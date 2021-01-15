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Германия и Британия отреагировали на решение России о выходе из ДОН

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Великобритания выразила разочарование решением России выйти из Договора по открытому небу (ДОН) и призвала страну пересмотреть это решение. Об этом в пятницу, 15 января, заявил представитель британского МИД.

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Как пояснили в ведомстве, соглашение позволяет обеспечивать европейскую безопасность и способствует повышению уровня прозрачности военной деятельности. Это, по мнению собеседника, укрепляет доверие между государствами.

«Соединенное Королевство разочаровано решением России начать осуществление необходимых для выхода из Договора по открытому небу процедур после продолжительного несоблюдения его условий. Соединенное Королевство призывает Россию пересмотреть это решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно взаимодействовать с другими его участниками», — приводит сообщение МИД Великобритании ТАСС.

В дипведомстве ФРГ добавили, что также сожалеют о выходе РФ из ДОН и назвали это ударом для системы контроля над вооружениями, подчеркнув, что инициатива России играет большую роль в отношении со странами северного полушария.

Ранее в пятницу стало известно, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, вина за прекращение соглашения целиком лежит на США и их союзниках по НАТО.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что начало процедуры выхода РФ из ДОН обусловлено неприемлемой ситуацией вокруг договора после выхода США.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

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