Осторожно, небо закрывается: почему Россия выходит из ДОН
Россия вслед за Соединенными Штатами покидает Договор по открытому небу. Причина в том, что европейские союзники отказались гарантировать непередачу ее данных в США и не стали подтверждать ее доступ к американским объектам в Европе. Точные сроки выхода РФ неизвестны. Тем не менее, как рассказал «Известиям» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Россия продолжит участвовать в связанных с договором мероприятиях вплоть до окончания своего в нем членства. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, нынешнее российское заявление можно расценить как сигнал к США и их союзникам по НАТО, который еще реально отыграть назад.
Необратимый исход
15 января российская сторона официально объявила, что вслед за Соединенными Штатами она выходит из Договора по открытому небу (ДОН). Как говорится в сообщении МИД РФ, Москва «выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях». «С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — подчеркнули в ведомстве.
Американцы окончательно покинули ДОН 22 ноября 2020 года. Как сказал «Известиям» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, этот шаг «коренным образом изменил конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушил баланс интересов государств-участников».
— Когда Вашингтон покинул договорное поле и снял с себя обязательства по приему наблюдательных полетов над своей территорией, тенденция к разрушению ДОН приобрела необратимый характер, — подчеркнул дипломат.
Еще до выхода США Россия назвала условия, при которых она может остаться в соглашении. Так, отвечая 12 ноября на вопросы журналистов, шеф российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что Москва выдвинула остальным 32 подписантам два требования:
1. Они не должны ограничивать российские наблюдательные полеты над своей территорией и таким образом оставят за Россией возможность следить за американскими объектами в Европе;
2. Они предоставят Москве письменные гарантии того, что данные, собранные ими на территории РФ, не будут переданы США.
Именно эти пункты должны были «поддержать жизнеспособность ДОН в новых условиях». Ответ на свою ноту, в которой шла речь о непередаче информации, Россия ждала до 1 января. В конце декабря ей пришел коллективный ответ от 16 стран, еще несколько государств прислали свои ноты по двусторонним каналам.
Выполнять российские требования европейские союзники отказались: во-первых, США не требуют от них ограничить наблюдательные полеты РФ над своими объектами; во-вторых, запрет на передачу данных странам, не участвующим в ДОН, уже в договоре прописан, и вновь его переподтверждать союзники нужным не считают.
— В этих обстоятельствах руководство страны приняло решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН, исходя из необходимости обеспечения национальной безопасности. По их окончании депозитарии ДОН — Венгрия и Канада — будут об этом официально уведомлены, — сказал Константин Гаврилов.
Можно ли спасти договор?
После того, как США вышли из ДОН, звучали предположения, что при новом руководстве Вашингтон к договору все же вернется. Так, Джо Байден, еще будучи кандидатом в президенты, высказывался резко против решения Дональда Трампа покинуть этот документ. Ведь, по его словам, он нужен Штатам для того, «чтобы противостоять России и решать проблемы, связанные с соблюдением договора этой страной».
— При Дональде Трампе произошел коллапс всего процесса контроля над вооружениями, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин. — У нас была такая надежда, что Джо Байден придет и мы вернемся к процессу контроля над вооружениями. Хотелось бы, чтобы хоть какие-то консультации по ДОН начались, — для Байдена это было бы полезно и с имиджевой точки зрения: так он мог бы сказать, что исправляет ошибки Трампа.
О своем выходе Россия объявила за пять дней до начала работы новой американской администрации — инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января. Казалось, стоило бы дождаться, что насчет ДОН скажет новое руководство, но в Москве уверены: вступить в договор заново Джо Байдену не позволит Конгресс. Как сказал ТАСС глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, сейчас политика США «диаметрально противоположная любым договоренностям в области контроля над вооружениями».
— Заявление о выходе, на мой взгляд, — это сигнал администрации Байдена и НАТО. В нем ведь не сказано, что мы выходим окончательно, что все мосты сожжены и говорить больше не о чем, — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Там указано, что работа началась. Но это не значит, что она обязательно завершится решением о выходе. Выдвинутые Россией условия — это своего рода проверка того, насколько союзники заинтересованы в сохранении договора. Однако если ничего не изменится, то свое намерение о выходе Москва выполнит.
Выход из соглашения подразумевает принятие в РФ соответствующего федерального закона с последующим уведомлением депозитариев ДОН. После этого у Москвы будет еще полгода на то, чтобы отозвать свое решение. В противном случае, в документе останется 32 страны, для которых в наблюдении за территориями друг друга принципиального интереса нет.
По словам Владимира Ермакова, выход России из ДОН — «непростой процесс, требующий согласования», а потому точные сроки прекращения российского участия в документе неизвестны. Пока же российская делегация остается полноправным участником всех связанных с ДОН механизмов.
— Вплоть до выхода России из Договора мы продолжим участвовать в пленарных заседаниях Консультативной комиссии по открытому небу и ее неофициальных рабочих групп, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Константин Гаврилов.
Что касается европейских союзников, то новость о выходе России из договора они восприняли относительно спокойно. Как сказал представитель НАТО, заявление РФ члены альянса «приняли к сведению». Сами же они «продолжат тесные консультации по вопросам будущего контроля над вооружениями» и «остаются открыты для диалога». При этом в альянсе вновь поддержали позицию Вашингтона, который при выходе из ДОН обвинил Москву в избирательном выполнении соглашения.
— Меры укрепления доверия по типу ДОН было бы возможно включить в более широкое соглашение по контролю над вооружения между Россией и США/НАТО, — сказал «Известиям» эксперта клуба «Валдай» Ричард Вайц. — Оно могло бы включить некоторую комбинацию документов: поправки к Венскому документу [об укреплении доверия и безопасности], восстановление ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе. — «Известия»), ограничения на системы РСМД, а также ограничения и меры верификации после СНВ-III.
Эти аспекты контроля над вооружениями обсуждаются в экспертной среде. Однако на то, чтобы достичь реального пакетного соглашения такого рода, могут потребоваться многие годы, подытожил Ричард Вайц.