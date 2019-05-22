«Мы будем бороться за налаживание отношений с Москвой»

После европейских выборо в одна из двух правящих в Италии партий — «Движение пяти звезд» — будет работать над тем, чтобы Евросоюз пересмотрел свои подходы к отношениям с Россией. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета итальянского сената по международным делам и вопросам миграции, член партии Вито Петрочелли. Он также рассказал, как власти страны оценивают ситуацию в Совете Европы, что думают о новоизбранном президенте Украины и почему Рим вопреки позиции Вашингтона не откажется от дальнейшего сближения с Пекином .

— Эти европейские выборы характеризует сильный разрыв между традиционными партиями и так называемыми популистскими движениями. Вашу партию «Движение пяти звезд», как и «Лигу», причисляют ко второй категории. Причем слово «популизм» здесь используется исключительно в негативном контексте — вас, в частности, обвиняют в том, что ваши слова расходятся с делом. Что вы можете этому противопоставить?

— С помощью терминов «популизм» и «суверенитизм» умирающие европейские партии — в Италии это Демократическая партия и «Вперед, Италия» — подпитывают искусственный и иррациональный страх населения. Себя они предлагают в качестве лекарства от этого страха. Однако такая риторика оказалась несостоятельной — европейские граждане выработали своего рода антитела против многих лет лжи и предательства. «Движение пяти звезд» было создано для того, чтобы служить интересам итальянцев, и, в частности, для того, чтобы защищать самые слабые группы населения, о которых забыли традиционные политики . Наш главный девиз — «Никто не должен остаться позади», и в первый год своего правления мы сделали всё возможное, чтобы его воплотить в жизнь. К примеру, мы предприняли шаги, которые бы позволили повысить доходы итальянцев и их гражданские пенсии. Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить гарантированную минимальную заработную плату. Если это популизм, то я горжусь тем, что являюсь частью популистской партии.

италия Активисты «Движения пяти звезд» во время демонстрации Фото: Global Look Press/Giuseppe Ciccia

— Лидер «Лиги» Маттео Сальвини в последние месяцы активно ездил по европейским странам в попытке объединить под своим началом правые партии. Удалось ли ему это и будет ли «Движение пяти звезд» участвовать в его блоке в Европарламенте?

— «Движение пяти звезд» не будет вступать в какие-либо крайне правые объединения . Более того, в Европарламенте мы не планируем находиться в одном блоке с «Лигой». Наша партия уже заложила основы для формирования новой парламентской группы с участием широкого спектра европейских политических движений. Ее цель — трансформировать работу Европарламента и сделать его ближе к своему избирателю. Мы и «Лига» — партии с совершенно разными взглядами на мир. В условиях итальянской избирательной системы нам пришлось подписать соглашение о создании коалиционного правительства. Однако это не означает, что мы не можем сохранить независимость и свои базовые ценности.

италия Лидер «Лиги» Маттео Сальвини Фото: Global Look Press/R4924_italyphotopress

— Как изменится расстановка сил после европейских выборов?

— Две традиционные группы — Европейская народная партия и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» — скорее всего, впервые потеряют контроль над Европарламентом. С нашей точки зрения, крайне важно, чтобы Евросоюз наконец отказался от суицидальной политики жесткой экономии, пересмотрел незаконные санкции против иностранных государств и предложил альтернативу внешней политике США .

— Как в этом контексте изменится политика Евросоюза в отношении России?

— Мы в «Движении пяти звезд» уверены, что РФ является фундаментальным стратегическим партнером в решении наиболее острых международных кризисов и борьбе с международным терроризмом. Если нам удастся заручиться поддержкой большинства, мы будем бороться за налаживание отношений с Москвой.

— Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала, что организация находится в глубоком кризисе. Одна из его причин — возможный уход России из СЕ. Что, по вашему мнению, могло бы стать решением кризиса?

— Я большой сторонник парламентской дипломатии и считаю, что нынешняя ситуация в Совете Европы никуда не годится. В «Движении пяти звезд» мы всегда критиковали решение ПАСЕ отнять у России право голоса, которое ассамблея приняла в 2014 году. Заявление недавно прошедшего Комитета министров — хороший знак. Я думаю, что призыв главы МИД Германии Хайко Мааса вернуть Россию в состав ПАСЕ с восстановлением всех прав ее делегации — то направление, в котором организация должна двигаться.

Фото: ТАСС/ Михаил Джапаридзе

— В контексте разрешения украинского кризиса, как в Италии относятся к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому? Насколько реально, что в период его правления конфликт будет решен?

— Пока об этом судить рано. Вместе с тем мы по-прежнему очень обеспокоены ситуацией, сложившейся в автономных районах Донбасса. Мы надеемся, что новый украинский президент в отличие от предыдущего все-таки сможет выполнить Минские соглашения по разрешению кровопролитной войны в Европе, на которую сама Европа закрывает глаза.

— Как в Италии оценивают наступление генерала Халифы Хафтара на Триполи в Ливии? Не спровоцирует ли новое обострение очередную волну мигрантов в Евросоюз?

— Вторжение НАТО в Ливию в 2011 году — худшее поражение во внешней политике Италии со времен Второй мировой войны . Страна, которая была нашим главным союзником в Средиземном море, превратилась в несостоявшееся государство. Нынешнее продвижение генерала Хафтара ни в коем случае не может быть решением кризиса . Мы неоднократно повторяли, что приоритетом для всех является прекращение боевых действий.

ливия НАТО наносит удар по столице Ливии Триполи, 2011 год Фото: Global Look Press/x99

— Италия стала единственной страной из числа участников G7, кто подключился к китайской инициативе «Один пояс — один путь». Как это решение повлияло на отношения Рима с Вашингтоном, особенно учитывая торговую войну между Китаем и США?

— Будучи главой комитета сената по международным делам, я был одним из основных сторонников подписания меморандума о присоединении Италии к этому проекту. В СМИ пишут о давлении Вашингтона на итальянское руководство, и оно имеет место быть. Предыдущие администрации бы сдались, но на нас это давление не действует . Ведь мы уверены, что сотрудничество с Китаем — историческая возможность для нашей страны . Интересно, что среди критиков меморандума присутствуют и представители Демократической партии, которые, будучи у власти в предыдущие годы, над этим меморандумом работали.

— Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась вокруг иранской ядерной сделки, — есть ли у европейских стран политическая воля к тому, чтобы все-таки сохранить Совместный всеобъемлющий план действий?