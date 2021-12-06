«Итальянцы лоббируют снятие ограничений на финансирование бизнеса в РФ»

Геополитические трения Евросоюза и России не сказываются на взаимной заинтересованности Рима и Москвы в активном развитии двусторонних отношений. В этом «Известия» заверили сопредседатели российско-итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ Владимир Дмитриев и Эрнесто Ферленги. В преддверии заседания российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству 6 декабря в Риме собеседники «Известий» рассказали, за счет чего двусторонний торговый оборот обещает восстановиться после некоторого падения в пандемию и какие проекты Форум-диалог сумел осуществить после своего формального перезапуска два года назад, а какие наметил на будущее.

«Мы имеем делом с надежным, благосклонно относящимся к России партнером»

— Отношения России и Евросоюза находятся на предельно низком уровне и, кажется, всё дальше деградируют. Насколько эта общая геополитическая напряженность довлеет над российско-итальянскими отношениями?

Владимир Дмитриев: У нас с Италией исторически сложившиеся особые отношения. В любые времена мы стремились к тому, чтобы самые острые проблемы решать через диалог. Понятно, что Италия руководствуется европейской и блоковой солидарностью, но она всегда придерживалась взвешенного курса в отношениях с Россией и выступала за поддержание с нашей стороной диалога и по двусторонней повестке, и по глобальной повестке, и по вопросам, которые являются раздражителями в наших отношениях с Западом.

Что важно подчеркнуть: итальянцы выступают за возобновление диалога Россия–ЕС и Россия–НАТО. В рамках ЕС и своего участия в Европейском банке реконструкции и развития они уже несколько лет лоббируют снятие ограничений на финансирование российского малого и среднего бизнеса. И ту же идею проталкивают в Европейском инвестиционном банке. Никакая другая страна этого не делает.

Мы имеем дело с надежным, конструктивно подходящим к развитию экономических отношений и благосклонно относящимся к России партнером среди западноевропейских стран.

Эрнесто Ферленги: Общая геополитическая ситуация, которая сложилась вокруг России, не может не влиять на положение и состояние дел с отдельными странами союза. При этом важно понимать, что, несмотря на общий курс Европы по отношению к России, Рим осознает значимую роль Москвы в области геополитики, международной экономики и климата.

Россия и Италия исконно являются традиционными партнерами. Италия была одной из первых западных стран, заключавших коммерческие соглашения еще с СССР. И сегодня итальянские компании продолжают активную деятельность в России, в особенности в сфере энергетики, где наша страна — один из крупнейших покупателей российского газа (за 11 месяцев 2021 года поставки в Италию выросли на 19%), который используется в том числе для роста итальянской промышленности.

Стоит также обратить внимание на те события, которые сейчас происходят в Европе. На фоне предстоящих изменений в политических кругах некоторых стран правительство во главе с Марио Драги, которое получило поддержку со стороны всех политических сил Италии, выглядит весьма стабильным и вполне способно играть ключевую роль в процессе ведения переговоров с Россией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Эрнесто Ферленги

— Итальянский посол в России Джорджо Стараче выразил недавно надежду, что после декабрьского заседания межправкомиссии двусторонних визитов станет больше. О чем идет речь — об активизации экономических или политических контактов? И каких визитов можно ожидать в ближайшее время?

В.Д.: Межправсовет с Италией — лишь одно из мероприятий, которое проходит в череде многочисленных контактов на разных уровнях и в рамках сотрудничества разных ведомств наших стран. И что касается дальнейших контактов, их перспектива, безусловно, будет актуализирована в ходе межправсовета, а формат реализации будет зависеть в том числе от ситуации с COVID. Хотя и мы, и итальянская сторона прилагаем максимум усилий, чтобы официальные контакты не прерывались.

Надо иметь в виду также, что существует много международных площадок и платформ, где наш двусторонний диалог носит повседневный характер.

Приоритеты, которые озвучивал недавно посол Стараче, — здравоохранение, энергетический переход, углеродный след, региональная повестка, очаги напряженности. Они являются приоритетами и для России и останутся повесткой наших двусторонних отношений. Так что здесь у нас хорошая база для активизации взаимоотношений с нашими итальянскими партнерами и друзьями.

Э.Ф.: Поддержание контактов и связей между Италией и Россией всегда было вопросом особой важности. С 2013 года Владимир Путин четыре раза посетил Италию с официальным визитом. Его последний на данный момент визит в Рим состоялся в 2019 году, когда и было принято решение о перезапуске деятельности российско-итальянского Форума-диалога. И теперь вполне логичным выглядит возможность организации ответного визита в РФ премьер-министра Италии, естественно, когда для подобного шага созреют все предпосылки. Но уже сейчас мы видим, что политические и экономические контакты между Италией и Россией заметно интенсифицировались — с августа этого года было проведено четыре телефонных звонка между президентом России и премьером Италии.

Россия активно реализует политику в области привлечения иностранных инвестиций, где Европа занимает одну из ключевых позиций. Мы знаем, что регулярно проходят встречи президента РФ с представителями бизнеса Франции и Германии, и на основании этого предполагаем, что в обозримом будущем вполне логичным будет организовать подобную встречу и с итальянским бизнесом.

«К концу года товарооборот, возможно, превысит показатель 2019 года»

— Спад в мировой экономике в период пандемии коронавируса затронул в том числе и российско-итальянские экономические отношения. Насколько активно идет восстановление?

В.Д.: Соглашусь, что из-за пандемии, но и не только, товарооборот просел. В первом полугодии прошлого года он просел процентов на 20, но основная доля этой просадки приходится на снижение цен на энергоносители, которые по-прежнему ключевые для нашего экспорта. Но сейчас всё восстанавливается, тем более цены достаточно серьезно подросли. И есть надежда, что показатели товарооборота тоже восстановятся.

Для меня совершенно очевидным является то, что межправсовет придаст стимул для дальнейшего развития наших экономических связей. Мы видим, насколько наши итальянские партнеры заинтересованы в наращивании своего присутствия на российском рынке. Они регулярно участвуют в Питерском международном экономическом форуме. Италия — наш партнер на Иннопроме.

Говоря о торгово-экономических отношениях и перспективе их развития, я бы помимо традиционных связей хотел бы отметить еще важность инициативы РФПИ 2019 года — о создании совместного фонда с институтом развития Италии в размере €350 млн на поддержку совместных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства. С такой же инициативой в 2018–2019 годах выступал и наш Форум-диалог, и мы уже приблизились к созданию совместного фонда по поддержке новых и развития существующих совместных предприятий в сфере малого и среднего бизнеса здесь, в России.

Э.Ф.: Пандемия COVID-19 вызвала глубокие изменения во всех сферах. Одними из самых серьезных последствий стали перебои цепочек поставок, что имело общемировой эффект в условиях глобализации и взаимозависимости национальных экономик. В результате ослабли коммерческие связи между странами и регионами. По данным ВТО, мировая торговля в 2020 году сократилась на $1.5 трлн. Не стали исключением и российско-итальянские отношения, за 2020 год товарооборот между Италией и Россией снизился на $5 млрд по сравнению с 2019 годом, составив $20 млрд.

Как отметил Владимир, большое значение в нашем товарообороте играет ТЭК. И учитывая тот факт, что с января этого года цены на нефть выросли примерно на 60%, мы ожидаем, что товарооборот между Россией и Италией повысится. Всего за девять месяцев этого года товарооборот сравнялся с 12-месячным показателем 2020 года. И исходя из этой статистики, можно говорить, что к концу года обмен товарами увеличится на 30% и, возможно, превысит показатель 2019 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Владимир Дмитриев

— Пока ни Россия не признала западные вакцины от COVID-19, ни ЕС — российские препараты. Отсутствие взаимного признания сертификатов о вакцинации осложняет жизнь граждан России и Италии? И, главное, какие усилия предпринимаются на этом пути?

Э.Ф.: 3 декабря крупнейшие иностранные бизнес-ассоциации, работающие в РФ, и РСПП подписали совместный меморандум в поддержку взаимного признания сертификатов о вакцинации. В целом ассоциации, подписавшие этот документ, представляют 30% территории суши Земли и 50% мирового ВВП. К данному соглашению присоединилась и ассоциация итальянских промышленников Confindustria Russia.

Сегодня «Спутником» привиты в том числе и многие итальянские и европейские граждане и бизнесмены, работающие в России. При почти повсеместном использовании ковид-сертификатов — а в Италии с 6 декабря вступает в действие супер-Green Pass — они оказываются в дискриминированном положении на родине.

Мы выступаем за взаимное признание сертификатов о вакцинации, что станет своего рода драйвером развития не только деловых связей, но и туристических. Напомню, туризм составляет примерно 13% итальянского ВВП. В 2020 году доходы от туризма сократились с €236 млрд до €116 млрд.

Взаимное признание вакцинных сертификатов позволит нам вернуться к модели business as usual и даст возможность сообща вернуться к развитию взаимных торговых связей.

«Форум не теряет своей важности ни для России, ни для Италии даже в новых условиях».

— В 2019 году лидеры наших стран перезапустили форум «Диалог гражданских обществ Италии и России». Удалось ли за прошедшее время дать инициативе второе дыхание или пандемия свела это на нет? Есть ли какие-то планы в рамках этого форума на обозримую перспективу?

В.Д.: Хотел бы сначала отметить, что и до этого — с 2013 по 2019 год — наша работа не прекращалась. За этот период мы поддержали множество проектов — культурные и студенческие обмены, межконфессиональные визиты. В России, например, побывала большая делегация из Ватикана, где их принимали на самом высоком уровне в РПЦ, а затем весной 2018 года митрополит Иларион побывал в Риме, где встречался с папой Франциском.

И о перезапуске в 2019-м можно говорить в том смысле, что в том году мы возобновили практику проведения приуроченных к контактам на высшем уровне полномасштабных заседаний Форума-диалога. И под тот визит Владимира Путина в Италию мы действительно собрали довольно представительный форум при участии крупнейших компаний и представителей гражданских сообществ, что позволило лидерам России и Италии заявить о перезапуске работы Форума-диалога.

С тех пор мы переформатировали формальную часть деятельности форума, создали несколько новых рабочих групп — это и культура, и издательство, коммуникации и внешние связи, глобальные технологические тренды, экономика и бизнес, академический мир, экологическая среда, молодежная политика, инклюзивность и волонтерство. Кстати, волонтерство — один из проектов, который мы обсуждаем для реализации в следующем году.

Множество мероприятий прошло и в пандемический 2020 год, работа не ослабевала. Отмечу знаковые. Под нашим патронатом был организован проект про советских партизан в Италии, основанный на книге писателя Массимо Эккли. Мы инициировали проведение круглого стола на тему «Восстановление ради развития», впервые собрав руководителей всех четырех Форумов-диалогов по линии гражданских сообществ — Сочинского, Трианонского, Петербургского и нашего.

На будущее есть еще одна идея, которую активно продвигает известный итальянский дипломат Роберто Беттарини, — тот, чья дочь недавно вышла замуж за наследника российского престола Романова и взяла имя Виктория Романовна. Он выступил с инициативой провести конференцию про Россию и Италию в годы наполеоновских войн и немного позже. Вот это я бы назвал мегапроектом, поскольку там идет речь и о Суворове, и об эскадре Ушакова, и о итальянских агентах Суворова, и русских агентах Наполеона, о русских моряках у берегов Италии. Такая интересная и мало раскрытая тема для публичного усвоения. Мы нашли ее крайне важной для повестки дня нашего Форума-диалога.

Э.Ф. Несмотря на сложный постпандемийный год, Форум-диалог провел порядка 50 мероприятий онлайн и офлайн. Одной из ключевых тем в работе нашего форума был вопрос перспектив применения различных вакцин, а также борьба с коронавирусом. В апреле была организована пресс-конференция с участием представителей РФПИ, Центра им. Н.Ф. Гамалеи, а также российских и итальянских вирусологов и пульмонологов. Мероприятие имело большой резонанс, и впоследствии между Национальным институтом инфекционных заболеваний им. Л. Спалланцани и Центром Гамалеи было подписано соглашение о сотрудничестве, которое активно развивается и по сей день.

Важным событием стало общение глав МИД России и Италии Сергея Лаврова и Луиджи Ди Майо в августе 2021 года в Риме, где стороны подчеркнули ценность и стремление и дальше развивать гуманитарные и культурные связи и подтвердили поддержку деятельности Форума-диалога.

Работа с молодежью — для нас один из приоритетов. В этой связи мы активно поддерживаем итальянские клубы, существующие в российских университетах, и совместно с ними организуем различные мероприятия. Итальянские студенты с большим интересом приезжают учиться в Россию. Не секрет, что, например, в МГИМО учится одно из самых многочисленных итальянских сообществ.

Таким образом, Россия и Италия обоюдно поддерживают ценность культурных связей между странами, а также укрепляют сотрудничество в условиях пандемии — именно поэтому форум не теряет своей важности ни для России, ни для Италии даже в новых условиях.