Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу

Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе (ДОН). Об этом сообщается на сайте российского МИДа в пятницу, 15 января.

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — говорится в комментарии ведомства.

По завершении этих процедур соответствующее уведомление направят депозитариям.

Министерство напомнило, что 22 ноября 2020 года США «под надуманным предлогом» вышли из ДОНа, «существенно нарушив баланс интересов государств-участников» Договора, достигнутый при его заключении.

Решение Вашингтона нанесло «серьезный ущерб» действию документа, была подорвана роль ДОНа «как инструмента укрепления доверия и безопасности».

Российская сторона выдвинула предложения, соответствующие фундаментальным положениям договора, по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях.

«С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — подчеркнули в МИДе.

Вашингтон 22 ноября подтвердил, что больше не является участником договора по открытому небу.

Член комитета американского сената по международным отношениям Боб Менендес считает, что выход из соглашения делает США менее защищенными от России. Он назвал решение администрации своей страны безрассудным, так как ДОН давал Вашингтону и его союзникам важную информацию о военных силах России.

Москва заявила, что Россия будет добиваться твердых гарантий того, чтобы оставшиеся в ДОНе участники твердо выполняли свои обязательства.

В Кремле выразили сожаление в связи с таким решением американской стороны, указав, что без нее документ является несостоятельным.

В декабре директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Владимир Ермаков заявил, что позиция администрации избранного президента США Джо Байдена по договору пока не ясна.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Москва не получала от стран-участников договора гарантий его соблюдения, поэтому судьба соглашения остается под большим вопросом.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.