вместе с учетом новых видов вооружений, перспективных технологий и новых политических реалий «разработать новое стратегическое уравнение».

Фото: Global Look Press Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30 Minuteman III на базе ВВС США в Калифорнии, 2013 год

— Мы хотим, чтобы это уравнение включало в себя не только традиционные стратегические вооружения, такие как межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики, но также все ядерные и неядерные вооружения, которые могут выполнять стратегические задачи, — заявил он, выступая в ходе российско-американского форума «Диалог Форт-Росс».

По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, в настоящий момент говорить о новом соглашении сложно: одним договором все вряд ли ограничится — скорее, в будущем появится система договоренностей различного уровня (юридически обязывающие документы, политические декларации, меры доверия и безопасности, односторонние инициативы).

— Что касается охвата таких договоренностей — очевидно, США продолжат искать вариант «зацепить» арсенал российского «нестратегического» ядерного оружия, в то время как для России в том самом «стратегическом уравнении» особое значение имеют неядерные вооружения, способные играть стратегическую роль, причем как «наступательные», так и «оборонительные» , — пояснил «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. — К слову, сюда же относятся и ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, причем попадают они и в «российскую», и в «американскую» корзины (Договор об этом виде вооружений прекратил свое существование в 2019 году. — «Известия»).

Как рассказал собеседник «Известий» в российских дипломатических кругах, Москва была бы также готова говорить о регулировании в сфере гиперзвукового оружия . В декабре 2020 года на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин обратил внимание на то, что подобные системы вооружений разрабатывают в том числе Великобритания и США. Россия открыта к переговорам по этой теме, но с ней «до сих пор никто вообще никак на этот счет не разговаривает», отметил президент.

И СНВ здравствуйте1 Российский многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По оценке экспертов, сегодня вряд ли имеет смысл выделять гиперзвуковое оружие в отдельную категорию.

— Хотя использовать популярность данной темы как «драйвер» в поиске решений по более широкой категории высокоточного оружия большой дальности представляется весьма разумным вариантом , — отметил Дмитрий Стефанович. — Благо с учетом интереса широкой публики согласование каких-то общих подходов по управлению «гиперзвуковой гонкой» может стать политически привлекательным действием для руководства заинтересованных стран.

Что касается многосторонности (Штаты ратовали за подключение Китая, Россия — Британии и Франции), то вряд ли в текущих условиях новый договор затронет кого-то, кроме Вашингтона и Москвы, считает Алексей Арбатов.

— Подключить третьи страны и по политическим, и по стратегическим причинам на следующем этапе очень сложно, — отметил эксперт . — Переговоры по новому договору — СНВ-IV — конечно, будут очень трудными, потому что, помимо участия Великобритании, Китая и Франции, там есть много спорных вопросов: как быть с ПРО, что делать с высокоточными системами большой дальности в обычном оснащении, как поступить с тактическими ядерными боеприпасами, о которых США поставили вопрос еще при предыдущей администрации. Предсказать что-то сложно, но если переговоры все-таки начнутся, появится шанс использовать этот тайм-аут и всерьез поработать над новым соглашением.