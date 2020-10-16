Запасной год: что даст продление договора СНВ-3 до 2022-го

Продление договора СНВ-3 без всяких условий как минимум на один год — единственный компромиссный вариант, который сейчас может устроить РФ и США. Об этом «Известиям» заявили эксперты по итогам совещания президента России с постоянными членами Совета Безопасности. Во время заседания Владимир Путин призвал решить будущее важнейшего договора в области международной безопасности . Специалисты уверены, что конец соглашения, срок которого истекает в феврале 2021 года, откроет прямой путь к началу новой гонки вооружений. В целом за океаном сформировался консенсус по поводу необходимости сохранения СНВ-3. Тем не менее, открытым остается вопрос, захотят ли в Белом доме предоставить российской стороне какой-либо внятный ответ до президентских выборов.

Наступит хаос

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, подписанный бывшими президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в Праге в 2010 году (в силу вступил 5 февраля 2011-го), остается краеугольным камнем международной архитектуры безопасности. Согласно документу, две главные ядерные державы обязались в течение семи лет сократить количество средств СНВ до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Срок соглашения истекает уже 4 февраля следующего года. Глава МИД Сергей Лавров на совещании Совбеза 16 октября доложил президенту, что российская сторона находится в интенсивном контакте с американскими коллегами по всему комплексу проблем стратегической стабильности, включая вопрос продления договора на очередные пять лет. В Вашингтоне продолжают предъявлять предварительные условия, которые не устраивают Москву.

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что США готовы продлить договор СНВ-3 «уже завтра» при условии замораживания ядерных арсеналов обеих стран. Кроме того, в Вашингтоне призывают разработать дополнительные существенные меры верификации всех ядерных зарядов, поскольку РФ, по мнению американцев, постоянно нарушает условия договора.

— Ядерный арсенал — это гораздо более широкое понятие, которое включает в себя тактическое ядерное оружие. А про него разговаривать пока бессмысленно, потому что нет никакой системы верификации. То есть, мы не знаем, сколько у американской стороны такого вида вооружения и где оно находится. Москва также не собирается им предоставлять эту информацию, — пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

В результате неспособности сторон найти консенсус по этому вопросу мир может и вовсе остаться «без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности», подчеркнул российский министр иностранных дел. По мнению Виктора Литовкина, отсутствие ДСНВ открывает прямой путь к новой гонке вооружений не только между РФ и США, но и остальными странами. В частности, это подтолкнет Китай и другие государства к развитию своих ядерных потенциалов. Кроме того, нельзя исключать, что в случае дальнейшего распространения ядерного вооружения, оно и вовсе может оказаться, к примеру, в руках террористических организаций, предупреждает эксперт.

— Без СНВ-3 будет полное безобразие. Смысл этого договора не только в том, чтобы ограничить стратегическое наступательное вооружение и ядерные боеголовки. Смысл в доверии, когда российская сторона может приехать и посмотреть, что делается у американцев. Их же эксперты могут приехать в Россию. Сейчас, когда происходит пуск испытательной ракеты, то мы заранее друг друга предупреждаем. То есть, устраняется нервное состояние, когда летит ракета, а ты не знаешь, почему она выпущена и куда летит, — добавил Виктор Литовкин.

Продлить на год

Учитывая все риски, Владимир Путин считает необходимым продлить ДСНВ как минимум на 12 месяцев. По его словам, все предыдущие годы соглашение работало исправно и выполняло свою фундаментальную роль ограничителя и сдерживания гонки вооружений.

— В этой связи у меня есть предложение, а именно — продлить действующий Договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях, — заявил российский лидер.

По мнению президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского, действующий шеф Белого дома Дональд Трамп может согласиться с российским предложением, поскольку за океаном в целом сформировался консенсус по поводу необходимости продления договора . Кроме того, нынешняя администрация осознала, что подключить к переговорам Китай в настоящий момент не удастся.

— Трампу нужны успехи на международной арене. Продление СНВ-3 на один год, по сути, ни к чему не обязывает, но при этом сохраняет при жизни важнейший документ в области международной безопасности. Кроме того, надо понимать, что даже демократы, включая самых ярых противников сотрудничества с Россией, выступают за пролонгацию соглашения. То есть, если администрация Трампа даст согласие на продление, то его вряд ли за это будут критиковать, используя этот шаг как очередное подтверждение того, что он «агент Кремля», — заявил «Известиям» политолог.

Продление действующего соглашения на 12 месяцев — единственный компромиссный вариант, который в нынешней ситуации может устроить обе стороны, считает профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин. Уже в течение следующего года Москва и Вашингтон смогут устранить недопонимание и согласовать более длительный договор. Однако не факт, что Дональд Трамп все же решится принять предложение Владимира Путина до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября.