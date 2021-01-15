Захарова объяснила выход России из Договора по открытому небу

Для западных участников Договора по открытому небу (ДОН) ориентация на США оказалась важнее, чем сохранение договоренности. Об этом заявила в пятницу, 15 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что начало процедуры выхода России из ДОН обусловлено неприемлемой ситуацией вокруг договора после выхода США.

«Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) коренным образом изменил конфигурацию, заложенную при формировании режима открытого неба, и нарушил баланс интересов государств-участников. С самого начала мы предупреждали о серьезных последствиях такого шага и для ДОН, и для европейской безопасности в целом», — объяснила Захарова, чьи слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, она отметила, что США неоднократно заявляли о якобы недобросовестном соблюдении договора со стороны РФ, хотя российская сторона давала на «все нападки» аргументированные ответы.

В свою очередь, Вашингтон неоднократно нарушал ДОН и при этом не давал никаких объяснений.

Захарова привела в пример, как в 2015 году США не допустили российский самолет наблюдения Ан-30Б в пункт въезда/выезда на территорию страны. Она уточнила, что самолет Ту-154М-Лк1 был в то время на техническом обслуживании, таким образом отказ въезда Ан-30Б означал полное закрытие США от российских наблюдательных полетов.

«США более 13 лет затягивали с формулировкой правил проведения полетов над своими удаленными островными территориями и тем самым закрывали их от миссий наблюдения. В нарушение договора США установили максимальную дальность полетов над территорией Гавайских островов из расчета не с аэродрома открытого неба, а с аэродрома дозаправки и противоправно сократили наблюдательные возможности на 260 км», — привела она примеры нарушения договора со стороны США.

Официальный представитель МИДа подытожила, что, несмотря на многочисленные нарушения ДОН с американской стороны, Россия продолжала прилагать усилия по сохранению договора.

«Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как, по сути, у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса — США — от российского наблюдения закрыли. С учетом изложенных обстоятельств руководством страны было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН», — объяснила Захарова.

Ранее в этот же день МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что вина за прекращение Договора по открытому небу целиком лежит на США и их союзниках по НАТО.

В конце ноября 2020 года помощник президента США Роберт О'Брайен подтвердил, что Вашингтон больше не является участником ДОН.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.