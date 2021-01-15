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Косачев назвал виновных за выход России из Договора по открытому небу

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Вина за прекращение Договора по открытому небу (ДОН) целиком лежит на США и их союзниках по НАТО. Об этом сообщил в пятницу, 1 января, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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«Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО. И точка», — написал он в Facebook.

Косачев отметил, что после выхода США из Договора по открытому небу договор можно было еще спасти, если бы другие участники соглашения, прежде всего из НАТО, выразили желание принять на себя обязательства не передавать Соединенным Штатам никакую информацию, получаемую в результате реализации ДОН. Однако участники договора отказались от таких условий.

Он напомнил, что Договор по открытому небу запрещает передать информацию странам, не входящим в договор.

«То есть ДОН запрещает передать информацию США от остальных натовцев, а Вашингтонский договор их к этому обязывает (достаточно американцам сослаться на угрозу своей безопасности какими-то действиями России, а они, как известно, ссылаются на это по поводу и без повода)», — объяснил он.

Поэтому вина за прекращение договора лежит на США и их союзниках НАТО, подытожил Косачев.

В этот же день, 15 января, МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу.

В конце ноября прошлого года помощник президента США Роберт О'Брайен подтвердил, что США больше не являются участником ДОН.

Член комитета американского сената по международным отношениям Боб Менендес считает, что выход из соглашения делает США менее защищенными от России. Он назвал решение администрации своей страны безрассудным, так как ДОН давал Вашингтону и его союзникам важную информацию о военных силах России.

В Кремле выразили сожаление в связи с таким решением американской стороны, указав, что без нее документ является несостоятельным.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

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