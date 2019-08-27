Злоключения итальянцев: ждать стране новый кабмин или выборы

К 27 августа президент Италии Сержио Маттарелла ожидает от «Движения пяти звезд» и Демократической партии четкой договоренности о создании коалиции. В противном случае главе государства придётся объявить в Италии досрочные выборы. На фоне того что многодневные консультации партий пока не привели к общему знаменателю, второй вариант кажется всё более вероятным. При этом и досрочные выборы вряд ли принесут стране политическую стабильность : в случае победы на них правой «Лиги» во главе с Маттео Сальвини, по вине которого во многом и случился нынешний правительственный кризис, снова встанет вопрос о создании коалиции. И хотя Сальвини, не скрывающий премьерских амбиций, пользуется довольно высокой поддержкой народа, иметь с ним дело мало кто из политиков захочет.

Шаткий союз

Контуры наиболее вероятного нового кабинета министров Италии обозначились еще в конце прошлой недели. Вслед за точкой, которую правая «Лига» поставила в 14-месячной коалиции с «Движением пяти звезд», последние, будучи самой крупной парламентской силой, решили поискать счастья со второй по численности партией — Демократической. И после некоторых колебаний и раздумий ее глава Никола Дзингаретти, и тот, кого уверенно считают фактическим лидером демократов, — Маттео Ренци, дали зеленый свет на детальное обсуждение потенциального правительственного союза с «пятизвездочниками».

Ренци Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци во время заседания верхней палаты парламента, Рим Фото: REUTERS/Yara Nardi

— Что касается перспективы участия Демпартии в правительстве, то мы как сообщество демократов обязаны быть доступны для президента страны. Сегодня приоритет заключается в том, чтобы избежать роста НДС, защитить сбережения итальянцев и вырваться из изоляции внутри Европы, — сказал «Известиям» сенатор от Демократической партии Дарио Стефано.

Попытки состыковать позиции две силы предпринимали все последние дни, включая минувшие выходные. Однако уладить многие разногласия так и не удалось. Демократы хоть и поддержали стремление визави к сокращению числа парламентариев (сейчас в обеих палатах 945 депутатов, их число предполагается снизить до 600), но заявили о необходимости общей конституционной реформы. Понять её важность для демократов можно, если вспомнить, как в конце 2016 года тогдашний премьер Маттео Ренци не побоялся поставить на кон свою карьеру, вынеся эту тему на референдум. Наконец, е ще одним требованием демократов стала отмена ряда жестких антииимиграционных законов, которые были приняты в Италии с подачи прежнего партнера «звезд» по коалиции — ультраправой «Лиги».

парламент Верхняя палата парламента во время заседания по поводу продолжающегося правительственного кризиса в Риме Фото: REUTERS/Yara Nardi

Но чуть ли не главным камнем преткновения стала кандидатура премьера . Если «Пять звезд» настаивают на возвращении беспартийного Джузеппе Конте (который подал в отставку, но остался временным главой правительства), то у демократов оказалась иная точка зрения. В воскресенье вечером Никола Дзингаретти заявил, что любое новое правительство, которое хочет порвать с прошлым, должно обновить и персоналии. Как утверждает местная пресса, демократы предпочли бы видеть на посту главы кабинета члена «Пяти звезд» Роберта Фико , нынешнего спикера нижней палаты парламента, хотя он сам чуть ли не прямым текстом заявил, что в премьеры совсем не рвется.

— В том, что касается международной повестки, за последний год «Звезды» поменяли заметно свои позиции, и тут сильных расхождений быть не должно. Но социально-экономическая политика, а также тема конституционной реформы по-прежнему вызывает много разногласий. Я настроен скептично, и не уверен, что коалиция «Пяти звезд» и Демпартии вообще появится, — сказал «Известиям» профессор политологии в Университете Болоньи Пьеро Игнази.

Навстречу выборам

При этом договориться партии должны к 27 августа — именно такой крайний срок президент Италии Сержио Маттарелла обозначил для достижения компромисса по созданию новой коалиции. При этом глава государства дал понять: новый кабинет в Италии — стране, где мало какое правительство удерживалось на полный срок своих полномочий, — должен проработать до 2023 года. Если гарантий стабильности не будет, президент предпочтет объявить досрочные выборы.

Пока избежать их пытается большинство политических сил. Этой осенью Италии предстоит принять бюджет на будущий год, который должен устроить и Евросоюз. С учетом госдолга в 130% от ВВП вписаться в установленные ЕС ограничения дефицита бюджета в 3% Риму будет весьма непросто. В случае же новых выборов итальянцы рискуют вообще не дойти до бюджетной темы, что пошатнет рынки всей еврозоны.

Но, разумеется, у «Пяти звезд» есть и другие мотивы избегать досрочного голосования. Придя к власти в прошлом году с результатом в 32% голосов, сейчас эта сила котируется на уровне ниже 17%, свидетельствует последний опрос газеты Il Sole 24 Ore. И даже демократы, которым сейчас отводится роль младших коалиционных партнеров, могут похвастать куда более солидной поддержкой в 24%.

сальвини Заместитель премьер-министра Италии и лидер ультраправой партии Лиги Маттео Сальвини Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Единственной партией, кому скорейшие выборы выгодны, — это «Лига», возглавляемая Маттео Сальвини, который, собственно, и спровоцировал нынешний правительственный кризис . Все последние 14 месяцев Сальвини откровенно солировал на итальянской политической сцене, хоть и был одним из вице-премьеров и руководителем МВД, а возглавляемая им партия — младшим партнером в коалиции. И когда на майских выборах в Европарламент «Лига» оказалась самой популярной итальянской политической силой, все дружно решили: на фоне многочисленных разногласий с «Пятью звездами», «Лига» не сегодня так завтра разорвет политический мезальянс, чтобы зафиксировать свое первенство еще и на досрочных выборах в Италии.

Но Маттео Сальвини протянул с досрочными выборами долгих 2,5 месяца. И это не пошло ему на пользу. За последние недели «Лига» потеряла в рейтингах 5–6% (и держится на уровне 33%), заставив одних однопартийцев Сальвини упрекать его в том, что он не покончил с коалицией сразу после европейских выборов, а других — задуматься о примирении с бывшими союзниками.

— Мы готовы к любой роли, будь то место в правительстве или в оппозиции, однако мы убеждены, что такие вопросы нельзя решать в узком кругу элит, они обязательно должны выражать волю народа. Поэтому мы надеемся, что выборы состоятся как можно скорее, — сказала «Известиям» член сената Италии от партии «Лига» Раффаэлла Марин.

Если к утру «Пять звезд» и демократы не договорятся обо всех условиях коалиции, надежды «Лиги» на скорейшие выборы могут исполниться. Однако даже ее вероятная победа на досрочном голосовании этой осенью вряд ли принесет Италии политическую стабильность: править в одиночку партия не сможет, а желающих вступать с ней в союз, кроме малочисленных «Братьев Италии», за 14 месяцев нахождения «Лиги» у власти заметно поубавилось.