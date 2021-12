Плавучий остров: в Дубае россиян ждут морские круизы

В Дубае прошла церемония инаугурация круизного лайнера MSC Virtuosa, после чего он отправился в первый круиз по Персидскому заливу. Сейчас это единственное морское путешествие, куда могут отправиться россияне, вакцинированные «Спутником V». Корреспондент «Известий» побывал на церемонии инаугурации, а также посетил сам лайнер и выяснил, как проходят круизы в условиях пандемии и какие ограничения ждут пассажиров.

Плавучий остров Фото: Дмитрий Елисеев

Церемония инаугурации лайнера MSC Virtuosa в Дубае проходила при строгом соблюдении антиковидных мер — социальная дистанция при рассадке гостей, защитные маски и обязательная вакцинация. Это, кстати, обязательное условие и для того, чтобы попасть на борт.

MSC Virtuosa — 19-й лайнер итальянской круизной компании MSC Cruises. В августе прошлого года компания была первой, кто начал круизы после мирового локдауна: возобновились путешествия вдоль побережья Италии. Следом за Средиземным морем круизы вернулись в Северную Европу, затем в США, в Южную Америку, на юг Африки.

Теперь пришел черед Персидского залива. Возобновление круизов в регионе стало одним из самых значимых событий, а церемонию лично посетил эмир Дубая, премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

«Мама» в 17-й раз

Церемония крещения круизного лайнера — главный день в его жизни. Подобно новорожденному ребенку крестная мать нарекает судно именем и становится покровителем, благословляя его на безопасное путешествие. Крестной мамой всех судов MSC Cruises по сложившейся с 2003 года традиции становится великая итальянская актриса Софи Лорен. MSC Virtuosa стал ее 17-м «крестником», что дает итальянке право претендовать на абсолютный рекорд в этой области. Заметим, что еще 18 ноября 87-летняя Софи Лорен была на Багамах, где «крестила» лайнер MSC Seashore, а уже 27 ноября под аплодисменты и мелодию Zoo Be Zoo Be Zoo из картины «Миллионерша» с ее участием вышла на сцену в Дубае.

Плавучий остров Фото: Дмитрий Елисеев

В честь самой Лорен назван лайнер MSC Divina, что с итальянского переводится как «божественная». На его борту есть каюта-люкс, носящая имя актрисы и полностью посвященная ей: в интерьере преобладают оттенки красного, а на полу — малиновый ковер, который Лорен выбирала лично. Стены каюты украшены фотографиями кинодивы, а на полках — ее любимые книги.

Появление кинодивы вызвало у гостей не меньший интерес, чем, собственно, сам лайнер. Почти 2 тыс. приглашенных стоя приветствовали Лорен. Сама же она призналась, что волнуется, как в первый раз.

«Это очень трогательный момент, спуск нового лайнера MSC», — начала актриса свою речь, пожелав «спокойствия и радости каждому будущему пассажиру» MSC Virtuosa.

Плавучий остров Фото: Дмитрий Елисеев

Затем Лорен вместе с капитаном перерезала ленту, удерживающую бутылку с шампанским, и та разбилась о борт лайнера.

Робот-бармен и «цифровое небо»

Строительство MSC Virtuosa было завершено во Франции в начале этого года. Из-за пандемии и введенного локдауна передача лайнера заказчику сдвинулась на несколько месяцев, а официальный ввод корабля в строй и вовсе пришлось отложить почти на год. С мая MSC Virtuosa совершала непродолжительные круизы вдоль берегов Великобритании и исключительно для британских пассажиров.

В ноябре лайнер перебазировали в Дубай, и он открылся для пассажиров из практически всех стран мира, включая россиян. В этом зимнем сезоне в Персидском заливе (ноябрь 2021-го – март 2022-го) MSC Virtuosa будет крупнейшим и самым технологически продвинутым круизным судном в регионе.

Длина лайнера — 331 м, это практически три футбольных поля. Ширина — 43 м, водоизмещение — 181,5 тыс. т. Максимальная скорость судна — 22,3 узла (чуть более 41 км/ч). На борту 2440 кают, которые условно можно разделить на три варианта: с балконом, с окном, внутренняя каюта.

Плавучий остров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Самый популярный вариант — каюты с балконом. Их площадь 19–22 кв. м, они оснащены санузлом с душевой кабиной, двуспальной кроватью, шкафом для одежды, письменным столом и диваном, который при необходимости превращается в двухъярусную кровать для детей. В каюте есть холодильник с мини-баром, телефон, телевизор, сейф, фен.

Каюты с окном и внутренние каюты (самый дешевый вариант) по оснащению практически идентичны каютам с балконом, но их площадь варьируется от 15 до 25 кв. м, — зависит от палубы.

Максимально лайнер может принять 6344 пассажира. Но сейчас из-за пандемии вместимость ограничена, чтобы туристы могли соблюдать на борту социальную дистанцию.

Требования соблюдения дистанции и ношения маски в общественных местах — это единственные ограничения, с которыми столкнутся пассажиры во время круиза в Персидском заливе. На лайнере функционируют все бассейны (их на борту целых пять, включая главный площадью 1,7 тыс. кв. м), детский клуб, аквапарк, казино, фитнес-зал, SPA-центр, корабельный театр с живыми постановками, а также все 10 ресторанов и 21 бар. Есть также зона с игровыми автоматами, симулятором гонок «Формула-1» (такое можно встретить только на лайнерах MSC Cruises), боулинг на две дорожки и кинотеатр XD.

eliseevfoto_00124 Фото: Дмитрий Елисеев image-02-12-21-05-08-17 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров image-02-12-21-05-08-14 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров image-02-12-21-05-08-7 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Фактически круизный лайнер — это отдельный город со всей необходимой для отдыха инфраструктурой. Как и в любом городе, на MSC Virtuosa есть своя главная улица с ресторанами и бутиками. Она называется Galleria Virtuosa, и, к слову, это самый большой торговый комплекс в море: его площадь 1168 кв. м. Променад занимает сразу две палубы, и, помимо бутиков, здесь также расположены рестораны и кафе. Например, испанский HOLA! Tapas Bar, а также японские Teppanyaki, Kaito Sushi Bar или Butcher’s Cut, специализирующийся на стейках.

Длина променада — 111 м, а его главная фишка — «цифровое небо». Крыша галереи — это огромный светодиодный экран от компании Samsung длиной почти 100 м. В разное время суток он меняется, и создается впечатление, что ты каждый раз идешь по новой улице.

Плавучий остров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

В баре Starship Club посетителей привлекает робот-бармен, говорящий на восьми языках (русского пока не выучил). Причем, напиток можно выбрать как из готового меню, так и попробовать смешать ингредиенты на свой вкус. Самое главное — этот бармен никогда не скажет: «Друг, тебе сегодня хватит»…

«Спутник» на лайнер приведет

Сейчас круизы MSC Virtuosa в Персидском заливе для россиян — единственная возможность отправиться в морское путешествие. Единственное условие для посадки на борт — вакцинация. Ни ПЦР-тест, ни справка о перенесенной болезни не дают права попасть на лайнер. Из российских вакцин компания MSC Cruises признает только «Спутник V». Для посадки на регистрации достаточно предъявить сертификат о вакцинации с сайта госуслуг на английском языке.

Исключение составляют дети. До 12 лет они могут путешествовать с родителями по ПЦР-тесту, а вот подростки с 12 до 18 лет, увы, пока лишены возможности попасть на борт: прививку им не ставят, а по ПЦР-тесту можно только до 12 лет. Впрочем, уже зарегистрирована отечественная вакцина для детей этого возраста, что дает повод для оптимизма.

Исполнительный директор MSC Cruises Анжело Капуро заверил, что российский рынок очень важен для компании и по значимости сравнялся с такими важными рынками, как Франция или Испания.

«У нас сотни запросов и десятки бронирований. Люди соскучились по круизам. Даже в самом первом круизе MSC Virtuosa из Дубая (он стартовал 28 ноября. — «Известия») уже была русская группа», — рассказал «Известиям» Илья Иткин, глава туроператора PAC Group, генерального представителя MSC Cruises в России. Причем, по его словам, люди бронируют круизы не только на ближайшие даты, но и на месяцы вперед.

Плавучий остров Фото: Дмитрий Елисеев

К слову, круизные компании в условиях пандемии стали более гибкими в плане отмены или переноса забронированного круиза. Если раньше аннуляция или изменение дат грозили бы штрафными санкциями, то сейчас к этому подходят с максимальной лояльностью и гибкостью.

«Несмотря на то что многие страны сейчас закрыты для россиян, они могут бронировать там круизы с отправлением через полгода, год. Мы очень гибко относимся к переносам дат, отмене путешествия, замене пассажира, — заверяет Анжело Капуро, исполнительный директор MSC Cruises. — Сейчас гибкость — это приоритет для всех. Без этого невозможно выживание. Люди хотят чувствовать себя защищенными».

Специально для круизных пассажиров была разработана страховка, которая покроет все траты на путешествие (включая перелет до порта посадки) даже в том случае, если за три дня до вылета ПЦР-тест покажет положительный результат.

Жемчужины залива

С ноября до марта 2022 года MSC Virtuosa будет совершать круизы по Персидскому заливу с отправлениям из Дубая. За неделю лайнер посетит столицу ОАЭ Абу-Даби, после чего отправится на остров Сир-Бани-Яс, где в естественных условиях живут газели, редчайшие белые ориксы, азиатские горные бараны, страусы и жирафы. Из крупных хищников есть азиатские гепарды и гиены.

Из ОАЭ лайнер отправится в столицу Катара Доху, откуда снова вернется в Дубай.

«Это отличный маршрут. Персидский залив до пандемии был суперпопулярным направлением у круизных туристов из России. И даже сейчас россияне могут путешествовать здесь практически без ограничений — для въезда в Дубай достаточно ПЦР-теста, а ни в ОАЭ, ни в Катаре не нужны визы», — пояснил «Известиям» глава российского представительства круизной компании Dreamlines Федор Егоров.

Михаил Алексеев, глава компании CruClub, специализирующейся на морских круизах, говорит, что круизы возобновились практически в том формате, что и до пандемии. «Да, мы живем в новом мире, с необходимостью вакцинации, ПЦР-тестов, ношением масок и прочими ковидными прелестями. Но в ближайшее время от них никуда не деться вне зависимости от типа отдыха», — считает он.

Пандемия уже внесла свои коррективы в расписание MSC Virtuosa: например, из первоначально запланированного маршрута исчез порт в Саудовской Аравии. Вместо него лайнер стоит лишний день в Дубае.

Плавучий остров Фото: Дмитрий Елисеев

Но эксперты говорят, что более длительная стоянка в Дубае — это даже хорошо, так как именно он всегда был жемчужиной маршрута в заливе. И особенно интересно Дубай посетить сейчас, когда проходит международная выставка «Экспо».

В Дубае практически каждый год появляются новые уникальные достопримечательности, к которым смело можно добавить приставку «самый-самый». Например, панорамная смотровая площадка The View at The Palm с 360-градусным обзором острова Палм-Джумейра, самое высокое колесо обозрения в мире Ain Dubai (высота 250 м), самый глубокий в мире бассейн для дайвинга Deep Dive Dubai (глубина 60 м), филиал музея восковых фигур мадам Тюссо, а также новый гастромаркет Time Out Market и рынок Souk Al Marfa длиной около 2 км — и всё это лишь за два последних года.

Выходить с круизного лайнера в портах стоянки в ОАЭ (Дубай, Абу-Даби и Сир-Бани-Яс) можно свободно. Для выхода в Катаре нужен тест на антитела — сделать можно прямо на лайнере за $12.