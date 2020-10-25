Ядерный обмен: от какого оружия РФ сможет отказаться при продлении СНВ

В ближайшие несколько дней Вашингтон предоставит свои предложения по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) . Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен 23 октября выразил надежду на успешное продление соглашения, но заявил, что это не означает решения вопроса. Неделей ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 как минимум на год без дополнительных условий . По его мнению, это время даст возможность провести содержательные переговоры. В эти дни дипломаты обеих стран обсуждают множество накопившихся вопросов. В их числе — возможное включение в договор российских систем стратегического сдерживания. В какой стадии находятся работы по этим системам и от чего Россия при необходимости могла бы отказаться без ущерба национальной безопасности, проанализировал военный эксперт Дмитрий Корнев.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал несколько принципиально новых систем вооружения . В обозримом будущем они должны дать России потенциал, который полностью обеспечит безопасность страны. Сейчас в рамках согласования условий нового договора по СНВ дошла очередь до обсуждения судьбы этих новых систем: гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон», тяжелой ракеты РС-28 «Сармат», межконтинентального комплекса «Авангард», лазерного комплекса «Пересвет», подводного беспилотника «Посейдон» и ядерной крылатой ракеты «Буревестник».

«Кинжал», «Сармат» и «Авангард»

«Кинжал» в принципе может рассматриваться как средство доставки ядерных боезарядов . Считается, что его ракета 9-С-7760 имеет много общего с аэробаллистической ракетой 9М723 наземного комплекса «Искандер-М», которая может оснащаться ядерной боевой частью.

Но в системе ограничения стратегических наступательных вооружений такой ракетный комплекс не может считаться стратегическим, так как не обладает межконтинентальной дальностью действия .

Ядерный обмен Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Традиционно в СНВ учитывались дальние бомбардировщики с крылатыми ракетами, а истребитель МиГ-31 — носитель «Кинжала» — всё же никак не может считаться тяжелым бомбардировщиком-ракетоносцем . К тому же с учетом высокой точности поражения целей «Кинжал» не обязательно должен нести ядерную боевую часть. Пока даже нет достоверной информации о его ядерных возможностях. Комплекс развернут как минимум на одной авиационной базе — в Ахтубинске. В заявленных планах было размещение его на базах в Арктике и на Дальнем Востоке. Конечно, учет средств «Кинжала» в общем зачете ядерных сил России возможен, но при обсуждении СНВ комплекс, скорее всего, будет вынесен «за скобки» договора.

Тяжелая жидкостная баллистическая межконтинентальная ракета РС-28 «Сармат» — достаточно амбициозный и давно ожидаемый проект. Она придет в РВСН на смену «Воеводам» и станет одним из наиболее важных сегментов ракетно-ядерного потенциала . Ракета прошла бросковые испытания и готовится к началу летных, которые, вероятно, займут весь 2021 год. Согласно ранее заявленным планам, развертывание новой МБР в составе РВСН должно начаться к концу 2021 года.

Ядерный обмен Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В договорах СНВ ракета «Сармат» будет учитываться в любом случае и по сути будет занимать место «Воеводы», которая прописана в действующем соглашении.

Вполне вероятно, что «Сарматы», как и «Воеводы», будут штатно нести только 10 боевых блоков, хотя технически могли бы включать и в полтора раза больше боеголовок. Поэтому на «Сарматах» повороты в условиях соглашений по СНВ не скажутся никак.

Межконтинентальный ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком 15Ю71 уже принят на вооружение , и с 2019 года начато его развертывание в Оренбургской дивизии РВСН. До 2027 года планируется поставить на дежурство 12 пусковых установок с ракетами УР-100НУТТХ. С учетом того, что это изначально стратегическая ядерная система вооружений, ракеты «Авангарда» в любом случае будут учтены в договоре СНВ, и, соответственно, на планы по их развертыванию возможные изменения вокруг соглашения вряд ли как-то повлияют .

«Пересвет» и «Посейдон»

Лазерный комплекс «Пересвет», постановка на дежурство которого уже ведется на нескольких базах РВСН России, вряд ли можно отнести к стратегическому наступательному вооружению . Комплекс, конечно, может применяться во взаимодействии с наступательными ядерными средствами, но сам по себе никак не предназначен для поражения наземных или каких-то еще целей. Его назначение — прикрытие от средств оптической разведки развертывания мобильных пусковых установок стратегических ядерных сил и маскировка расположения российского ответного потенциала. Даже притом что лазерный комплекс использует энергетическую установку с ядерным реактором, это не то же самое, что использование ядерных боеголовок . Соответственно, при обсуждении вооружений и систем, подпадающих под договоры по СНВ, комплекс «Пересвет» учитываться не должен.

Ядерный обмен Лазерный комплекс «Пересвет» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Самой интересной и противоречивой системой вооружений, которая может обсуждаться в контексте нового договора по СНВ, стал необитаемый подводный аппарат 2М39 «Посейдон», который по проекту должен нести мощнейшую термоядерную боеголовку мегатонного класса . При этом он фактически относится к новым видам стратегических систем вооружений, которые ранее никем не создавались и соответственно не развертывались.

«Посейдон» в принципе может рассматриваться не только как ядерное средство сдерживания, но и как наступательное средство. Теоретически никто не мешает применить скрытно размещенный под боком у потенциального противника «Посейдон» в нужный момент. По этой причине вполне вероятен повышенный интерес к контролю над размещением нового средства доставки ядерных боеприпасов. Тем более что и развертывание «Посейдонов» в водах Мирового океана может происходить скрытно. В целом включение 2М39 в орбиту обсуждений СНВ, с одной стороны, может поставить под угрозу собственно программу его создания и развертывания, но, с другой стороны, дает России дополнительные козыри на переговорах с партнерами.

Здесь следует отметить, что программа создания «Посейдона» пока далека от завершения — системы нового комплекса еще только проходят испытания. В случае принятия решения не развертывать «Посейдон» капиталовложения в инфраструктуру не пропадут даром, а будут использованы для развертывания других средств — традиционных ракетных комплексов . Программа строительства штатных носителей — подводных лодок типа «Хабаровск» — будет, видимо, в таком случае переориентирована на другие цели, а опытный исследовательский носитель «Белгород» займется изучением Мирового океана. Это лишь один из вариантов развития событий.

«Циркон» и «Буревестник»

Гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», вероятно, также могут нести ядерные боевые части и, безусловно, могут рассматриваться как новая система вооружений, которая представляет реальную угрозу. Но в то же время ракетный комплекс имеет относительно небольшую дальность действия и, несмотря на то, что может решать важные задачи, никак не относится к стратегическим.

Ядерный обмен Ядерная крылатая ракета «Буревестник» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Испытания ракетного комплекса вступили в финальную фазу и, вероятно, будут успешно завершены в 2021 году. После этого начнется развертывание «Циркона» на кораблях и подводных лодках российского ВМФ — в первую очередь, на океанских фрегатах проекта 22350, модернизированных тяжелых атомных крейсерах проекта 11442М, подводных лодках проекта 885М «Ясень-М». Возможности флота с новыми крылатыми ракетами возрастут, но сами по себе такого рода ударные вооружения в договор СНВ не должны попадать.

И наконец, ядерная крылатая ракета «Буревестник» . Эта система собрала вокруг себя множество слухов в последние полтора года. Если верить российским и западным СМИ, то работы по созданию «Буревестника» в самом разгаре. Вероятно, идут испытания системы, и они проходят не без шероховатостей. Как и «Посейдон», «Буревестник» фактически считается новым типом ядерного оружия — наличие на крылатой ракете ядерной энергетической установки позволяет ей летать сколько угодно долго — хоть недели и месяцы. Ранее такие системы вооружений не создавались .