Осторожно, небо закрывается: почему Россия выходит из ДОН

Россия вслед за Соединенными Штатами покидает Договор по открытому небу . Причина в том, что европейские союзники отказались гарантировать непередачу ее данных в США и не стали подтверждать ее доступ к американским объектам в Европе. Точные сроки выхода РФ неизвестны. Тем не менее, как рассказал «Известиям» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Россия продолжит участвовать в связанных с договором мероприятиях вплоть до окончания своего в нем членства. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, нынешнее российское заявление можно расценить как сигнал к США и их союзникам по НАТО, который еще реально отыграть назад .

Необратимый исход

15 января российская сторона официально объявила, что вслед за Соединенными Штатами она выходит из Договора по открытому небу (ДОН). Как говорится в сообщении МИД РФ, Москва «выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях». «С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — подчеркнули в ведомстве .

Американцы окончательно покинули ДОН 22 ноября 2020 года . Как сказал «Известиям» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, этот шаг «коренным образом изменил конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушил баланс интересов государств-участников».

— Когда Вашингтон покинул договорное поле и снял с себя обязательства по приему наблюдательных полетов над своей территорией, тенденция к разрушению ДОН приобрела необратимый характер, — подчеркнул дипломат.

Еще до выхода США Россия назвала условия, при которых она может остаться в соглашении. Так, отвечая 12 ноября на вопросы журналистов, шеф российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что Москва выдвинула остальным 32 подписантам два требования:

1. Они не должны ограничивать российские наблюдательные полеты над своей территорией и таким образом оставят за Россией возможность следить за американскими объектами в Европе;

2. Они предоставят Москве письменные гарантии того, что данные, собранные ими на территории РФ, не будут переданы США.

Именно эти пункты должны были «поддержать жизнеспособность ДОН в новых условиях». Ответ на свою ноту, в которой шла речь о непередаче информации, Россия ждала до 1 января. В конце декабря ей пришел коллективный ответ от 16 стран, еще несколько государств прислали свои ноты по двусторонним каналам.

Выполнять российские требования европейские союзники отказались: во-первых, США не требуют от них ограничить наблюдательные полеты РФ над своими объектами; во-вторых, запрет на передачу данных странам, не участвующим в ДОН, уже в договоре прописан, и вновь его переподтверждать союзники нужным не считают.

— В этих обстоятельствах руководство страны приняло решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН, исходя из необходимости обеспечения национальной безопасности. По их окончании депозитарии ДОН — Венгрия и Канада — будут об этом официально уведомлены, — сказал Константин Гаврилов.

Можно ли спасти договор?

После того, как США вышли из ДОН, звучали предположения, что при новом руководстве Вашингтон к договору все же вернется. Так, Джо Байден, еще будучи кандидатом в президенты, высказывался резко против решения Дональда Трампа покинуть этот документ. Ведь, по его словам, он нужен Штатам для того, «чтобы противостоять России и решать проблемы, связанные с соблюдением договора этой страной».

— При Дональде Трампе произошел коллапс всего процесса контроля над вооружениями, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин. — У нас была такая надежда, что Джо Байден придет и мы вернемся к процессу контроля над вооружениями. Хотелось бы, чтобы хоть какие-то консультации по ДОН начались , — для Байдена это было бы полезно и с имиджевой точки зрения: так он мог бы сказать, что исправляет ошибки Трампа.

О своем выходе Россия объявила за пять дней до начала работы новой американской администрации — инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января. Казалось, стоило бы дождаться, что насчет ДОН скажет новое руководство, но в Москве уверены: вступить в договор заново Джо Байдену не позволит Конгресс. Как сказал ТАСС глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, сейчас политика США «диаметрально противоположная любым договоренностям в области контроля над вооружениями» .

— Заявление о выходе, на мой взгляд, — это сигнал администрации Байдена и НАТО. В нем ведь не сказано, что мы выходим окончательно, что все мосты сожжены и говорить больше не о чем, — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Там указано, что работа началась. Но это не значит, что она обязательно завершится решением о выходе. Выдвинутые Россией условия — это своего рода проверка того, насколько союзники заинтересованы в сохранении договора . Однако если ничего не изменится, то свое намерение о выходе Москва выполнит.

Выход из соглашения подразумевает принятие в РФ соответствующего федерального закона с последующим уведомлением депозитариев ДОН. После этого у Москвы будет еще полгода на то, чтобы отозвать свое решение. В противном случае, в документе останется 32 страны, для которых в наблюдении за территориями друг друга принципиального интереса нет.

По словам Владимира Ермакова, выход России из ДОН — «непростой процесс, требующий согласования», а потому точные сроки прекращения российского участия в документе неизвестны. Пока же российская делегация остается полноправным участником всех связанных с ДОН механизмов.

— Вплоть до выхода России из Договора мы продолжим участвовать в пленарных заседаниях Консультативной комиссии по открытому небу и ее неофициальных рабочих групп, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Константин Гаврилов.

Что касается европейских союзников, то новость о выходе России из договора они восприняли относительно спокойно. Как сказал представитель НАТО, заявление РФ члены альянса «приняли к сведению» . Сами же они «продолжат тесные консультации по вопросам будущего контроля над вооружениями» и «остаются открыты для диалога». При этом в альянсе вновь поддержали позицию Вашингтона, который при выходе из ДОН обвинил Москву в избирательном выполнении соглашения.

— Меры укрепления доверия по типу ДОН было бы возможно включить в более широкое соглашение по контролю над вооружения между Россией и США/НАТО, — сказал «Известиям» эксперта клуба «Валдай» Ричард Вайц. — Оно могло бы включить некоторую комбинацию документов: поправки к Венскому документу [об укреплении доверия и безопасности], восстановление ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе. — «Известия»), ограничения на системы РСМД, а также ограничения и меры верификации после СНВ-III.

Эти аспекты контроля над вооружениями обсуждаются в экспертной среде. Однако на то, чтобы достичь реального пакетного соглашения такого рода, могут потребоваться многие годы, подытожил Ричард Вайц.