Слом среди ясного неба: как европейцы могут решить судьбу ДОНа

Судьба Договора по открытому небу (ДОН) зависит от позиции других 32 его подписантов, главным образом от европейцев. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя итоги спецконференции участников ДОНа. По мнению аналитиков, именно артикулированная заинтересованность других стран могла бы убедить уже Россию остаться в договоре, пока она окончательно не определилась со своим решением. В Москве исходят из того, что сохранить ДОН в нынешнем виде не удастся, однако пока Россия рассматривает все возможные сценарии ответа на выход США из договора. Между тем, как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, на минувшей видеовстрече всё свелось к взаимному обмену упреками и претензиями.

Конференция без итогов

6 июля в формате видеосвязи прошла специальная конференция стран — участниц Договора по открытому небу, предусмотренная правилами процедуры в случае выхода из него кого-либо из подписантов . На повестке стоял вопрос об отказе от договора США — процедура завершится в ноябре 2020 года.

Россию на этой встрече представлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков , курирующий в том числе и вопросы нераспространения и контроля над вооружениями. Обычно проблемы реализации ДОНа обсуждают на встречах Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН) в штаб-квартире ОБСЕ в Вене. Однако выход из договора одного из ключевых его участников вынудил депозитариев документа — Венгрию и Канаду — созвать заседание особого формата.

Нынешняя конференция имела принципиальное значение — исходя из ее итогов, Россия будет решать, как реагировать на выход США из соглашения . Как заявил в июньском интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко, пока Москва рассматривает все возможные опции. По его словам, выход Штатов нарушает баланс интересов, закрепленный в договоре, однако не означает, что документ перестанет существовать в принципе.

ДОН_3 Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Фото: РИА Новости/МИД РФ

Реального прорыва состоявшиеся контакты не принесли. Как заявил по их итогам Сергей Рябков, позиции Москвы и Вашингтона сблизить не удалось.

— Это был скорее взаимный обмен упреками и претензиями. Не видно никакой политической воли со стороны США искать решение и исправлять те недочеты с исполнением договора и отклонением от требований договора, на которые мы им постоянно указываем,— заявил дипломат, выразив уверенность в том, что Вашингтон покинет договор в ноябре этого года.

При этом вопрос о том, что дальше планирует делать Россия, остается открытым. По словам Сергея Рябкова, РФ продолжает рассматривать все возможные сценарии ответа .

— Очевидно, что сегодня никаких окончательных и бесповоротных решений быть не могло, но «остающиеся» участники ДОНа должны будут продемонстрировать настрой на поиск решений. При этом я допускаю, что со стороны России может быть проявлена некоторая гибкость в смысле той или иной формы таких решений, — сказал «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

ДОН_2 Самолеты Ан-30Б, используемые для инспекционных полетов в Европу, на аэродроме в Кубинке Фото: Global Look Press/Yury Kirsanov

По его оценке, если все обсуждения будут сводиться исключительно к обвинениям в адрес РФ «при полном игнорировании сомнительных американских подходов, да и в целом роли США как разрушителя этого договора, то возможность сохранения ДОНа будет упущена и российская сторона вполне может поставить вопрос уже о своем выходе». Договор, конечно, продолжит свое существование, но польза от него будет весьма сомнительной, подытожил Дмитрий Стефанович.

По мнению старшего научного сотрудника Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI) Петра Топычканова, тот факт, что конференция проходила в режиме онлайн, снижало ее шансы на успех. Не было того, что играет важную роль на таких встречах, а именно — бесед в кулуарах в попытке прийти к общему знаменателю, поэтому участникам оказалось сложнее согласовать все вопросы, подчеркнул в беседе с «Известиями» эксперт.

Роль союзников

21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил о планах выйти из ДОНа. Причина такого шага — якобы имевшиеся нарушения со стороны России . Союзники Штатов по Североатлантическому альянсу позицию Вашингтона фактически поддержали: 22 мая после экстренного заседания Совета НАТО генсек организации Йенс Столтенберг обвинил Россию в избирательном соблюдении соглашения и потребовал от РФ «возвращения к соблюдению его положений в кратчайшие сроки».

Претензии Вашингтона и его союзников сводятся к двум пунктам: ограничение наблюдательных полетов в Калининградской области до 500 км и отказ в таких полетах над 10-километровой зоной вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией. Во втором случае главная проблема заключается в том, что Москва, в отличие от подавляющего большинства стран, после конфликта 2008 года признает их независимость. Грузия, которая считает их частью своей территории, в 2012 году прекратила сотрудничество с Россией по ДОНу.

ДОН_1 Американский самолет Boeing OC-135B, используемый для полетов по программе «Открытое небо», на аэродроме в Кубинке. 2015 год Фото: Global Look Press/Artyom Anikeev

После заявления Дональда Трампа о выходе из соглашения в российском МИДе заявили: Москва готова допустить наблюдателей в указанную зону, если Грузия пустит к себе российских наблюдателей. В Тбилиси ответили, что для грузинского руководства эти слова — «не новость». «Россия открыто заявляла, что легитимация незаконного признания Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии. — «Известия») в рамках соглашения вновь остается задачей ее политической повестки дня», — сказали в МИД страны, подчеркнув, что решение 2012 года остается в силе.

Вместе с тем у Москвы к Штатам так же есть множество претензий. В их числе отказ в транзитных аэропортах в 2015 году; отмена ночевок российских наблюдательных экипажей на аэродромах дозаправки Робинс и Элсворт, Трэвис и Эльмендорф; ограничение дальности полета на Гавайскими островами до 900 км (по мнению РФ, она должна быть не менее 1160 км); лимит на полеты над Алеутскими островами (самолет должен оставаться в пределах их внешней границы); а также ограничение перемещений на малых высотах (в частности, в районе города Вашингтон).

В сложившейся ситуации ключевую роль могли бы сыграть европейские подписанты договора . Накануне конференции Сергей Рябков проговорил несколько риторических вопросов: последуют ли за США другие страны? И готовы ли европейские союзники Штатов гарантировать России, что они не будут передавать Вашингтону данные, собранные ими во время облетов российской территории? На эти вопросы он частично ответил после окончания встречи: по его словам, признаков выхода из договора других государств нет, однако нет у некоторых из них и готовности «реально помогать решению существующих проблем».

ДОН_4 Самолет Ту-214ОН (Открытое небо), созданный для облета стран-участниц, подписавших Договор по открытому небу Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Линия, которую выберут европейские участники, критически важна, поскольку она может повлиять на решение России остаться в договоре или выйти из него, считает американский эксперт клуба «Валдай» Ричард Вайц.

— Даже если соглашение покинет несколько стран, Москва еще может в нем остаться. Однако если от него откажутся такие принципиально важные игроки, как, например, Германия или страны, расположенные в непосредственной близости от России, она так же прекратит свое участие в нем, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт.

По мнению Дмитрия Стефановича, позиция европейских союзников и партнеров США здесь — ключевая . И хотя речи о разрешении российско-американских противоречий уже не идет, европейцы могли бы признать наличие претензий РФ к США, что в Москве восприняли бы позитивно, подытожил эксперт.

Через неделю, 13 июля, состоится очередная встреча ККОН. На октябрь (за месяц до выхода из ДОН США), запланирована регулярная обзорная конференция по договору. Так или иначе, в Москве исходят из того, что сохранить договор в нынешнем виде не удастся и вполне вероятно, что решение РФ о дальнейшем участии в соглашении определит артикулированная заинтересованность в нем других 32 стран-подписантов.