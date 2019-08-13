Римский правый: Маттео Сальвини метит в кресло премьера

Спустя год после начала работы нового правительства Италия вновь находится на пороге досрочных парламентских выборов . Их инициатор — лидер движения «Лига», вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини. Специально для выражения правительству вотума недоверия он вызвал в Рим итальянских парламентариев . Причина такого требования — разногласия с партнером по коалиционному правительству «Движением пяти звезд» (M5S), которое «бессмысленно блокирует» ряд внесенных «Лигой» инициатив. В M5S к таким утверждениям относятся с раздражением: по мнению опрошенных «Известиями» политиков, Маттео Сальвини искусственно накаляет обстановку , чтобы как можно скорее провести выборы, на которых он, будучи самым популярным в Италии политиком, с высокой вероятностью одержит победу.

Ситуация не столь критична

8 августа Маттео Сальвини заявил, что кризис между партнерами по коалиции — «Лигой» и M5S — достиг своего апогея и единственное решение — внеочередные парламентские выборы. Поэтому в ближайшие дни он намерен инициировать вотум недоверия правительству, экстренно созвав ушедший на каникулы парламент. Глава M5S, вице-премьер и министр экономического развития, социальной политики и труда Луиджи Ди Майо заявил, что он не против досрочного голосования, если оно пройдет после одобрения конституционной реформы, которая сократит число депутатов и сенаторов.

Однако вопросы к Сальвини возникли у действующего премьера Джузеппе Конте. Он потребовал от своего заместителя объяснений и напомнил ему, что созыв парламента на внеочередную сессию не входит в обязанности главы МВД — это право остается за президентом Серджио Маттареллой.

М-2 Глава партии M5S Луиджи Ди Майо, премьер-министр Италии Джузеппе Конте и лидер движения «Лига» Маттео Сальвини Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Michele Spatari

Такой расклад «Лигу», похоже, не смущает . Маттео Сальвини твердо рассчитывает на то, что досрочные выборы состоятся в октябре 2019 года. На них он намерен одержать победу, чтобы самостоятельно или при помощи союзников, в число которых M5S больше не входит, создать новое правительство. Как сообщили опрошенные «Известиями» итальянские политики, наиболее вероятными партнерами станут либо правые «Братья Италии» под руководством Джорджи Мелони, либо правоцентристская «Вперед, Италия» во главе с Сильвио Берлускони.

Поводом для так называемого кризиса послужили противоречия из-за строительства скоростной железной дороги Турин–Лион. «Лига» и Джузеппе Конте выступают «за», M5S — «против». Сторонники Сальвини настаивают, что это столкновение — далеко не единственный эпизод в отношениях партнеров.

— Италия нуждается в обновлении инфраструктуры, а не в абсурдных и вредных запретах , — сказал «Известиям» член «Лиги» в палате депутатов Вито Коменчини. — Это далеко не единственный эпизод. Два итальянских региона — Венето и Ломбардия — требуют большей автономии, «Движение пяти звезд» также бессмысленно блокирует их запросы.

По словам политика, еще одной из причин расхождения между партиями стало решение M5S проголосовать в Европейском парламенте (ЕП) за кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК), которая «настаивает на сохранении текущего статус-кво» и которая для «Лиги» была неприемлема.

М-3 Предвыборная кампания Маттео Сальвини на площади Дуомо в Ломбардии, административным центром которой является Милан, 18 мая 2019 года Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Valeria Ferraro

В M5S же уверены: призывы провести досрочные выборы продиктованы не реальными сложностями в работе правительства, а политическими амбициями Маттео Сальвини.

— Он говорит: «Итальянцы прежде всего», однако на деле в его словах читается: «Прежде всего Сальвини», — поделилась с «Известиями» депутат нижней палаты парламента от M5S Элиза Сирагуза. — Нужны ли Италии сейчас досрочные выборы? Определенно, нет. Страна нуждается в правительстве, которое будет снижать налоги, реформировать систему правосудия и многое другое.

Ее однопартиец в палате депутатов Альвизе Маньеро обращает внимание на то, что при формировании коалиции «Лига» и M5S подписали правительственный контракт, Сальвини же своими заявлениями и призывами этот контракт нарушает. Надуманный кризис в тот момент, когда перед страной стоит задача решить бюджетные вопросы, участвовать в формировании общеевропейского правительства и налаживать обострившиеся с Евросоюзом отношения, будет иметь для Италии катастрофические последствия, подчеркнул в беседе с «Известиями» политик.

Устойчивые позиции

Действующее правительство было сформировано к июню 2018 года после парламентских выборов 4 марта, на которых «Движение пяти звезд» получило 32% голосов, а «Лига» в составе правоцентристской коалиции, куда входили еще «Вперед, Италия» и «Братья Италии», набрала 17%. После нескольких месяцев напряженных переговоров Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо согласились на то, чтобы кресло премьер-министра досталось компромиссному претенденту Джузеппе Конте, который не принадлежит ни к одной партии.

Год спустя в рейтинге популярности «Лига» и M5S поменялись местами, что подтвердили результаты выборов в Европарламент (ЕП). Тогда движение Сальвини уже самостоятельно заручилось поддержкой 34,3% избирателей, в то время как партия Ди Майо едва ли дотянула до 17%. По данным опроса института Noto Sondaggi от 9 августа, сегодня рейтинг «Лиги» составляет 38%, следом идет оппозиционная Демократическая партия (23%), а «Движение пяти звезд» лишь замыкает тройку лидеров (16,5%).

В M5S уверены, что «Лига» стремится максимально воспользоваться своей популярностью у итальянского избирателя, пока она достаточно высока. При этом в партии признают, что на данном этапе у движения Сальвини есть реальные шансы заручиться поддержкой итальянцев.

М-1 Маттео Сальвини на пресс-конференции после выборов в Европарламент, 26 мая 2019 года Фото: Global Look Press via ZUMA Press/De Grandis

Программный директор клуба «Валдай», доктор политических наук Олег Барабанов считает, что у Сальвини есть высокие шансы на премьерское кресл о. О своих амбициях он говорил открыто всегда и с этой целью менял работу некогда маргинальной «Лиги Севера», превратив ее в движение общенационального характера, отметил эксперт. По его словам, главная задача вице-премьера сейчас — упрочить успех партии, достигнутый на выборах в ЕП: с технологической точки зрения он заинтересован в том, чтобы провести голосование как можно скорее, пусть бы это и значило, что он нарушает обещания, данные при формировании коалиции.