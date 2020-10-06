Дело выборов: что мешает России и США договориться о СНВ-III

В Финляндии завершились российско-американские консультации о ядерной стабильности. На повестке — Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) . Об итогах этих встреч стороны обычно говорят довольно общо, давая понять лишь, что принципиальных прорывов нет: соглашение о СНВ так и остается непродленным. Вот и на этот раз ясности было немного. Тем временем нынешние консультации стали, похоже, последними перед выборами президента США, которые пройдут 3 ноября. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, именно это событие определит судьбу российско-американского контроля над вооружениями.

Открытый вопрос

Делегацию РФ на российско-американских консультациях возглавил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, США — спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Все предыдущие двусторонние встречи проходили в Вене, на этот раз их перенесли в Хельсинки . Какого-то глубокого смысла в этом решении нет: как пояснил «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович, причина в сложностях с перелетами из-за пандемии COVID, исходя из которых финляндская столица оказалась логистически более удобной точкой на карте.

Кроме того, Хельсинки уже давно зарекомендовал себя как площадка для мирных переговоров. Как было сказано в сообщении канцелярии президента Саули Ниинистё, «Финляндия всегда готова предложить свои услуги для продвижения мира и безопасности. Обеспечение конфиденциальных условий для диалога, согласно пожеланиям вовлеченных сторон, является важной частью этой работы». Собственно, и итоги встречи подвел скорее финляндский лидер, нежели российский и американский представители.

— Две интересные дискуссии. В этом мире важен любой диалог, и хорошо, что он продолжается между Россией и США. Я вновь надеюсь на прогресс по соглашению о контроле над вооружениями, — сказал Саули Ниинистё после отдельных встреч с Сергеем Рябковым и Маршаллом Биллингсли.

Фото: РИА Новсти/Павел Герасимов Межконтинентальная баллистическая ракета РТ-2ПМ «Тополь» (15Ж58) РС-12М SS-25 и межконтинентальная баллистическая ракета РТ-23У (15Ж61) железнодорожного базирования (справа)

Из раза в раз центральной темой российско-американских консультаций становится судьба Договора о СНВ. На то, что с ним делать, Москва и Вашингтон смотрят по-разному. Российская сторона говорит о продлении договора на максимальный срок в пять лет без предварительных условий, с тем чтобы параллельно работать над новым, уже многосторонним соглашением. Москву очень беспокоят темы противоракетной обороны (ее США для себя закрыли, выйдя из соответствующего двустороннего соглашения в 2002 году) и контроля над вооружениями в космосе, и эти пункты вполне могли бы найти свое отражение в новом документе.

Как рассказал ранее «Коммерсанту» Маршалл Биллингсли, позиция Вашингтона сводится к трем пунктам: во-первых, обязательное подключение к новому договору Китая; во-вторых, охват всех типов боезарядов — в том числе и тактических, при этом Вашингтон не готов вывезти свое тактическое оружие из Европы; в-третьих, укрепление режима проверок, который, по мнению США, в СНВ-III прописан недостаточно четко.

— Логика такова: мы [США] можем без договора, и либо вы выполняете наши условия, либо мы договор продлевать не будем, — сказал «Известиям» консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий . — С этой точки зрения непродление американцев вполне бы устроило. Если же контроль над стратегическими вооружениями США всё же нужен, то продлить нынешнее соглашение нужно либо как можно на более долгий срок, либо до тех пор, пока в силу не вступит следующий договор.

Для России время продления СНВ-III не столь принципиально — она была бы готова и на меньший срок, отмечают эксперты.

— Но для нее было бы странным обещать США подключение к новой договоренности третьих стран . Поэтому Москва не может пообещать не то что участия Пекина в новом договоре, но даже то, что она будет вести переговоры с США и Китаем в трехстороннем формате, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Петр Топычканов. — Для подобных обещаний есть одно условие: Китай должен быть с этим согласен. КНР уже неоднократно говорила: участвовать в переговорах она не будет, пока потолки российских и американских ядерных арсеналов не станут сопоставимы с китайскими.

Дело выборов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Россия не против многостороннего соглашения, она вообще выступает за то, чтобы подключить к нему две другие ядерные державы — Великобританию и Францию. Однако, по словам Петра Топычканова, привлечь к СНВ-III новых участников невозможно. Во-первых, соглашение касается оперативно развернутых арсеналов, которые сейчас есть только у России и США; во-вторых, у сторон нет опыта по контролю над тактическими вооружениями. Эти темы, безусловно, можно обсуждать, но за пределами консультаций по СНВ-III, подытожил эксперт.

Два сценария

— Хотя нынешняя встреча имеет важное значение, решающим фактором, который определит судьбу СНВ-III, станут президентские выборы в США, — сказал «Известиям» эксперт клуба «Валдай» Ричард Вайц.

Нынешние консультации, по всей видимости, будут последними перед выборами американского президента, которые пройдут 3 ноября. Здесь возникает вопрос, насколько для контактов по контролю над вооружениями принципиален итог голосования. Есть два сценария — «республиканский», если у власти останется Дональд Трамп, и «демократический», если страну возглавит Джо Байден.

— Если Дональд Трамп будет переизбран, будущее договора менее определенно. Он может согласиться на продление или же позволит соглашению истечь в попытке создать новый договор , в котором будут отражены другие положения (например, ограничения российских нестратегических вооружений или усиление мер верификации). На это уйдут годы переговоров, — отмечает Ричард Вайц.

Дело выборов Фото: REUTERS/Al Drago

«Демократический» вариант по части контроля над вооружениями звучит более обнадеживающе. Еще летом 2019 года Джо Байден заявил о намерении продлить СНВ-III, с тем чтобы работать над новыми соглашениями в этой сфере. «Я предприму и другие шаги, чтобы продемонстрировать наш настрой на снижение роли ядерных вооружений», — пообещал он, выступая тогда в Нью-Йорке.

По мнению Ричарда Вайца, новой команде Джо Байдена может потребоваться больше времени, чем до 5 февраля, чтобы продлить действие СНВ-III. В этом случае Москва и Вашингтон могли бы просто договориться о сохранении в силе положений договора до тех пор, пока он не будет официально продлен, подытожил эксперт.

— Независимо от конкретных людей в тех или иных кабинетах и соответствующих форматов Россия и США обречены на продолжение диалога , да и сотрудничества, в области контроля над стратегическими вооружениями, — считает Дмитрий Стефанович.

Альтернативный сценарий с неограниченной гонкой вооружений и опережающим созданием асимметричных угроз не нужен никому на нашей планете, за исключением разве что особо циничных представителей оборонно-промышленного комплекса, подытожил эксперт.