Застряли в переходе: Киев предложил новый план возвращения Донбасса

Правительство Украины опубликовало законопроект о переходном периоде для Донбасса. В случае возвращения региона под свой контроль Киев обещает провести украинизацию и люстрацию. Грозит лишить жителей Донбасса избирательных прав, отказаться от всеобщей амнистии и особого статуса региона. Эксперты говорят, что украинские власти таким образом имитируют работу по реинтеграции. «Известия» проанализировали документ.

Трудности перехода

Законопроект о переходном периоде для Донбасса опубликовало министерство реинтеграции. Документ дает понять, как украинские власти видят судьбу неподконтрольного региона после его гипотетического возвращения в состав Украины. Утверждается, в частности, что политика Киева на возвращенных территориях будет строится на основании унитарности украинского государства. Кроме того, авторы обещают уважать права коренных народов и нацменьшинств, но русских среди таковых не упоминают.

Застряли в переходе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Авторы, по сути, отказываются проводить всеобщую амнистию , что противоречит Минским соглашениям. Наказывать обещают за военные, тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за покушения на «жизнь и здоровье, свободу, честь и достоинство личности, на мир и безопасность человечества». Последний пункт, очевидно, можно трактовать максимально широко.

Кроме того, Киев обещает люстрировать сотрудников Народной милиции, полиции и МГБ республик, а также тех, кто занимает должности в «оккупационных администрациях» — исполнительной власти ДНР и ЛНР . Уточняется, что ограничения не коснутся тех, кто «обеспечивает жизнедеятельность» на неподконтрольных территориях. То есть коммунальщиков, спасателей, врачей наказывать, видимо, не будут. А вот руководителей школ и больниц могут внести в список. Конкретный перечень тех, кому запретят занимать важные должности, составит СБУ и некая независимая комиссия.

Понятно, что люстрация приведет к вычищению большинства нынешних чиновников, полицейских и судей, а значит властную и силовую вертикаль придется заполнить кадрами из других регионов. В законе говорится, что кадровый резерв для Донбасса правительство Украины сформирует с привлечением аппарата генпрокурора, МВД, Высшего совета правосудия и других структур . При этом Минские соглашения никакой люстрации и поражения в правах функционеров ДНР и ЛНР не предполагают.

Отдельно авторы законопроекта говорят о гуманитарной политике в Донбассе. В частности, обещают поддерживать изучение украинской истории и увеличение роли украинского языка. Предписывают переименовать улицы и снести памятники, противоречащие закону о декоммунизации. Обещают учредить «День памяти жертв вооруженной агрессии РФ» и «День освобождения от оккупации».

Застряли в переходе Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Закон также разрешает провести местные выборы в Донбассе только через два года после «деоккупации». При этом голосование в регионе должно пройти одновременно с такими же выборами на Украине, которые проходят раз в пять лет. Получается, если Донбасс вернется под контроль Киева за год до местных выборов на Украине, то голосования региону придется ждать шесть лет . Минские соглашения, наоборот, предписывают сначала провести выборы, а потом возвращать неподконтрольные территории Киеву.

«Похвастаться нечем»

Главное достижение 2020 года — установление на линии соприкосновения устойчивого перемирия. Режим прекращения огня соблюдается с июля, масштабных перестрелок не фиксируется. Но для стабильного мира в Донбассе сторонам необходимо совместно двигаться к политическому урегулированию. Порядок действий давно прописан в Минских соглашениях, но договоренности не выполняются, а переговоры саботируются.

12 января в Берлине состоялась первая в 2021 году встреча советников лидеров «нормандской четверки». Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что окончательных решений ни по одному пункту достичь не удалось. «Похвастаться нечем», — отметил он. Представитель Украины Алексей Арестович заявил, что Киев предложил российским войскам «покинуть Донбасс в обмен на снятие санкций». Российская сторона напомнила, что РФ не является стороной конфликта, поэтому требование лишено смысла.

Застряли в переходе Фото: пресс-служба президента РФ

Другой важный момент — почти каждый год перед Рождеством Украина и Россия обменивались удерживаемыми лицами. В 2021 году эта традиция была нарушена . Только на берлинской встрече стороны подняли вопрос возможного обмена, но конкретных договоренностей не достигли.

В октябре ДНР и ЛНР предложили свой проект примирения, который смягчал положения Минских соглашений. В частности, наделить республики особым статусом предлагалось не навсегда, а до 2050 года. Изменение украинской конституции не увязывалось с вопросом о передаче границы. Компромиссный вариант вроде бы был более приемлемым для Киева, но украинские власти на предложение не отреагировали.

Украинские чиновники отметились заявлениями, которые свидетельствуют о том, что договариваться они и не намерены. В начале ноября премьер-министр Украины Алексей Резников сравнил Донбасс с опухолью . «Нам главное — не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить», — сказал он.

Президент Зеленский в декабре заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений. «Мы из них просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО [отдельных районов Донецкой и Луганской областей]. Но лично я бы вышел», — признался он.

Ноутбуки вместо танков

Эксперты считают, что закон о переходном периоде — имитация работы по реинтеграции Донбасса. «В Киеве изображают бурную деятельность. В реальности перспектив у документа нет. Понятно, что ключевая сторона переговоров по Донбассу — Россия — не даст своего согласия на такой сценарий. Если бы Киев действительно хотел добиться примирения, то начинать следовало бы с налаживания диалога с Москвой, Донецком и Луганском. Пока же мы видим только тезисы с украинских политических ток-шоу, облеченных в форму законопроекта », — говорит «Известиям» замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Застряли в переходе Фото: РИА Новости/Сергей Аверин