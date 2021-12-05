Силовое направление: Киев развернул в Донбассе оперативную группу генштаба

Украинское руководство стягивает силы на границу самопровозглашенных республик. Впервые с момента поражения в Дебальцево в 2015 году в зоне конфликта развернут пункт управления генерального штаба ВСУ. Ранее в МИД РФ заявили, что у линии разграничения находятся около 125 тыс. украинских военных. Глава ведомства Сергей Лавров напомнил о необходимости соблюдения Минских соглашений, для этого Москва готова к контактам с США. По мнению экспертов, военная активность Киева может указывать на подготовку к силовой операции. Но украинские власти не начнут ее без отмашки со стороны кураторов.

Впервые после Дебальцево

Оперативная группа украинского генштаба направилась в Донбасс, сообщили источники «Известий», близкие к командованию ДНР и ЛНР. Безопасность офицеров будут обеспечивать подразделения 101-й бригады охраны генштаба ВСУ . В конце ноября бригада засветилась на пути к зоне боевых действий. В соцсетях были опубликованы видеокадры, на которых колонна бронеавтомобилей «Варта» и бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) движутся в сторону линии соприкосновения.

Непосредственным руководством группировкой ВСУ по-прежнему занимается командование Операции объединенных сил (ООС). Задача специалистов генштаба — налаживать взаимодействие наземных войск и авиации, а также подразделений разных силовых ведомств.

Силовое направление-1 Бойцы Народной милиции ДНР Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В последний раз оперативная группа высшего органа военного управления Украины присутствовала на Донбассе в начале 2015 года. Тогда шли ожесточенные бои за Дебальцево , завершившиеся разгромом украинских войск. Специалисты генштаба Украины базировались в городе Краматорске.

1 декабря представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев стянул к линии разграничения около 125 тыс. военнослужащих, что составляет половину личного состава украинской армии. По словам Захаровой, регулярные заявления о якобы угрозе со стороны России в отношении украинской стороны не что иное, как истерика. Это намеренная попытка отвлечь внимание от украинского урегулирования, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Позднее Сергей Лавров сообщил , что Россия уже давно привлекала внимание ОБСЕ, ФРГ, Франции и других западных стран к тому, что украинское правительство активно направляет к линии соприкосновения эшелоны с военнослужащими и тяжелым вооружением. По его словам, Киев объясняет это ротацией, однако те, кого должны были сменить, не уехали.

Позиция Москвы неизменно сводится к необходимости мирного урегулирования конфликта и выполнения Минских соглашений. 2 декабря Сергей Лавров заявил, что США, имеющие большое влияние на Киев, выразили готовность помогать выполнению договоренностей. Министр подчеркнул, что Москва также готова к любым контактам по урегулированию на Украине, в том числе с США, и не уходит от них, но нужно понимать, в чем их цель.

В последнее время с украинской стороны в Донбассе наращивается тяжелая артиллерия, рассказал «Известиям» бывший сотрудник СБУ и основатель сайта Ukrleaks Василий Прозоров. А в последние дни, в период ротации, численность украинских бригад выросла фактически вдвое — одни уже прибыли, другие же пока остаются.

Силовое направление-2 Украинские военнослужащие на артиллерийском полигоне Фото: РИА Новости

— В последние месяцы отмечается заметное обострение вдоль линии соприкосновения. Если еще летом работы «крупным калибром» были чем-то из ряда вон выходящим, то сегодня мы регулярно видим сообщения о применении 120-мм минометов и 122-мм артиллерии. Год назад такого точно не было, — отметил Василий Прозоров. — Также бросается в глаза, что примерно с лета народные милиции ДНР и ЛНР начали отвечать на обстрелы. Украинские войска ежедневно несут потери убитыми и ранеными. Ополчение Донбасса не выглядит сейчас мальчиками для битья.

По мнению эксперта, направление специалистов генштаба в Донбасс показывает, что ситуация уже развивается сама по себе.

— Но Украина не самостоятельное государство, — подчеркнул Василий Прозоров. — Пока не будет отмашки от западных кураторов, никакой военной операции не будет. В ближайшие дни намечается общение Владимира Путина и Джо Байдена. Не исключено, что обострение в Донбассе связано с желанием американской стороны получить какие-то преференции на переговорах. России горячая фаза конфликта точно не нужна. Это жертвы, экономические потери.

В ожидании эскалации

В последнее время украинские власти постоянно заявляют о якобы предстоящем вторжении армии России и о том, что Москва сосредоточила возле границы более чем стотысячную группировку. 3 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что есть вероятность масштабной «эскалации со стороны РФ» и даже назвал наиболее вероятное время — конец января. Впрочем, по его словам, такой сценарий не обязательно реализуется.

— Мы это уже проходили весной, когда была такая же истерия, рассказывали, что война начнется прямо сейчас, а в итоге не было ровным счетом ничего, — напомнил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин .

Содержание у границы в течение длительного времени крупной группировки, находящейся в постоянной готовности, потребовало бы огромных расходов и было бы связано с большими логистическими сложностями, обратил внимание эксперт.

Силовое направление-3 Противотанковый комплекс Javelin Фото: dvidshub.net/U.S. Army/Sgt. Lauren Harrah

— На Украине считают, что это можно непрерывно и долго поддерживать. Они не понимают, что современная война происходит совершенно другими темпами. Крупная боеготовая группировка не могла бы столь длительное время находиться у границы, — объяснил Владислав Шурыгин.

По мнению Василия Прозорова, постоянные упоминания о якобы агрессивных намерениях России на Украине обусловлены рядом факторов.

— Одна из причин — желание выторговать что-то от западных кураторов. Под предлогом того, что на них якобы вот-вот нападут, они просят поставок беспилотников Bayraktar, противотанковых комплексов Javelin и больше денег. Вторая причина — жизнь на Украине становится очень тяжелой. Как эту зиму переживут простые люди, я не знаю . Январь и февраль будут крайне трудным периодом. И чтобы отвлечь внимание от замерзающих домов и отключений света, по телевизору всё время будут рассказывать, что враг у ворот и вот-вот нападет. Ну и кроме того, у президента Зеленского власть шатается, а во все времена лучший способ поднять рейтинг и задушить конкурентов — это война. В этой ситуации под таким предлогом он может ограничить свободы и работу СМИ.

От АТО к ООС

Так называемая антитеррористическая операция (АТО) на Донбассе завершилась 30 апреля 2018 года, в день начала операции Объединенных сил (ООС), предусмотренной украинским законом о деоккупации Донбасса. Руководство перешло от СБУ в руки Объединенного оперативного штаба ВСУ.

В течение нескольких лет группировка войск ВСУ на Донбассе составляла 10 бригад, сменяемых по ротации. В 2020 году начала возрастать их численность, которая к началу 2021 года насчитывала 13 бригад, не считая танковых и артиллерийских соединений. В настоящее время в зоне операции Объединенных сил (ООС) находятся две украинские оперативно-тактические группировки — «Восток» и «Север», которые противостоят вооруженным силам ДНР и ЛНР.

Силовое направление-4 Шеврон бойца Народной милиции ДНР Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В конце октября обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. На нескольких участках шли ожесточенные бои, украинские подразделения заходили в село Старомарьевка в нейтральной зоне, а артиллерия ВСУ наносила удары по населенным пунктам . Тогда украинский генштаб объявил о первом боевом применении беспилотника Bayraktar. Использование средства, запрещенного Минскими соглашениями, вызвало большой международный резонанс.

В рейтинге Global Firepower украинская армия занимает 25-ю строчку в мире. По состоянию на начало 2021 года она насчитывает примерно 255 тыс. бойцов. Около 120 тыс. выполняют службу по контракту. Из них более 40 тыс. служат на Донбассе, но в периоды ротации это число значительно возрастает.