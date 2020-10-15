Бесперспективно: США и Россия по-разному видят будущее СНВ-3

Москва и Вашингтон продолжают по-разному оценивать будущее договора СНВ-3, истекающего в феврале следующего года. Так, в России уверены, что шансы продлить действие документа «стремятся к нулю» из-за позиции США. Американцы при этом утверждают, что страны уже достигли принципиального согласия и смогут утрясти все формальности до президентских выборов, которые пройдут в США через три недели. Что будет с соглашением и удастся ли его подписать до 3 ноября — в материале «Известий».

Джентльменское соглашение

«Я лично не вижу такой перспективы [продления договора СНВ-3. — «Известия»]. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы. Хотя мы никогда не скажем, что мы хлопаем дверью и заканчиваем все контакты. Нет. Но мы просто объясняем, что невозможно вести разговор на основе выдвинутого ультиматума, полностью игнорирующего все те принципы, которые десятилетиями были признаны в качестве основы наших договоренностей по СНВ-1 и так далее», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью представителям радиостанций Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

Договор СНВ-3, подписанный между Россией и США, вступил в силу 5 февраля 2011 года сроком на 10 лет. Согласно этому документу, каждая из сторон сокращает и ограничивает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет (и в дальнейшем) суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Помимо этого соглашение обязывало Москву и Вашингтон дважды в год обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей.

Бесперспективно Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-3, 2011 год Фото: Global Look Press/CTK/Michal Dolezal

Еще год назад президент России Владимир Путин призвал американского лидера Дональда Трампа на пять лет без каких-либо предварительных условий продлить ключевой для двусторонних отношений и режима контроля над вооружениями в целом Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Однако президент США выдвинул условие — вовлечь Китай в контроль над вооружениями. Пекин, чей ядерный арсенал в разы уступает американскому и российскому потенциалу, не собирается на данном этапе ни в чем себя ограничивать .

В США тем временем заявляют, что Вашингтон и Москва уже достигли принципиального согласия по продлению договора СНВ-3. Спецпосланник президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что Вашингтон готов «уже завтра» продлить документ в обмен на обоюдную заморозку ядерных арсеналов. Вторым условием он назвал дополнительные существенные меры верификации всех ядерных зарядов, так как Россия, по его словам, «постоянно нарушает условия договора». Вашингтон надеется, что это «джентльменское соглашение» одобрит российский парламент, добавил Биллингсли.

Бесперспективно Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 «Ярс» Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Комментируя заявления американского коллеги, замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Вашингтон не получит никакого соглашения по ядерным арсеналам, «если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов». Дипломат назвал предложение США о заморозке тактических вооружений РФ в рамках ядерной сделки неприемлемым для России, поскольку оно «учитывает только интересы Вашингтона». Он также отметил, что, заявляя о достижении «принципиального соглашения с Москвой по ДСНВ», США выдают желаемое за действительное.

Шансы стремятся к нулю

Сергей Лавров, в свою очередь, и вовсе назвал нечистоплотными заявления американского представителя о том, что Москва и Вашингтон «выходят на договоренности к президентским выборам в США», Россия «замораживает все ядерные боеголовки» и «очень хочет, чтобы Китай к этому присоединился». Глава российского МИДа пояснил, что в переговоры между Москвой и Вашингтоном американцы пока не включили свою программу молниеносного глобального удара — стратегические носители, которые, согласно целям этой программы, могут достигать любой точки земного шара за один час.

«Они не включили в наши разговоры и тему милитаризации космоса, хотя официально уже космос в их доктринах, как и киберпространство, включен в арену боевых действий. Мы этого не можем не учитывать», — пояснил Лавров позицию России. Министр также добавил, что Москва неоднократно давала понять Вашингтону, что станет обсуждать свои тактические арсеналы только в случае, если американцы выведут свое ядерное оружие с территории европейских государств. Однако США на это не соглашаются .

Бесперспективно Тестовый запуск ракеты Trident II ВС США Фото: ТАСС/Zuma/Thomas Gooley

При этом американские власти продолжают настаивать на том, что в последние несколько недель было достигнуто понимание между Москвой и Вашингтоном. Об этом, в частности, заявил госсекретарь США Майк Помпео. «Я надеюсь, что русские найдут способ согласиться с нашим предложением, которое, как я думаю, отвечает и их главным интересам, и нашим главным интересам», — отметил глава Госдепа.

В интервью американскому изданию The National Interest заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и вовсе признал, что шансы на продление Договора о сокращении и ограничениях стратегических наступательных вооружений между Россией и США «стремятся к нулю». Из заявлений дипломата следует, что в Москве уже фактически не надеются, что Вашингтон согласится продлить этот договор еще на пять лет. «Я думаю, что 5 февраля 2021 года договор просто истечет, его действие прекратится. Никакого договора 6 февраля у нас уже не будет», — сделал пессимистичный прогноз замминистра иностранных дел.

«До выборов в США соглашений не будет»

Поводов для оптимизма американская сторона в последнее время действительно не давала. «Продлению договора мешает попытка текущей американской администрации решить этим свои внутренние проблемы, фактически они хотят получить к выборам некий документ, который можно представить своей победой. Но условия, которые они предлагают, неприемлемы», — уверен эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник.

Бесперспективно Фото: REUTERS/Jonathan Drake

По большому счету США пытаются выторговать у России определенные политические обязательства по формату и составу будущих переговоров о следующем договоре СНВ — взамен на согласие продлить действующее соглашение, полагает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов. «Сюда же относится и требование замораживания всех, а не только стратегических ядерных арсеналов и углубление мер верификации и контроля, а также попытки ограничить срок действия продленного договора СНВ не пятью годами, как предусмотрено соглашением, а 1–2 годами, чтобы держать Москву «в тонусе», — пояснил специалист. Россия, по мнению Богданова, не торопится подписывать документ на таких условиях. «Американцы всё сильнее демонстрируют свою зависимость от надвигающихся выборов: им нужна хоть какая-то «бумага» до голосования и они заметно нервничают. Именно поэтому прямо сейчас, до выборов, никаких соглашений на американских условиях не будет», — считает эксперт.

«Основа наших стратегических отношений»

Впрочем, если следующим президентом США станет Джозеф Байден, шансы на продление договора повысятся. Кандидат от демократов выступает за полномасштабное продление договора СНВ на пять лет без всяких предварительных условий. «С Байденом подписание документа будет более реально. Демократы считают, что договор важен, несмотря на их негативное отношение к России, они готовы его продлевать, готовы договариваться. Демократы могут оказаться Москве менее удобны, но не в случае с ДСНВ», — пояснила в разговоре с «Известиями» руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

Бесперспективно Джо Байден Фото: REUTERS/Tom Brenner

Американист отмечает важность ДСНВ для России. «Мы заинтересованы в этом договоре по многим причинам. Во-первых, это принципиальная основа наших стратегических отношений с США, если ее не будет, отношения фактически сойдут на нет. ДСНВ — это единственное, что нас связывает на сегодняшний день, — отметила политолог. — Во-вторых, Россия считает, что этот договор стратегически важен с точки зрения глобальной безопасности в целом. Альтернативы ему на сегодняшний день нет».