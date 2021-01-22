Сокращай оружие: как США взялись за судьбу СНВ-III

США, как и Россия, хотят продлить Договор о СНВ на максимальный срок без предусловий. Об этом говорят представители новой американской администрации, однако передали ли они свое предложение по официальным каналам, не известно . В Москве политическую волю Вашингтона приветствуют, однако пока ждут деталей американской инициативы. Тем временем на продление документа осталось две недели, что вызывает вопросы о будущем соглашения. В Совете Федерации «Известиям» дали понять, что проблем с его техническим продлением не случится: до завершения всех внутренних процедур документ будет применяться на временной основе .

В полуофициальном режиме

21 января The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что новый президент США Джо Байден, вступивший в должность за день до этого, намерен продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) . Причем сделать это он готов на максимальный срок в пять лет без каких-либо предварительных условий. Чуть позже появилась информация, что соответствующие предложения американские власти передадут послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову, и сделает это лично помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Представитель Белого дома Дженнифер Псаки намерение новой администрации сохранить договор подтвердила.

— Продление документа еще более важно ввиду того, что отношения с Россией в данный момент являются враждебными, — сказала она на своем брифинге . — <…> Договор — это единственный оставшийся документ, ограничивающий российские ядерные силы, и это является опорой стратегической стабильности между нашими двумя странами.

Однако о том, уведомила ли американская сторона своих российских коллег официально, пока не было информации. Как заявил 22 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва приветствует политическую волю США по продлению ДСНВ , однако все упирается в детали американского предложения.

Сокращай оружие Фото: REUTERS/Tom Brenner

— Россия выступает за сохранение СНВ-III и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров, контактов , — сказал представитель Кремля.

Как и Дженнифер Псаки, на вопрос о том, передали ли Штаты России свое предложение по дипломатическим каналам, Дмитрий Песков не ответил. Он лишь сказал, что у России есть своя позиция, «хорошо известная и последовательная», за которую она выйти не может.

— Пока эта информация [о продлении] у нас есть в полуофициальном виде, — сказал «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . — Позиция России была изложена в последний раз 20 января в виде официального заявления МИД. Аналогичный документ должен появиться в любом виде и с американской стороны. О появлении такого документа мне неизвестно. Поэтому пространство для каких-то неожиданных сюжетов пока весьма значительное.

Заявление МИД РФ, о котором говорит Константин Косачев, было опубликовано перед инаугурацией Джо Байдена. В нем дипломаты раскритиковали политику администрации Дональда Трампа — по их словам, она «планомерно и целенаправленно» разрушала договорные режимы, которые ограничивали возможности Вашингтона «наращивать, проецировать и применять военную силу». Переговорную линию предыдущего руководства в ведомстве назвали «контрпродуктивной и откровенно агрессивной». Что касается российского взгляда на ДСНВ, то Москва настаивает на том, чтобы продлить его в том виде, в каком он был подписан без предусловий на пять лет.

Сокращай оружие Запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III во время опытно-конструкторских испытаний на базе ВВС Ванденберг, Калифорния, февраль 2020 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Clayton Wear

«Это позволило бы России и США серьезно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности. При этом сохранялся бы имеющийся уровень транспарентности и предсказуемости в отношении СНВ, что отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего мира», — говорится в заявлении МИД РФ.

В переговорах с предыдущей американской администрацией Москва была готова пойти на уступки и продлить договор не на пять лет без предусловий, а на один год с заморозкой ядерных арсеналов обеих сторон . Команду Дональда Трампа такой вариант не устроил — к этой идее она хотела добавить и верификацию (проверку) арсеналов. В итоге договориться сторонам не удалось. В заявление, адресованное, очевидно, новому руководству США, МИД РФ предыдущие уступки не включил .

Справка «Известий» В апреле 2010 года в Праге президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Он заменил собой Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), подписанный в 2002 году в Москве. Срок действия СНВ-III истекает 5 февраля 2021 года, после этого его можно продлить еще на пять лет. В договоре стороны согласились, что их СНВ не должны превышать следующие цифры: а) 700 единиц для межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков; б) 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками; в) 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Договор предусматривает четкую систему взаимных проверок и уведомлений.

Нотная грамота

До прекращения действия СНВ-III остается две недели. И если Штатам проводить его через Конгресс не надо, то в России соответствующий федеральный закон должен рассмотреть парламент, а на это нужно время .

Сокращай оружие Заседание Федерального Собрания РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Согласно нашему закону о международных договорах, поскольку это соглашение в сфере контроля над вооружениями, ему требуется ратификация, — пояснил Константин Косачев. — Поэтому до 5 февраля надо договориться о его продлении по линии структур исполнительной власти — здесь может быть достаточно обмена нотами. В этом случае, договор будет применяться на временной основе до тех пор, пока не будут завершены предусмотренные законом внутренние процедуры .

По словам сенатора, документ о продлении ДСНВ будет внесен в обе палаты Федерального собрания и с учетом важности вопроса его рассмотрят в первоочередном порядке.

— Учитывая, что времени не осталось и вопрос надо решить уже просто технически, я не думаю, что с администрацией Байдена диалог по контролю над вооружениями будет сложным, — сказал «Известиям» директор программы ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности, эксперт клуба «Валдай» Вадим Козюлин. — Далее же возникает другой вопрос — составление нового договора с учетом новых вооружений. И это область, где нас может сблизить как сама повестка, так и вопрос о Китае — Россия, как ни крути, тоже заинтересована в том, чтобы КНР была вовлечена в дискуссию о контроле над вооружениями.

В случае продления СНВ-III, следующие пять лет РФ намерена посвятить совместной с США работе над новым «уравнением безопасности» . Соответствующие предложения Москва передала Вашингтону в 2020 году «как пищу для размышлений». В своем недавнем заявлении МИД РФ уточнил, о чем конкретно идет речь. «Считаем, что сфокусировать внимание следует на всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон», — говорится в сообщении. Также Москва хотела бы обсуждать и предотвращение гонки вооружений в космосе.

Сокращай оружие Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Идея в том, что когда в следующий раз мы сядем за стол переговоров, наши дальнейшие обсуждения не должны находиться в вакууме , быть оторванными от контекста. Напротив, они должны быть встроены в контекст, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий. — После продления СНВ-III Россию и США ждут дальнейшие переговоры. Однако вряд ли речь пойдет об одном большом документе, куда можно вписать все аспекты контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

По мнению эксперта, существует два сценария: первый — США пойдут на консультации сразу после продления ДСНВ; второй — они дождутся новой команды госчиновников — в министерствах, Госдепартаменте, Пентагоне, чтобы затем разработать новые документы стратегического планирования (стратегию национальной обороны, стратегию национальной безопасности, обзор ядерных сил и т.д.). Удастся ли договориться по «уравнению безопасности», вопрос открытый. Но, в любом случае, у сторон есть общее понимание и заинтересованность в том, чтобы существовал контроль над вооружениями и предсказуемые потолки, подытожил Андрей Баклицкий.