 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Попова анонсировала создание в РФ тест-системы на выявление мутации COVID-19
Интернет
Роскомнадзор потребовал возобновить доступ к YouTube-каналу ФК «Ахмат»
Общество
Голикова заявила об изучении в России 600 штаммов коронавируса
Экономика
В МВФ отметили усилия России по преодолению кризиса на фоне пандемии
Общество
«Почта России» будет доставлять отправления в определенное время
Мир
США объявили о санкциях против трех иранских компаний
Общество
Масштабная вакцинация россиян от COVID-19 начнется 18 января
Мир
Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Белоруссии
Спорт
Уэйн Руни завершил карьеру футболиста
/

Осторожно, небо закрывается: почему Россия выходит из ДОН

Об отказе Москвы от договора стало известно за несколько дней до инаугурации Джо Байдена
Фото: commons.wikimedia.ord/Dmitry Zherdin
Главный слайд
Начало статьи
Осторожно, небо закрывается: почему Россия выходит из ДОН
2021-01-15 19:14:17">
2021-01-15 19:14:17
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия вслед за Соединенными Штатами покидает Договор по открытому небу. Причина в том, что европейские союзники отказались гарантировать непередачу ее данных в США и не стали подтверждать ее доступ к американским объектам в Европе. Точные сроки выхода РФ неизвестны. Тем не менее, как рассказал «Известиям» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Россия продолжит участвовать в связанных с договором мероприятиях вплоть до окончания своего в нем членства. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, нынешнее российское заявление можно расценить как сигнал к США и их союзникам по НАТО, который еще реально отыграть назад.

Необратимый исход

15 января российская сторона официально объявила, что вслед за Соединенными Штатами она выходит из Договора по открытому небу (ДОН). Как говорится в сообщении МИД РФ, Москва «выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях». «С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — подчеркнули в ведомстве.

Американцы окончательно покинули ДОН 22 ноября 2020 года. Как сказал «Известиям» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, этот шаг «коренным образом изменил конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушил баланс интересов государств-участников».

— Когда Вашингтон покинул договорное поле и снял с себя обязательства по приему наблюдательных полетов над своей территорией, тенденция к разрушению ДОН приобрела необратимый характер, — подчеркнул дипломат.

Еще до выхода США Россия назвала условия, при которых она может остаться в соглашении. Так, отвечая 12 ноября на вопросы журналистов, шеф российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что Москва выдвинула остальным 32 подписантам два требования:

1. Они не должны ограничивать российские наблюдательные полеты над своей территорией и таким образом оставят за Россией возможность следить за американскими объектами в Европе;

2. Они предоставят Москве письменные гарантии того, что данные, собранные ими на территории РФ, не будут переданы США.

Именно эти пункты должны были «поддержать жизнеспособность ДОН в новых условиях». Ответ на свою ноту, в которой шла речь о непередаче информации, Россия ждала до 1 января. В конце декабря ей пришел коллективный ответ от 16 стран, еще несколько государств прислали свои ноты по двусторонним каналам.

Выполнять российские требования европейские союзники отказались: во-первых, США не требуют от них ограничить наблюдательные полеты РФ над своими объектами; во-вторых, запрет на передачу данных странам, не участвующим в ДОН, уже в договоре прописан, и вновь его переподтверждать союзники нужным не считают.

— В этих обстоятельствах руководство страны приняло решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН, исходя из необходимости обеспечения национальной безопасности. По их окончании депозитарии ДОН — Венгрия и Канада — будут об этом официально уведомлены, — сказал Константин Гаврилов.

Можно ли спасти договор?

После того, как США вышли из ДОН, звучали предположения, что при новом руководстве Вашингтон к договору все же вернется. Так, Джо Байден, еще будучи кандидатом в президенты, высказывался резко против решения Дональда Трампа покинуть этот документ. Ведь, по его словам, он нужен Штатам для того, «чтобы противостоять России и решать проблемы, связанные с соблюдением договора этой страной».

— При Дональде Трампе произошел коллапс всего процесса контроля над вооружениями, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин. — У нас была такая надежда, что Джо Байден придет и мы вернемся к процессу контроля над вооружениями. Хотелось бы, чтобы хоть какие-то консультации по ДОН начались, — для Байдена это было бы полезно и с имиджевой точки зрения: так он мог бы сказать, что исправляет ошибки Трампа.

О своем выходе Россия объявила за пять дней до начала работы новой американской администрации — инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января. Казалось, стоило бы дождаться, что насчет ДОН скажет новое руководство, но в Москве уверены: вступить в договор заново Джо Байдену не позволит Конгресс. Как сказал ТАСС глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, сейчас политика США «диаметрально противоположная любым договоренностям в области контроля над вооружениями».

— Заявление о выходе, на мой взгляд, — это сигнал администрации Байдена и НАТО. В нем ведь не сказано, что мы выходим окончательно, что все мосты сожжены и говорить больше не о чем, — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Там указано, что работа началась. Но это не значит, что она обязательно завершится решением о выходе. Выдвинутые Россией условия — это своего рода проверка того, насколько союзники заинтересованы в сохранении договора. Однако если ничего не изменится, то свое намерение о выходе Москва выполнит.

Выход из соглашения подразумевает принятие в РФ соответствующего федерального закона с последующим уведомлением депозитариев ДОН. После этого у Москвы будет еще полгода на то, чтобы отозвать свое решение. В противном случае, в документе останется 32 страны, для которых в наблюдении за территориями друг друга принципиального интереса нет.

По словам Владимира Ермакова, выход России из ДОН — «непростой процесс, требующий согласования», а потому точные сроки прекращения российского участия в документе неизвестны. Пока же российская делегация остается полноправным участником всех связанных с ДОН механизмов.

— Вплоть до выхода России из Договора мы продолжим участвовать в пленарных заседаниях Консультативной комиссии по открытому небу и ее неофициальных рабочих групп, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Константин Гаврилов.

Что касается европейских союзников, то новость о выходе России из договора они восприняли относительно спокойно. Как сказал представитель НАТО, заявление РФ члены альянса «приняли к сведению». Сами же они «продолжат тесные консультации по вопросам будущего контроля над вооружениями» и «остаются открыты для диалога». При этом в альянсе вновь поддержали позицию Вашингтона, который при выходе из ДОН обвинил Москву в избирательном выполнении соглашения.

— Меры укрепления доверия по типу ДОН было бы возможно включить в более широкое соглашение по контролю над вооружения между Россией и США/НАТО, — сказал «Известиям» эксперта клуба «Валдай» Ричард Вайц. — Оно могло бы включить некоторую комбинацию документов: поправки к Венскому документу [об укреплении доверия и безопасности], восстановление ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе. — «Известия»), ограничения на системы РСМД, а также ограничения и меры верификации после СНВ-III.

Эти аспекты контроля над вооружениями обсуждаются в экспертной среде. Однако на то, чтобы достичь реального пакетного соглашения такого рода, могут потребоваться многие годы, подытожил Ричард Вайц.

Справка «Известий»

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ). Вступил в силу в 2002 году. Сегодня с учетом России в договоре участвуют 33 страны.

Документ регламентирует режим полетов над территорией стран-участниц для наблюдения за их военной деятельностью в пределах обговоренных ограничений. ДОН контролирует ход полетов и обработку сведений, а также очерчивает требования к самолетам, которые не оснащены каким-либо вооружением, и наблюдательной аппаратуре на борту. Вся собранная информация поступает в доступный всем участникам банк данных. При этом маршрут должен проходить не ближе 10 км от границы прилежащего государства, которое ДОН не подписывало.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021