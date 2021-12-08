Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден

Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал Джо Байдену деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений . На переговорах, которые прошли 7 декабря в формате видеоконференции, американский президент вновь заявил о возможном российском вторжении в соседнюю страну. Лидер РФ обвинил НАТО в «опасных попытках освоения украинской территории и наращивании военного потенциала» у наших границ, а также призвал не перекладывать ответственность на плечи России в данном вопросе. И хоть к конкретным договоренностям главы двух ядерных держав не пришли, их разговор, как заявили в Кремле, носил откровенный и деловой характер. Президенты сошлись на том, что Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты. Какие посылы прозвучали на встрече и чего ждать после переговоров — в материале «Известий» .

Секретная беседа

Напряженная ситуация вокруг Украины привела к тому, что онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена можно без преувеличения считать одним из главных событий уходящего года, к которому было приковано внимание всего мирового сообщества . И то, что встреча прошла не во дворце на берегу Женевского озера или Финского залива, а по специальной защищенной линии видеосвязи, никак не преуменьшает значимость этих переговоров.

В общей сложности телемост, к которому Владимир Путин присоединился из Сочи, а Джо Байден из Вашингтона, продлилась чуть более двух часов. В начале беседы российская сторона опубликовала кадры продолжительностью всего несколько секунд.

— Приветствую вас, господин президент, — обратился к американскому коллеге Владимир Путин.

— Добрый день!, — отреагировал Джо Байден, помахав российскому президенту двумя руками. — К сожалению, не пришлось увидеться на встрече «Большой двадцатки» (в саммите, который в октябре прошел в Риме, глава РФ принял участие дистанционно. — «Известия»), но, надеюсь в следующий раз мы сможем встретиться лицом к лицу.

Собственно, понаблюдать за другими кадрами широкой публике на этот раз было не суждено. Тем не менее, по итогам переговоров Белый дом и Кремль все же приоткрыли завесу тайны, подведя итоги двухчасовой беседы .

— Разговор был откровенный, имел деловой характер, но вместе с тем было место и для шуток, для обмена комплиментами , — рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Украинский рубеж

Одной из главных тем переговоров, ожидаемо, стала ситуация вокруг Украины . Ведь, по мнению многих экспертов, мир сейчас оказался на пороге новой полномасштабной войны, которая может разгореться как раз на территории Незалежной.

В последнее время западные СМИ, ссылаясь на источники в американских спецслужбах, неоднократно утверждали, что Россия якобы планирует вторжение на Украину в начале 2022 года. Москва подобные обвинения называет надуманными и подчеркивает, что Киев не выполняет Минские соглашения и стягивает военнослужащих на линию разграничения в Донбассе.

« Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в «нормандском формате», высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В Белом доме ситуацию видят с другой перспективы. По словам пресс-службы американского президента, Джо Байден выразил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины .

При этом американский президент дал понять, что США и их союзники ответят «решительными экономическими» и другими мерами в случае военной эскалации . Кроме того, Штаты не исключают расширения военной помощи Украине в случае обострения ситуации. Впрочем, Вашингтон готов и помочь продвижению реализации Минских соглашений.

«Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии», — говорится в сообщении Белого дома.

Администрация Байдена не может себе позволить даже намекнуть на компромисс с учетом внутриполитического давления со стороны республиканцев, отметил в беседе с «Известиям» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов . По его словам, видные деятели республиканцев сравнивали возможные договоренности по Украине чуть ли не с Мюнхенским сговором.

— Понятно, что в этих условиях объявить о компромиссе Байден не может, — уверен эксперт.

Юридический язык

Владимир Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность за происходящее на Украине на плечи России , «поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».

На этом фоне Москва серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений, уточнили в пресс-службе Кремля.

В Белом доме уточнили: Джо Байден не давал Владимиру Путину никаких гарантий , что Украина останется за пределами Североатлантического альянса. Тем не менее, лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам .

В преддверии виртуального саммита американские СМИ сообщили, что США и Евросоюз рассматривают введение новых санкций в отношении РФПИ, российских банков и энергетических компаний, а также окружения Владимира Путина в случае агрессивных действий Москвы против Украины. Наиболее радикальным вариантом бы могло стать отключение РФ от системы финансовых платежей SWIFT . Новые санкции также могут затронуть суверенный долг России, предупреждал, в частности, телеканал СNN.

Однако во время переговоров стало известно, что законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положения о введении санкций против «Северного потока-2» и 35 россиян. Также из документа исчез и запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ .

Между тем проект бюджета предполагает выделение $300 млн на военную помощь Украине и $4 млрд на «Европейскую инициативу сдерживания» — программу по усилению военной кооперации США с европейскими союзниками, которую Вашингтон инициировал в 2014-м в ответ на воссоединение Крыма с РФ и конфликт в Донбассе.

— Я думаю исключение из оборонного бюджета ряда санкций связано с переговорами. Имплементировать их или вписывать в законопроекты о бюджетах преждевременно . Это сделало бы их обязательными, — сказал «Известиям» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Он напомнил: $300 млн — это в 10 раз меньше, чем ежегодная военная помощь США Израилю. Вашингтон помогает еврейскому государству в объеме почти 3,5 млрд.

— Так что это больше символический жест. Это говорит о том, что США не будут воевать за Украину и даже не намерены корректировать военный баланс между Украиной и Россией, — считает эксперт.

В то же время стоит отметить, что США по-прежнему рассматривают с союзниками вариант полной изоляции РФ от мировой финансовой системы, сообщили в Госдепартаменте .

Ответ рынка

Рынки вечером во вторник в целом положительно отреагировали на беседу лидеров России и США. Рубль в ходе онлайн-саммита укреплялся до 73,89 за доллар . До этого российский фондовый рынок завершил торги в плюсе: индекс Мосбиржи вырос на 1,66% (до 3873 пункта), РТС — на 1,55% (до 1647). Начавшиеся после 18:00 переговоры добавили позитива.

Первая реакция рынков была нейтральной, отметил директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский. За несколько часов до встречи рубль укреплялся почти на процент, а после ее завершения, он вернулся к уровням, с которых начинал: близ отметки 74 рубля за доллар, добавил он.

По оценкам эксперта, для рынка довольно позитивная новость заключается в том, что из оборонного бюджета США законодатели убрали запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ . Это достаточно жесткий способ санкций, который мог изменить отношение инвесторов, объяснил Григорий Сосновский.

— Формат закрытой от всех встречи предполагает личное и сущностное общение первых лиц по действительно важным вопросам. Последствия этих переговоров мы обязательно позже увидим на фондовых рынках, возможно даже не поняв, что именно это было причиной , — уверен он.

Прошедшие переговоры между президентами России и США снизят геополитическую напряженность, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его оценкам, все это может привести к притоку капитала в российские активы.

Спектр вопросов

Что касается других тем, то политики обсудили положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Здесь таких масштабных расхождений, как в случае с украинским кризисом, между США и РФ нет . Лидеры, в частности, выразили надежду, что возобновившиеся в конце ноября в Вене переговоры по этому вопросу пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения.

Также во время переговоров была выражена готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.

Разумеется в стороне и не остались вопросы двусторонних отношений. В частности, обсуждался дипломатические кризис между Россией и США . До сих пор не урегулирован конфликт вокруг российской дипломатической собственности в США, генконсульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле остаются закрытыми. Не работает и российское торгпредство в Вашингтоне, а также его отделение в Нью-Йорке.

Владимир Путин подчеркнул, что сложившаяся ситуация — следствие линии американских властей , которые еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что РФ была вынуждена зеркально реагировать. При этом российская сторона предложила обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений .

По мнению американского политолога, директора Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричарда Вайца, встреча в целом прошла именно так, как и ожидалось, без сенсаций. Другое дело, что видеоразговор позволил провести откровенный обмен мнениями, который должен прояснить позиции каждой из сторон и определить возможные области будущих договоренностей и разногласий , считает эксперт.

— Есть надежда, что встреча охладит напряженность, связанную с Украиной, но основные структурные проблемы украинского кризиса сохранятся, — сказал «Известиям» американский политолог.

Кроме того, Ричард Вайц отметил: важен и тот факт, что лидеры затронули тему Ирана, ведь если Вашингтон и Москва смогут договориться, как двигаться дальше по ядерной программе, это может стать решающим импульсом для решения проблемы возвращения к ядерной сделке с Тегераном .

Так или иначе, как заявил Юрий Ушаков, подводить итоги пока рано.

— Для этого потребуется большое время, потому что накопилось столько проблем, что их можно разруливать не один месяц и может быть даже не один год , — помощник президента РФ.

В целом же помощник президента сравнил видеоформат диалога Путина и Байдена с их общением в Женеве. При этом он отметил, что личные встречи на высшем уровне позволяют добиться больших результатов, чем переговоры по видеосвязи. О сохранении «духа Женевы» говорили и сами президенты — они отметили важность последовательного выполнения достигнутых летом договорённостей и выразили мнение, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты.