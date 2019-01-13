В поисках тепла: Маттео Сальвини обещает «европейскую весну»

Лидер итальянской «Лиги Севера» Маттео Сальвини, едва вернувшись к активной политической деятельности после рождественско-новогодних каникул, привычно заставил ЕС вздрогнуть. Вице-премьер правительства Италии объявил о подготовке «европейской весны». О том, какие радости и неприятности она может принести Евросоюзу, — в материале «Известий».

Термин «весна» в политическом лексиконе в последние годы стал нести особую смысловую нагрузку, став практически синонимом слова «революция». Достаточно вспомнить «арабскую весну», чтобы понять, что ничего хорошего власть предержащим политическое «природы пробужденье» не обещает, а значит, и должно породить у них желание обойтись без этого времени года.

Объединиться, чтобы размежеваться

«Я предложил лидеру партии «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому и намерен предложить лидерам других европейских партий со схожими взглядами заключить пакт о совместной подготовке к майским выборам в Европарламент и дальнейшей деятельности в составе этого органа», — заявил 9 января Сальвини по прибытии в Варшаву.

Правящая элита ЕС воспринимает Сальвини, образно говоря, как полезную занозу. С одной стороны, он доставляет некоторые неприятности своими регулярными демаршами (то озвучит идею снятия санкций с России, то запретит принимать в портах страны корабли, везущие арабо-африканских «кандидатов в европейцы»). С другой — давая регулярный отпор такому противнику, сторонники евросоюзного статус-кво вынуждены искать и находить какие-то возможности демонстрации своей заботы о народах, населяющих сообщество, зарабатывают политические очки. И всё бы ничего, если бы лидер «Лиги» ограничивался популизмом с легким налетом национализма в одной отдельно взятой Италии. Но Сальвини на Апеннинах становится тесно — он приглашает поддержать его идею превосходства национальных интересов над интернациональными каждого, кому дорога идея государственного суверенитета.

Сальвини Пресс-конференция Маттео Сальвини (слева) совместно с польским министром внутренних дел Йоахимом Брудзиньским Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mateusz Wlodarczyk

«Для нового состава Европарламента, в котором людей, уважающих прежде всего интересы своих стран, а уж потом общие для всего Евросоюза, будет больше, чем сегодня, во весь рост встанет задача реформировать ЕС в соответствии с этим принципом, — считает итальянский политик. — Пока у нас есть уверенность в том, что итальянцы и поляки будут формировать основу этого движения за соблюдение национальных интересов. Но я нисколько не сомневаюсь, что к нам присоединятся испанцы, датчане, голландцы и другие».

В ходе пресс-конференции, которую Сальвини дал совместно с польским министром внутренних дел Йоахимом Брудзиньским, лидер «Лиги» намекнул, как пишет испанская АВС, на то, что «пока не задумывался над вопросом, кто возглавит коалицию за возврат Евросоюза к истинным человеческим ценностям, но, если такое предложение поступит ему, он готов дать на него положительный ответ».

Начать со слабого звена

«Польша и Италия станут, по словам Маттео Сальвини, героями новой европейской весны, — сообщает одно из ведущих польских изданий Rzeczpospolita. — Из источников, близких к правительству Польши, известно, что наш апеннинский гость уже обсуждал с Качиньским условия сотрудничества».

Понятно, что слова Сальвини — больше вынужденный политический реверанс в адрес страны, куда он прибыл с визитом, чем выражение реальной уверенности в том, что это так. Вряд ли из его памяти стерся недавний эпизод, когда Варшава отказалась под давлением Брюсселя от проведения реформы польской судебной системы. А ведь в течение почти года Польша демонстрировала твердость своей позиции вплоть до периодически звучавших со страниц прессы заявлений «стоять на своем, если даже ради этого потребуется выйти из Евросоюза».

Сальвини Варшава в бюджет сообщества отчисляет €3,5 млрд, а получает оттуда 10 млрд Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Omar Marques

Реализовать красивую установку полякам не удалось по одной простой причине: в ЕС подошло время формирования бюджета сообщества на следующий год. Польша, хотя и считается одной из ведущих экономик ЕС (шестое место в рейтинге), тем не менее государство дотируемое: Варшава в бюджет сообщества отчисляет €3,5 млрд, а получает оттуда 10 млрд. Когда угроза ухудшения соотношения «отдали/получили» стала реальной, польское правительство согласилось признать, что погорячилось с судебной реформой, и пошло на попятную.

Итальянский вице-премьер решил начать с проверки слабого звена в будущей конструкции — можно ли его укрепить и будет ли оно надежным в дальнейшем. Испанская La Vanguardia отмечает, что «Италия и Польша могут найти взаимопонимание в вопросе о семейных ценностях (в обеих странах сильны позиции традиционного семейного уклада и скептическое отношение к сторонникам ЛГБТИ) и разойтись во мнениях относительно антироссийских санкций».

Тем не менее большинство аналитиков склоняются к мнению, что нежелание принимать беженцев, в одинаковой степени присущее и Италии, и Польше, окажется фактором, который поспособствует объединению популистов двух стран.

И примкнувшие к ним... кто?

На этой же платформе базируются и выводы политологов относительно примыкания к евроскептическому блоку Чехии, Словакии и Венгрии как государств, вместе с Польшей образовывающих «антииммигрантскую вышеградскую четверку».

Венгрия в этом блоке видится еврофилам наиболее крепким орешком. Во-первых, благодаря установившимся между Маттео Сальвини и Виктором Орбаном личным дружественным отношениям (при посредничестве Сильвио Берлускони). Во-вторых, потому что Будапешт не прогибается под Брюссель, даже будучи лишенным им права голоса в ЕС.

Сальвини Венгрия видится еврофилам наиболее крепким орешком благодаря установившимся между Маттео Сальвини и Виктором Орбаном дружественным отношениям Фото: ТАСС/AP/Luca Bruno

Испанцы, упомянутые Сальвини как потенциальные члены будущего альянса, — это, скорее всего, ультраправая партия Vox. Та самая, что наделала много шуму на недавних выборах в парламент Андалусской автономии пиренейского королевства. Голоса извечных соперников — социалистов и народников — распределились в региональной законодательной власти настолько равным образом, что сегодня от того, с кем войдут в альянс националисты, впервые за последние 40 лет получившие парламентские места, зависит, кто будет управлять в Андалусии.

Ситуация может быть спроецирована и на всю Испанию: дело в том, что правительству социалиста Педро Санчеса никак не удается протолкнуть проект бюджета страны на 2019 год. Нынешняя исполнительная власть, желая угодить Брюсселю, сильно занизила планируемый уровень дефицита бюджета — до 1,8% ВВП. Предыдущее руководство страны, возглавлявшееся главой Народной партии Мариано Рахоем, не планировало опускать этот показатель ниже 2,2%. Бюджетные споры в испанском парламенте зашли в тупик, выходом из которого, если стороны не найдут компромисс, может оказаться лишь проведение новых внеочередных всеобщих выборов — без бюджета стране разрешается жить только до марта. А дальше... Дальше регулярно проводящиеся соцопросы показывают, что идея национального приоритета в Испании набирает силу, а радости по поводу прибытия в страну очередной партии африканских братьев и сестер с каждым разом выражается всё меньше. На этом фоне позиции Vox крепнут с каждым днем.

Сальвини Бюджетные споры в испанском парламенте зашли в тупик Фото: ТАСС/EPA/MARISCAL

Испания до последнего момента оставалась одной из самых благонадежных в плане реализации миграционной политики Брюсселя страной. Но теперь, похоже, Испания вполне может превратиться в дополнительную головную боль евросоюзной правящей элиты.

Во время визита в Польшу Сальвини не упоминал Францию, Германию, Швецию, но это — свидетельство не слабости, а, наоборот, силы евроскептиков в названных странах. «Национальное объединение», возглавляемое Марин Ле Пен, сегодня котируется во Франции под номером один. 27% электората готовы отдать голоса за эту партию. Макроновская «Вперед!» едва дотягивает до 25% и продолжает уверенно снижать свой результат. Чему особенно способствует активность «желтых жилетов», пусть и не выражающих официально свою принадлежность к какой-либо партии, но зато реально показывающих, что правящая ныне в стране политическая организация готова уступать. Причем не с целью улучшения ситуации, а из желания сохранить свое руководящее положение по крайней мере до конца отпущенного ей законом срока.

«Альтернатива для Германии» держится второй-третьей в своей стране, а от позиции «Шведских демократов» зависит, разрешится ли патовая ситуация в риксдаге или населению скандинавского государства в скором времени вновь придется идти на избирательные участки.

Сальвини Маттео Сальвини Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Piaggesi/Fotogramma/Ropi

Но это всё, так сказать, объекты второстепенного интереса. Главный же вопрос приближающейся календарной весны в Европе — состоится ли европейская весна политическая. Судя по активности, с которой Маттео Сальвини начал год, ответ «да» на этот вопрос более вероятен, чем «нет».

Единственное, что успокаивает еврофилов сегодня, так это демонстрируемая евроскептиками смена приоритетов: почувствовав в себе силы добиться большинства в парламенте ЕС, ультраправые, националисты и популисты передумали разрушать Евросоюз «до основанья», предпочитая сохранить имеющуюся структуру, но переформатировать ее в соответствии со своими взглядами на мир.

Интересно, что ни одна из партий — возможных участниц сколачиваемого Сальвини фронта вообще не высказывает позиции по модной ныне в руководящих кругах Франции и Германии теме создания единой армии Евросоюза. По мнению некоторых экспертов, «о пацифизме здесь и речи нет — евроскептики прагматично работают над реализацией своего проекта, не считая нужным распыляться на программы, которые могут только отвлекать от выполнения главной задачи».