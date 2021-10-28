Беспилотный проект: что стоит за интенсивными перестрелками в Донбассе

Несмотря на интенсивные перестрелки на отдельных участках линии соприкосновения в Донбассе, днем 27 октября признаков дальнейшей эскалации в зоне конфликта не наблюдалось. По словам источников «Известий», украинская группировка на передовой не наращивалась. 26 октября генштаб ВСУ опубликовал кадры первого боевого применения турецкого беспилотника Bayraktar. Судя по видео, больших военных успехов украинской армии это не принесло, но вызвало немалый резонанс за рубежом. Информацию о применении аппарата, запрещенного Минскими соглашениями, проверяет российский МИД, а в Берлине выражают обеспокоенность. На момент написания материала ни наблюдательная миссия ОБСЕ, ни СЦКК не подтвердили факт нанесения удара украинским беспилотником в Донбассе.

Признались в нарушении

27 октября сосредоточения войск с украинской стороны у линии разграничения в Донбассе не отмечалось, сообщили источники «Известий», близкие к военному руководству ДНР и ЛНР . Есть несколько отдельных точек, где идут бои с применением бронетехники и артиллерии, но эти локальные столкновения не разрастаются.

26 октября в МИД ДНР заявили, что украинские военные предприняли попытку захватить населенный пункт Старомарьевка , находящийся в так называемой серой зоне — на нейтральной территории между позициями сторон. Об этом республика уведомила представителей ОБСЕ.

В то же время украинский генштаб объявил о первом боевом применении беспилотника турецкого производства Bayraktar в Донбассе. Приказ об этом отдал главком ВСУ Валерий Залужный . В ведомстве заявили, что украинские позиции были обстреляны батареей гаубиц Д-30, один боец погиб. В ответ по одному из орудий был нанесен удар с беспилотника. В пресс-службе украинского генштаба утверждают, что БПЛА турецкого производства не пересекал линию соприкосновения.

Беспилотный проект Первое боевое применении ВСУ беспилотника Bayraktar в Донбассе Фото: facebook.com/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На опубликованных ВСУ кадрах видно, что взрыв произошел на расстоянии примерно 5–10 м от гаубицы. За мгновенье до этого орудийный расчет бросился на землю. После взрыва люди поднимаются и покидают позицию. При этом на самой пушке нет видимых повреждений.

По Минским соглашениям на линии соприкосновения и на 30 км в глубину в ту и другую сторону полеты любых беспилотников запрещены. Исключение сделано лишь для наблюдательных аппаратов ОБСЕ. В среду, 27 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона проверяет информацию о применении «Байрактара». Он подчеркнул, что эта история должна заставить задуматься всех тех, кто потакает «капризным требованиям Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО», и тех, кто вооружает «подконтрольный неонацистам киевский режим».

В Берлине сообщения об усилении боевых действий и заявление украинского генштаба о применении беспилотника вызвали обеспокоенность. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе призвала стороны к деэкскалации.

— Развитие событий последних недель и месяцев демонстрирует, что всем сторонам нужно конструктивно действовать в рамках политических переговоров, — заметила дипломат.

Специалисты полагают, что турецкие беспилотники стали серьезным вызовом для защитников народных республик.

— С их поставками украинская армия получила новые возможности, — объяснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — У нее есть более высокоточные средства вооруженной борьбы, чем ствольная артиллерия, которую они применяли против народных милиций республик. Опасность со стороны украинских войск для них всегда была, но теперь ее уровень вырос. Такие беспилотники — относительно дешевые и простые в применении аппараты, которые могут использоваться и в качестве средств разведки, и как средство поражения. Но надо помнить, что БПЛА могут применяться и быть эффективными ровно в той мере, в которой позволяет противник. Мы видели пример в Сирии, когда атаки беспилотников боевиков против российской базы оказались безуспешными.

Открытое признание в использовании БПЛА наглядно свидетельствует, что украинские власти сознательно не выполняют и не собираются выполнять Минские соглашения, считает экс-сотрудник СБУ и основатель сайта Ukrleaks Василий Прозоров.

Беспилотный проект Турецкий боевой беспилотный аппарат Bayraktar Фото: TASS/Ukrinform via ZUMA Wire/Yulii Zozulia

— Возможно, Киев таким образом хотел решить следующие задачи. Во-первых, испытать новое средство в боевых условиях, во-вторых, показать противнику, что арсенал ВСУ ощутимо расширился, — предположил он. — А главная цель, на мой взгляд, — привлечь внимание к «успехам» на фронте, чтобы жители страны меньше думали о своем положении и о подготовке к зиме . До сих пор в половине домов нет отопления, и люди уже начинают задавать властям вопросы. Украинские военные собираются убивать народ Донбасса, когда у них свой находится под угрозой замерзания.

Василий Прозоров отметил, что современная украинская армия, по сравнению с 2014 годом, стала гораздо боеспособнее, а с появлением «Байрактаров» ее возможности выходят на новый уровень, и против этой угрозы необходимы соответствующие средства ПВО.

Бойцы пошли на дело

В течение 26 и 27 октября из ДНР регулярно поступали сообщения об артобстрелах со стороны ВСУ. 27 сентября Следственный комитет России сообщил, что его председатель Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и дать правовую оценку действиям украинских военных, «которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса и иных незаконных действий в отношении граждан России». В ведомстве отметили, что, зайдя в Старомарьевку, украинские военнослужащие произвели незаконные обыски и задержания местных жителей, при том что в поселке проживают граждане не только ДНР, но и Российской Федерации . По данным СК, в результате обстрелов населенных пунктов Тельмановского района были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Школа и больница остались без электроэнергии.

В то же время украинское командование обвинило Донецкую и Луганскую народные республики в нарушении перемирия и обстреле украинских позиций из тяжелого вооружения. По сообщению украинской стороны, один военнослужащий ВСУ погиб и один был ранен.

Беспилотный проект Фото: facebook.com/Joint Forces Operation

Несмотря на обстрелы, а местами и ожесточенные боестолкновения, изменение линии фронта в ближайшие дни маловероятно, полагает Василий Прозоров .

— На линии соприкосновения перестрелки идут всегда, а время от времени их интенсивность возрастает, — пояснил он. — Активно применяются артиллерия и минометы, хотя до реактивных систем залпового огня пока не доходит. В серой зоне действуют диверсионно-разведывательные группы. Не думаю, что за этим последует серьезное наступление. Что касается украинских военных в населенном пункте в серой зоне, то такая практика была широко распространена во времена Петра Порошенко: разведгруппа заходила в село, делала фото и видео на фоне украинского флага, и это выдавалось за очередную громкую победу. Возможно, офис президента Зеленского решил пойти по такому же пути. В таком случае это значит, что у них очень сложная ситуация внутри страны, если им надо переключать внимание граждан на боевые действия в Донбассе.