Проверка связей: что даст Москве и Вашингтону продление СНВ-3

Продление СНВ-III поможет России и США договориться о дальнейшем контроле над вооружениями, однако принципиально двусторонние отношения этот шаг не улучшит. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя первый телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшийся 26 января. По оценке политологов, состав новой американской администрации указывает на то, что нового подхода к взаимодействию с Москвой в Вашингтоне вырабатывать не готовы.

Две повестки

Первый телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся по инициативе американской стороны — глава Белого дома позвонил своему российскому коллеге во второй половине дня 26 января.

По информации, приведенной на сайте Кремля, политики обсудили ряд международных вопросов — односторонний выход США из Договора по открытому небу (ДОН), сохранение иранской ядерной сделки, украинский кризис, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Также были затронуты вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и торгово-экономического взаимодействия.

Как отметил Владимир Путин, «нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и — с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества». В Кремле отметили, что беседа двух лидеров была деловой и откровенной.

Параллельно с этим в Белом доме представили несколько иной расклад тем беседы: по версии американской стороны, президенты обсудили ситуацию вокруг Алексея Навального, который был арестован после своего возвращения из Германии в Россию. По данным Вашингтона, Джо Байден также поднял вопрос о вмешательстве в выборы в США и затронул проблему недавней масштабной хакерской атаки, которой подверглись правительственные ведомства Штатов.

По оценкам экспертов, несмотря на довольно обширный перечень тем разговора Владимира Путина и Джо Байдена, говорить о сформировавшемся подходе новой американской администрации к России пока рано.

— Только что утвердили госсекретаря Энтони Блинкена. Им еще предстоит разрабатывать повестку дня при участии различных мозговых центров и так далее. Нужно обновить кадровый состав, продумать, кто за что будет отвечать на местах. Это займет время, — пояснил «Известиям» глава вашингтонского Центра глобальных интересов Николай Злобин. — То, что Байден попросил остаться на посту действующего посла США в России Джона Салливана, говорит о том, что сегодня американцы не готовы предлагать новую политику в отношении Москвы. Новые подходы появятся не раньше поздней весны. Сегодня мы будем наблюдать лишь отдельные эпизоды, к которым не стоит относиться слишком серьезно.

Без предусловий

Одной из ключевых тем разговора стало положение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). 26 января Россия и США обменялись дипломатическими нотами о его продлении. В последующем за этим разговоре Владимир Путин и Джо Байден «выразили удовлетворение» в связи с этим шагом.

По информации Кремля, стороны завершат все необходимые процедуры в ближайшие дни. Учитывая, что в Конгрессе США ратификация этого решения не требуется, речь идет о российской стороне — одобрить продление должно Федеральное собрание и, судя по сообщению, оно сделает это в ускоренном порядке, до истечения срока договора 5 февраля. Уже на ближайшем заседании - 27 января - Совет Федерации и Госдума рассмотрит вопрос пролонгации договора СНВ-3.

Продление произойдет в соответствии с требованиями, на которых настаивала Москва — на максимальный срок в пять лет и без предварительных условий. С администрацией Дональда Трампа об этом договориться не удалось — не помогли даже уступки с российской стороны (например, продление действия документа на год с заморозкой на это время ядерных арсеналов).

— Администрация Джо Байдена уверена в том, что пролонгация СНВ-III в его нынешнем виде на пять лет без предусловий отвечает американским интересам, — сказал «Известиям» эксперт клуба «Валдай» Ричард Вайц. — Сам договор предусматривает продление, и российская сторона выступила с таким предложением. Для новой американской администрации это был самый простой шаг — если в документ не внесены поправки, то решение о его пролонгации президент может принять без одобрения Конгресса.

Во время избирательной кампании Джо Байден неоднократно говорил о намерении продлить документ. Он это делал в том числе и для того, чтобы показать отличие от Дональда Трампа, который методично выходил из международных соглашений, включая те, которые были заключены в интересах безопасности США, считает глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

— Большинство европейских союзников, включая генсека НАТО, также выступали за сохранение этого договора и Байден стремится восстановить контакты с ними, нарушенные за предыдущие четыре года, — пояснил «Известиям» эксперт. — Новая гонка вооружений будет стоить больших денег — учитывая непрерывно растущий госдолг США, который достиг астрономических $28 трлн, американский бюджет ее может не выдержать.

При этом, по оценке аналитиков, толчка для улучшения российско-американских отношений продление СНВ-III не даст — сохранение этого договора воспринимается командой Джо Байдена, как вопрос военной безопасности США и часть глобальной системы стратегической стабильности, а не один из аспектов двусторонней повестки.

— Нынешняя администрация считает, что этот договор сегодня выгоден США. И, я думаю, это так и есть, — сказал «Известиям» Николай Злобин. — Я думаю, Россия могла бы выторговать и дополнительные преимущества при продлении договора. Например, выдвинуть условия, связанные, например, с Украиной, а главное — с «Северным потоком — 2». Американские системы ПРО, к слову, тоже находятся вне договора.

Договор о СНВ будет продлен до 5 февраля 2026 года. До этого срока стороны должны договориться о том, как будет выстраиваться система контроля над вооружениями дальше.