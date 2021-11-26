Пресс-преференции: как Зеленский предсказал переворот на Украине

Заявление о грядущем госперевороте на Украине и причастности к нему России не имеет под собой оснований. Так в Госдуме прокомментировали «Известиям» слова главы соседнего государства Владимира Зеленского о том, что на 1 декабря запланировано его смещение с поста президента. На пресс-марафоне, который он провел уже в третий раз, украинский лидер в течение более пяти часов обсуждал с журналистами внутреннюю политику и международное положение страны. Лейтмотивом этих дискуссий стала война в Донбассе.

Дойдя до экватора

26 ноября прошла очередная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского . Она была посвящена экватору — 2,5 года — его срока. Из-за пандемии и «с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов» на встречу пригласили 30 журналистов «ведущих всеукраинских и международных СМИ» . В таком формате Владимир Зеленский встречался с ними уже дважды — в 2019 году, спустя полгода после вступления в должность, и в 2021-м в честь двух лет своего срока. Причем в первый раз это был настоящий марафон — тогда на фуд-корте Кyiv Food Market он общался с журналистами 14 часов.

Пресс-преференции Пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского Фото: president.gov.ua

В этот раз встреча заняла более пяти часов . Она прошла за столом в формате беседы — за это время там сменилось пять групп журналистов. Переключаясь по ходу разговора с украинского языка на русский и обратно, Владимир Зеленский говорил в основном о внутренней политике, Донбассе и отношениях с Россией.

В самом начале он огорошил всех заявлением о госперевороте, который, по его информации, на Украине планируют провести 1 декабря. Причастным к этим планам он назвал украинского бизнесмена, которого называют самым богатым человеком в стране, Рината Ахметова. Однако, по словам Владимира Зеленского, предприниматель не идет на это сам — «в войну против государства» его «втягивает близкое окружение», а раскручивают скандал «некоторые представители РФ и Украины». Прояснить детали президент отказался : «Всё, что я хотел вам сказать, я сказал».

В Москве на это, как и на другие слова главы соседнего государства, отреагировали оперативно. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «у России не было никаких планов» участвовать в госперевороте на Украине» . «Россия никогда не занимается вообще такими делами», — подчеркнул он.

— В любом государстве всегда есть угроза переворотов и есть спецслужбы, которые их предотвращают. Государство обязано на это реагировать, — сказал «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. — Здесь же в очередной раз используются слухи о том, что к этому причастна Россия. Ахметова вспомнили — если бы это было, то его бы уже давно арестовали, как [главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора] Медведчука, которому ничего не могут предъявить.

Пресс-преференции Пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского Фото: president.gov.ua

Отношения с Ринатом Ахметовым у Владимира Зеленского действительно непростые.

— Это открытая война — пока что только в информационной сфере. Не исключено, что они еще смогут договориться, но пока всё выглядит как открытые военные действия, — сказал «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Разговоры о причастности Ахметова к возможному госперевороту выглядят как сплошной блеф — якобы у Зеленского и его команды есть прослушка, что кто-то из чуть ли не депутатов звонит куда-то в Москву и говорит, что Ахметов может дать миллиарды на смещение президента. Этим заявлением Зеленский себя ставит в смешное положение.

При этом, если верить разным толкам, 1 декабря на Украине должен пройти не только госпереворот — 25 ноября экс-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в этот день президент введет в стране военное положение, для того чтобы контролировать СМИ. Владимир Зеленский назвал эту информацию слухами, которые бьют по украинским рынкам.

«Большое запугивание»

На протяжении ноября от западных стран и Украины звучат заявления об очередной эскалации в Донбассе . Всё началось со статьи The Washington Post, в которой газета, ссылаясь на американских и европейских чиновников, сообщила: США и страны Европы фиксируют переброску российских войск к украинской границе. Это повлекло предположения о готовящемся вторжении РФ на Украину. В Москве это назвали «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности» — как заявил 12 ноября Дмитрий Песков, Россия ни для кого угрозы не представляет.

Пресс-преференции Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По оценке РФ, если кто и нагнетает напряженность в Донбассе, так это Киев. «Украинские власти продолжают саботировать выполнение своих обязательств в рамках комплекса мер [по выполнению Минских соглашений]», — сказала 25 ноября представитель российского МИДа Мария Захарова, подчеркнув: отчеты специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ указывают на то, что вооруженные силы Украины ведут наступление в Донбассе — в частности, «в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка». По ее словам, именно из-за позиции Киева недавнее заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) не принесло результатов.

— Между заседаниями контактной группы за предыдущие две недели наши совместные центры контроля и координации [самопровозглашенных] Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) зафиксировали 637 прилетов со стороны Украины. Из них значительная часть — это ствольная артиллерия, — сказал «Известиям» представитель ЛНР на переговорах ТКГ Родион Мирошник. — Идет эскалация по количеству обстрелов. За последние десять дней у нас обстреляли четыре учебных заведения — техникум и школы. За это время Киев достал тяжелую артиллерию, переступив множество красных линий. СММ ОБСЕ говорит, что конец октября — начало ноября самые горячие за последние 15 месяцев.

На пресс-марафоне Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что его главная цель — закончить войну на юго-востоке . При этом, говоря про эскалацию, он дал понять, что ее подача была несколько преувеличенной.

Пресс-преференции У жилого дома в городе Докучаевск Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела украинскими силовиками. Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

«Я считаю, что такая вероятность [широкомасштабной войны с РФ] может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, с некоторых площадок СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война», — подчеркнул глава государства. По словам политика, он через своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана передал Москве список из 450 лиц, по оценке Киева, удерживаемых в Донбассе и РФ. Ответа на него пока не поступило.

— Нынешнюю эскалацию задумали и реализовали американцы — соответствующие СМИ в этой разгонке поучаствовали , — считает Михаил Погребинский. — Москва и Зеленский фактически говорят, что оснований для этого нет . Как иначе можно интерпретировать его слова на пресс-конференции? Он говорит, что в Киеве не считают, что ситуация настолько опасна, — нас пугают. Поэтому, на мой взгляд, поставлена некая точка с запятой во всей этой кампании запугивания.

Тем временем в ОБСЕ заявили, что признаков концентрации войск на украинской границе и нападения на Украину нет. По словам председателя организации, главы МИД Швеции Анн Линде, после апрельских учений «Запад» Россия оставила там часть военного оборудования. «Мы всегда должны держать глаза открытыми, но нет никаких признаков того, что Россия не собирается выполнять свои обязательства», — резюмировала она.

Ранее в СВР РФ назвали «абсолютно ложной» информацию о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.