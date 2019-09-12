Римский кворум: Москва намерена работать с новым руководством Италии

Москва уверена, что ее отношения с Римом при новом итальянском правительстве останутся дружескими и будут и дальше развиваться на основе взаимовыгодного сотрудничества. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации, подчеркнув, что из всех стран Евросоюза от санкций в отношении РФ больше всех теряет именно Рим. Вместе с тем и политики, и эксперты сходятся на том, что нынешнее руководство страны будет более ориентировано на евроинтеграцию и попытается занять в ЕС ведущие позиции. А потому рассчитывать на отмену ограничений с его подачи больше не приходится.

Старый новый Рим

Сенат Италии выказал доверие новому коалиционному правительству. В него вошли популистское «Движение пяти звезд» (M5S) Луиджи Ди Майо и левоцентристская Демократическая партия (PD) Николы Дзингаретти, а также один политик от левой партии «Свободные и равные». Именно эта сила дает действующему руководству большинство в сенате. Премьер-министром вновь стал беспартийный политик Джузеппе Конте. Главой МИД избран лидер M5S Луиджи Ди Майо, который в предыдущем правительстве занимал пост министра экономического развития, социальной политики и труда. Новый кабмин поддержали 169 сенаторов, против выступили 133, воздержались пятеро.

Правительство уже представило свою программу. В нее вошли 29 пунктов, касающиеся снижения налогов, повышения минимальной зарплаты, охраны окружающей среды, реформирования судебной системы, сокращения числа парламентариев. Правда, документ принципиально не отличается от предыдущего — в нем, как и прежде, акцент сделан в основном на социальных проектах.

Однако небольшие изменения прослеживаются во внешней политике, которая в Италии отличается преемственностью. Теперь на место откровенно пророссийски настроенной «Лиги» пришла нацеленная на евроинтеграцию Демократическая партия. А это значит, что если раньше важной целью стояла отмена санкций Евросоюза в отношении РФ, то теперь этот пункт из программы исчез.

В Москве, понимая характер политических трансформаций в Италии, всё же уверены: стратегическая линия на дружественные контакты останется неизменной. При этом, как заявил «Известиям» посол РФ в Италии Сергей Разов, межугосударственные отношения зависят не только от конкретных политиков.

— Правительства на Аппенинах могут меняться, однако неизменными остаются ключевые национально-государственные интересы, которые у наших стран во многом близки и созвучны, — подчеркнул дипломат, отметив, что Москва настроена и в дальнейшем видеть Рим в числе своих ключевых партнёров в Европе.

Как сказал «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, Италия — одна из немногих западных стран, которые конструктивно подходят к развитию отношений с Россией и последовательно выступают на этом направлении.

Серьезных сдвигов в российско-итальянских отношениях не ожидает и сенатор Алексей Пушков.

— Другое дело, что мы будем иметь итальянское правительство, которое на этот счет выступает гораздо более сдержанно, чем это делал Маттео Сальвини, и будет более ориентировано на Брюссель и общую линию Евросоюза, — сказал «Известиям» политик, отметив, что из всех стран ЕС Италия терпит больше всего убытков от ограничений в адрес России.

Эксперты сходятся на том, что в Брюсселе этому составу министров будут рады гораздо больше, нежели предыдущему: для Евросоюза Демократическая партия вполне понятный и предсказуемый партнер.

— При Маттео Сальвини, который бился за величие Италии и высказывался против евроинтеграции, страна рисковала отойти на периферию объединения, утратив лидерские позиции, — пояснила «Известиям» старший научный сотрудник Института Европы РАН Елена Маслова. — С новым же правительством у республики есть все шансы создать треугольник «Германия–Италия–Франция» и таким образом войти в ядро Евросоюза.

По словам эксперта, нынешнее руководство будет и дальше выстраивать хорошие отношения с Москвой и поддержит Брюссель в случае, если он решит отменить санкции. Однако вставать в позу, когда в ЕС будут обсуждать общую политику на российском направлении, Рим теперь не будет.

Ближе к делу

Выступая 9 сентября в нижней палате парламента, Джузеппе Конте пообещал депутатам более умеренный язык нового правительства. Тем самым он недвусмысленно намекнул на то, что подходы прежнего партнера — «Лиги» — теперь для совета министров неприемлемы. Вместе с тем остаётся открытым вопрос о том, насколько в стране, где правительство меняется чуть ли не ежегодно, жизнеспособна коалиция партий, ранее зарекавшихся вступать друг с другом в партнёрство.

— Предсказать, как долго пробудет у власти новое руководство, сложно: с одной стороны, это очень разные партии, — объясняет Елена Маслова. — Но с другой — мы видим, что позиции «Движения пяти звезд» довольно гибкие. Ведь сначала оно резко заявляло о своей антисистемности и отказывалось идти с кем-либо на сделку, однако впоследствии заключило договор сначала с «Лигой», а потом и с Демократической партией.

В последние недели народная поддержка правительственных сил начала расти, и во многом это происходит за счет снижения рейтинга самой популярной в Италии партии — «Лиги», которая планировала конвертировать свой рейтинг в премьерское кресло для Маттео Сальвини на досрочных выборах в октябре 2019 года. Но всенародного голосования не будет, и теперь, находясь в оппозиции, партия постепенно утрачивает своё влияние.

Таким образом, сейчас, по данным американского издания Politico, «Лигу» поддерживает 32% населения, PD — 23%, а M5S — 21%. При этом, как отметил в беседе с «Известиями» профессор Института Генуи Паоло Бекки, Маттео Сальвини «проиграл битву, но не войну»: если на повестке вновь окажется проблема незаконной иммиграции, агрессивная борьба с которой принесла «Лиге» популярность, рейтинг Сальвини может вновь начать расти.