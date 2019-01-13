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В поисках тепла: Маттео Сальвини обещает «европейскую весну»

На Западном фронте грядут перемены
Фото: Getty Images/Awakening
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В поисках тепла: Маттео Сальвини обещает «европейскую весну»
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2019-01-11 15:29:24
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Лидер итальянской «Лиги Севера» Маттео Сальвини, едва вернувшись к активной политической деятельности после рождественско-новогодних каникул, привычно заставил ЕС вздрогнуть. Вице-премьер правительства Италии объявил о подготовке «европейской весны». О том, какие радости и неприятности она может принести Евросоюзу, — в материале «Известий».

Термин «весна» в политическом лексиконе в последние годы стал нести особую смысловую нагрузку, став практически синонимом слова «революция». Достаточно вспомнить «арабскую весну», чтобы понять, что ничего хорошего власть предержащим политическое «природы пробужденье» не обещает, а значит, и должно породить у них желание обойтись без этого времени года.

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Сальвини пообещал «возрождение Европы» после выборов в Европарламент

«Я предложил лидеру партии «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому и намерен предложить лидерам других европейских партий со схожими взглядами заключить пакт о совместной подготовке к майским выборам в Европарламент и дальнейшей деятельности в составе этого органа», — заявил 9 января Сальвини по прибытии в Варшаву.

Правящая элита ЕС воспринимает Сальвини, образно говоря, как полезную занозу. С одной стороны, он доставляет некоторые неприятности своими регулярными демаршами (то озвучит идею снятия санкций с России, то запретит принимать в портах страны корабли, везущие арабо-африканских «кандидатов в европейцы»). С другой — давая регулярный отпор такому противнику, сторонники евросоюзного статус-кво вынуждены искать и находить какие-то возможности демонстрации своей заботы о народах, населяющих сообщество, зарабатывают политические очки. И всё бы ничего, если бы лидер «Лиги» ограничивался популизмом с легким налетом национализма в одной отдельно взятой Италии. Но Сальвини на Апеннинах становится тесно — он приглашает поддержать его идею превосходства национальных интересов над интернациональными каждого, кому дорога идея государственного суверенитета.

Сальвини
Матео Сальвини, Йоахим Брудзиньский

Пресс-конференция Маттео Сальвини (слева) совместно с польским министром внутренних дел Йоахимом Брудзиньским

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mateusz Wlodarczyk
Вице-премьер Италии пообещал ускорить отмену антироссийских санкций

«Для нового состава Европарламента, в котором людей, уважающих прежде всего интересы своих стран, а уж потом общие для всего Евросоюза, будет больше, чем сегодня, во весь рост встанет задача реформировать ЕС в соответствии с этим принципом, — считает итальянский политик. — Пока у нас есть уверенность в том, что итальянцы и поляки будут формировать основу этого движения за соблюдение национальных интересов. Но я нисколько не сомневаюсь, что к нам присоединятся испанцы, датчане, голландцы и другие».

В ходе пресс-конференции, которую Сальвини дал совместно с польским министром внутренних дел Йоахимом Брудзиньским, лидер «Лиги» намекнул, как пишет испанская АВС, на то, что «пока не задумывался над вопросом, кто возглавит коалицию за возврат Евросоюза к истинным человеческим ценностям, но, если такое предложение поступит ему, он готов дать на него положительный ответ».

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Начать со слабого звена

«Польша и Италия станут, по словам Маттео Сальвини, героями новой европейской весны, — сообщает одно из ведущих польских изданий Rzeczpospolita. — Из источников, близких к правительству Польши, известно, что наш апеннинский гость уже обсуждал с Качиньским условия сотрудничества».

Понятно, что слова Сальвини — больше вынужденный политический реверанс в адрес страны, куда он прибыл с визитом, чем выражение реальной уверенности в том, что это так. Вряд ли из его памяти стерся недавний эпизод, когда Варшава отказалась под давлением Брюсселя от проведения реформы польской судебной системы. А ведь в течение почти года Польша демонстрировала твердость своей позиции вплоть до периодически звучавших со страниц прессы заявлений «стоять на своем, если даже ради этого потребуется выйти из Евросоюза».

Сальвини
Польша, польские банкноты

Варшава в бюджет сообщества отчисляет €3,5 млрд, а получает оттуда 10 млрд

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Omar Marques
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Реализовать красивую установку полякам не удалось по одной простой причине: в ЕС подошло время формирования бюджета сообщества на следующий год. Польша, хотя и считается одной из ведущих экономик ЕС (шестое место в рейтинге), тем не менее государство дотируемое: Варшава в бюджет сообщества отчисляет €3,5 млрд, а получает оттуда 10 млрд. Когда угроза ухудшения соотношения «отдали/получили» стала реальной, польское правительство согласилось признать, что погорячилось с судебной реформой, и пошло на попятную.

Итальянский вице-премьер решил начать с проверки слабого звена в будущей конструкции — можно ли его укрепить и будет ли оно надежным в дальнейшем. Испанская La Vanguardia отмечает, что «Италия и Польша могут найти взаимопонимание в вопросе о семейных ценностях (в обеих странах сильны позиции традиционного семейного уклада и скептическое отношение к сторонникам ЛГБТИ) и разойтись во мнениях относительно антироссийских санкций».

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Тем не менее большинство аналитиков склоняются к мнению, что нежелание принимать беженцев, в одинаковой степени присущее и Италии, и Польше, окажется фактором, который поспособствует объединению популистов двух стран.

И примкнувшие к ним... кто?

На этой же платформе базируются и выводы политологов относительно примыкания к евроскептическому блоку Чехии, Словакии и Венгрии как государств, вместе с Польшей образовывающих «антииммигрантскую вышеградскую четверку».

Венгрия в этом блоке видится еврофилам наиболее крепким орешком. Во-первых, благодаря установившимся между Маттео Сальвини и Виктором Орбаном личным дружественным отношениям (при посредничестве Сильвио Берлускони). Во-вторых, потому что Будапешт не прогибается под Брюссель, даже будучи лишенным им права голоса в ЕС.

Сальвини
Матео Сальвини, Виктор Орбан

Венгрия видится еврофилам наиболее крепким орешком благодаря установившимся между Маттео Сальвини и Виктором Орбаном дружественным отношениям

Фото: ТАСС/AP/Luca Bruno
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Испанцы, упомянутые Сальвини как потенциальные члены будущего альянса, — это, скорее всего, ультраправая партия Vox. Та самая, что наделала много шуму на недавних выборах в парламент Андалусской автономии пиренейского королевства. Голоса извечных соперников — социалистов и народников — распределились в региональной законодательной власти настолько равным образом, что сегодня от того, с кем войдут в альянс националисты, впервые за последние 40 лет получившие парламентские места, зависит, кто будет управлять в Андалусии.

Ситуация может быть спроецирована и на всю Испанию: дело в том, что правительству социалиста Педро Санчеса никак не удается протолкнуть проект бюджета страны на 2019 год. Нынешняя исполнительная власть, желая угодить Брюсселю, сильно занизила планируемый уровень дефицита бюджета — до 1,8% ВВП. Предыдущее руководство страны, возглавлявшееся главой Народной партии Мариано Рахоем, не планировало опускать этот показатель ниже 2,2%. Бюджетные споры в испанском парламенте зашли в тупик, выходом из которого, если стороны не найдут компромисс, может оказаться лишь проведение новых внеочередных всеобщих выборов — без бюджета стране разрешается жить только до марта. А дальше... Дальше регулярно проводящиеся соцопросы показывают, что идея национального приоритета в Испании набирает силу, а радости по поводу прибытия в страну очередной партии африканских братьев и сестер с каждым разом выражается всё меньше. На этом фоне позиции Vox крепнут с каждым днем.

Сальвини
Испанский парламент

Бюджетные споры в испанском парламенте зашли в тупик

Фото: ТАСС/EPA/MARISCAL

Испания до последнего момента оставалась одной из самых благонадежных в плане реализации миграционной политики Брюсселя страной. Но теперь, похоже, Испания вполне может превратиться в дополнительную головную боль евросоюзной правящей элиты.

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Во время визита в Польшу Сальвини не упоминал Францию, Германию, Швецию, но это — свидетельство не слабости, а, наоборот, силы евроскептиков в названных странах. «Национальное объединение», возглавляемое Марин Ле Пен, сегодня котируется во Франции под номером один. 27% электората готовы отдать голоса за эту партию. Макроновская «Вперед!» едва дотягивает до 25% и продолжает уверенно снижать свой результат. Чему особенно способствует активность «желтых жилетов», пусть и не выражающих официально свою принадлежность к какой-либо партии, но зато реально показывающих, что правящая ныне в стране политическая организация готова уступать. Причем не с целью улучшения ситуации, а из желания сохранить свое руководящее положение по крайней мере до конца отпущенного ей законом срока.

«Альтернатива для Германии» держится второй-третьей в своей стране, а от позиции «Шведских демократов» зависит, разрешится ли патовая ситуация в риксдаге или населению скандинавского государства в скором времени вновь придется идти на избирательные участки.

Сальвини
Матео Сальвини

Маттео Сальвини

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Piaggesi/Fotogramma/Ropi
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Но это всё, так сказать, объекты второстепенного интереса. Главный же вопрос приближающейся календарной весны в Европе — состоится ли европейская весна политическая. Судя по активности, с которой Маттео Сальвини начал год, ответ «да» на этот вопрос более вероятен, чем «нет».

Единственное, что успокаивает еврофилов сегодня, так это демонстрируемая евроскептиками смена приоритетов: почувствовав в себе силы добиться большинства в парламенте ЕС, ультраправые, националисты и популисты передумали разрушать Евросоюз «до основанья», предпочитая сохранить имеющуюся структуру, но переформатировать ее в соответствии со своими взглядами на мир.

Интересно, что ни одна из партий — возможных участниц сколачиваемого Сальвини фронта вообще не высказывает позиции по модной ныне в руководящих кругах Франции и Германии теме создания единой армии Евросоюза. По мнению некоторых экспертов, «о пацифизме здесь и речи нет — евроскептики прагматично работают над реализацией своего проекта, не считая нужным распыляться на программы, которые могут только отвлекать от выполнения главной задачи».

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