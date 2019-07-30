«Лига» комбинаций: «рашагейт» не разрушит итальянское правительство

Скандал вокруг партии «Лига» вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини, которую обвиняют в незаконном финансировании из России, не приведет к падению итальянского правительства . К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, позиции действующего кабмина расшатывает не расследование о связях с Москвой, а расхождения партнеров по коалиции — «Лиги» и «Движения пяти звезд» (Movimento 5 Stelle — M5S) — и изменившееся после выборов в Европарламент (ЕП) соотношение сил в правительстве. В Москве уверены: запущенное расследование — не что иное, как элемент итальянской внутриполитической борьбы с использованием уже привычного инструмента «российского вмешательства».

«Ни евро, ни доллара, ни литра водки»

Предположения о том, что партия Маттео Сальвини «Лига» получает деньги из России, преследовали итальянского вице-премьера чуть ли не с момента его вступления в должность. Основанием для такого рода подозрений стали его очевидные симпатии в адрес президента РФ Владимира Путина, многочисленные фотографии на Красной площади и неоднократные призывы к отмене антироссийских санкций и началу сближения с Москвой . Год назад спорадические статьи на этот счет не получили необходимой огласки, и «Лига» без особых препятствий стала завоевывать новых поклонников.

Более громко о «российском финансировании» заговорили в феврале 2019 года. Тогда в итальянском еженедельном журнале L’Espresso появилась статья, исходя из которой российскую помощь оформили в виде сделки по продаже нефти при посредничестве президента ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлуки Савоини. По данным издания, тайные переговоры прошли во время визита Сальвини в Москву в октябре 2018 года. Утверждалось, что вырученные от нее €3 млн пошли на финансирование кампании «Лиги» на европейских выборах. В партии обвинения назвали «абсурдными и безосновательными догадками журналистов».

лига Маттео Сальвини Фото: Global Look Press/Vincenzo Livieri/ZUMAPRESS

Третья — и самая мощная — волна случилась в июле 2019 года. С аналогичным расследованием выступило американское онлайн-издание BuzzFeed, опубликовавшее запись беседы вышеупомянутого Джанлуки Савоини и еще двух итальянцев с предполагаемыми российскими предпринимателями в октябре 2018 года в московском отеле «Метрополь». По данным СМИ, стороны обсуждали сделку, дивиденды от которой в размере €65 млн могли отойти «Лиге». В партии эти предположения вновь отвергли: «Никогда не взял ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки у России», категорически заявил Маттео Сальвини. Однако на этот раз от официального разбирательства его слова «Лигу» не спасли — 11 июля стало известно, что прокуратура Милана открыла расследование в отношении Савоини по подозрению в международной коррупции.

Однопартийцы Сальвини уверены: раскручивание скандала — элемент политической борьбы.

— Я убеждена, что подозрения о российском финансировании партии совершенно необоснованны, — сказала «Известиям» депутат Европарламента от «Лиги» Франческа Донато. — Очередной «рашагейт» — лишь предлог, который оппозиция хотела бы использовать для высказывания недоверия набирающему популярность движению.

В российском истеблишменте эту точку зрения разделяют. Как заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, «Лига» постепенно становится серьезным политическим игроком. В связи с этим обвинения в адрес партии, выступающей за налаживание отношений с Москвой, в финансовых связях с Россией — это не что иное, как попытка скомпрометировать итальянское движение, подытожил сенатор.

лига Протест депутатов Демократической партии против вице-премьера и министра внутренних дел Маттео Сальвини Фото: Global Look Press/Massimo Di Vita/ZUMAPRESS

19 июля стало известно, что оппозиционная Демократическая партия (ДП) работает над резолюцией о выражении Сальвини вотума недоверия. Повод — разразившийся скандал. Голосование в парламенте пока не состоялось и, вероятнее всего, так и не состоится. Как пояснил «Известиям» профессор Института Генуи Паоло Бекки, нынешнее расследование не угрожает правительству и не подрывает позиции «Лиги» во многом еще и потому, что она пользуется поддержкой со стороны главы правительства Джузеппе Конте, который заявил о своем «полном доверии» Маттео Сальвини, и лидера M5S, вице-премьера страны Луиджи Ди Майо, который назвал нынешний кабмин «единственным возможным».

Правительство оксюморона

Если что и послужит триггером для досрочных выборов, то это не «рашагейт», а возрастающие противоречия между правящими «Лигой» и M5S. По словам Франчески Донато, у партий есть целый ряд вопросов, по которым их точки зрения не сходятся, — среди них строительство скоростной железной дороги Турин–Лион (Джузеппе Конте и «Лига» — за, M5S — против), политика в отношении отходов и реформа налогообложения.

Показательным стал спор вокруг голосования в Европарламенте по кандидатуре Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Депутаты от M5S выступали за, чем вызвали негодование главы «Лиги». Как написал в своем Twitter Маттео Сальвини, поддержав Урсулу фон дер Ляйен, его партнеры по коалиции предали своих избирателей.

лига Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Global Look Press/Mathieu Cugnot/Ep/Ropi

Не последнюю роль в итальянских внутриполитических пертурбациях сегодня играет и изменившаяся расстановка сил, которую ясно отразили выборы в ЕП. В марте 2018 года по итогам парламентских выборов в Италии правоцентристская коалиция в составе «Лиги», партий «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии» Джорджи Мелони набрали 37% голосов, а M5S в одиночку получила 32%. На европейских выборах в мае 2019 года движение Сальвини уже сольно заручилось поддержкой 34,3% избирателей, в то время как партия Ди Майо едва ли дотянула до 17%. По данным опроса института Tecnè, проведенного 24 и 25 июля, сегодня рейтинг «Лиги» составляет 38%, следом идет оппозиционная Демократическая партия (23%), а «Движение пяти звезд» лишь замыкает тройку лидеров (18%).

— Не в каждом итальянском правительстве существовала должность вице-премьера, — пояснила «Известиям» старший научный сотрудник Института Европы РАН Елена Маслова. — Сегодня именно Сальвини взял на себя роль рулевого страны. Поэтому создается впечатление, что цель этого дела (о российском финансировании. — «Известия») — пошатнуть его позиции, сбив рейтинг.

Эксперт напомнила, что после национальных выборов в 2018 году лидирующие партии несколько месяцев не могли договориться о составе правительства, поскольку «Лига» — партия правоцентристов, а в M5S входят сторонники левых идей. Единственное, что заставило их сплотиться, — стремление занять места в руководстве страны, а потому шаткость этого союза была очевидна с самого начала.