Арабские охваты: Мишустин оценил развитие торговли РФ и ОАЭ

Москва готова провести у себя «Экспо-2030» на высшем уровне и надеется, что получит такую возможность. Об этом во время выступления на открытии Дня России на международной выставке в Дубае заявил премьер-министр Михаил Мишустин . Это подтвердил «Известиям» и мэр Москвы Сергей Собянин. Опыт российской столицы уже доказал, что город может принять большое число туристов и обеспечить им комфортные условия. Что касается экономических отношений России и ОАЭ, то они устанавливают новые рекорды, отметил председатель правительства. В 2020 году товарооборот достиг уровня в $3,3 млрд, а за десять месяцев этого года его объем превысил $4 млрд.

Восточное гостеприимство

Пока весь мир озабочен новым штаммом коронавируса, Дубай принимает у себя в гостях тысячи людей, которые хотят увидеть выставку «Экспо-2020» . Мероприятие проходит каждые пять лет, но из-за пандемии оно началось только в октябре 2021-го и продлится до весны следующего года.

В ОАЭ не забывают про меры предосторожности. Для посещения страны необходим отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 даже для вакцинированных. Маски нужно носить не только в помещениях, но и на улице . Особенно строго меры предосторожности контролируются в центре города — в районе небоскреба Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире. Здесь сотрудники довольно часто делают замечания тем, кто приспускает маски. Однако до штрафов дело почти не доходит, рассказали «Известиям» местные жители.

Несмотря на пандемию, на улицах Дубая много русскоговорящих туристов. Это направление дороже, чем Египет или Турция. Например, средний чек в бюджетном ресторане здесь достигает около 2 тыс. рублей. Однако, по словам путешественников, уровень сервиса значительно выше. С безопасностью, по их мнению, здесь тоже меньше проблем — спокойно гулять можно даже ночью и не только на территории при отеле.

Арабские охваты Фото: ТАСС/EPA/ALI HAIDER

При желании российские туристы теперь могут уплыть от суеты. Накануне в городе прошла церемония инаугурации лайнера MSC Virtuosa, после чего он отправился в первый круиз по Персидскому заливу. Сейчас это единственное морское путешествие, куда могут отправиться россияне, вакцинированные «Спутником V».

К сожалению, «Омикрон» смог попасть и в Эмираты, однако пока зафиксирован только один случай . Инфекцию обнаружили у женщины, прибывшей в ОАЭ из Африки через одну из арабских стран. Местные власти сразу направили пациентку и всех, кто с ней контактировал, на карантин. Также они приостановили возможность въезда в страну для прибывающих из семи южноафриканских государств.

В борьбе с пандемией Россия и ОАЭ продолжают сотрудничать в сфере здравоохранения. Эмираты уже зарегистрировали «Спутник V» и «Спутник Лайт» . Также в конце ноября местные власти одобрили применение российской однокомпонентной вакцины в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех прививок против коронавируса.

Оживление экономики

4 декабря Дубай посетил премьер-министр Михаил Мишустин, он принял участие в открытии Национального дня РФ на выставке «Экспо-2020» . Россия, стараясь быть первой, никогда не идет в одиночку, отметил во время выступления глава кабмина. Сейчас у мирового сообщества накопилось много проблем. Чтобы их решать и параллельно с этим развиваться, председатель правительства призвал научное сообщество присоединиться к совместным высокотехнологичным исследованиям.

Арабские охваты Министр культуры, молодежи и социального развития ОАЭ шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян и премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения российского павильона в Национальный день России на всемирной универсальной выставке Expo 2020 Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Международные выставки, по его словам, позволяют представить национальные достижения и обменяться опытом в различных сферах. Поэтому он выразил надежду, что Москва получит право провести «Экспо-2030» . Столица России может принять десятки миллионов гостей и сделать их пребывание в стране интересным, полезным и запоминающимся , подчеркнул он.

«Мы приложим все усилия, чтобы получить возможность воплотить в реальность основную идею нашей заявки — «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». Надеемся, что она найдет отклики во всех уголках планеты. Уверены, что выбор Москвы будет самым лучшим», — заявил Михаил Мишустин во время выступления на официальной церемонии открытия Дня России.

Это подтвердил «Известиям» и мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, в последний раз все убедились, что столица готова к проведению масштабных мероприятий, в 2018 году. Тогда в городе прошел чемпионат мира по футболу, к организации которого не было никаких нареканий, отметил он.

— Москва по опыту проведения больших мероприятий — один из самых продвинутых городов мира . <…> Мы время терять не любим. Будет «Экспо», не будет «Экспо» — город будет развиваться, чтобы находиться на мировом уровне по всем показателям и направлениям. Ради нашей страны, ради москвичей, — отметил глава столицы.

Арабские охваты Сергей Собянин на «Форуме России: определяя будущее» в рамках Национального дня РФ на «Экспо-2020» в Дубае Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сейчас город, по его словам, активно цифровизируется. Этот процесс прежде всего происходит в здравоохранении, а также для улучшения коммуникации между чиновниками и местными жителями.

Что касается двусторонних экономических отношений России и ОАЭ, то они продолжают развиваться вопреки пандемии , подчеркнул глава кабмина.

«Наши страны связывают дружественные и партнерские отношения, которые поступательно развиваются», — заявил председатель правительства.

По его словам, в 2020 году взаимный товарооборот достиг рекордного уровня в $3,3 млрд . За десять месяцев этого года объемы двусторонней торговли превысили $4 млрд — это новый исторический максимум , отметил Михаил Мишустин. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка, в этом году Россия в основном экспортировала в ОАЭ минеральные продукты, драгоценные камни и металлы, а импортировала машины, оборудование и транспортные средства.

Любовь Лежнева, Дубай