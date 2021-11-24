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Губа не тура: где отдохнуть на Новый год за 25 тыс. рублей

Куда еще не поздно спланировать поездку
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Губа не тура: где отдохнуть на Новый год за 25 тыс. рублей
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2021-11-23 19:46:36
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Шансы дешево отдохнуть за границей на Новый год с каждым днем тают, но недорогие путевки еще остались. Так, праздничную неделю в турецком Кемере можно провести за 24,7 тыс. рублей на двоих с питанием «всё включено», узнали «Известия». Искупаться в теплом море выйдет дороже — отдохнуть в Египте можно минимум за 48 тыс., в Дубае — за 86 тыс. рублей. Новогодний тур на Шри-Ланку можно купить за 96,5 тыс. А сэкономить на авиабилетах те, кто их всё еще не купил, смогут в «Черную пятницу», напомнили в турагентствах.

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Египетская сила

Самое популярное зарубежное направление для поездок на Новый год — Египет, он занимает долю примерно в 50% от всех проданных путевок, рассказал «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. С 9 ноября из России разрешены чартеры на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх, в общей сложности прямые рейсы связывают с Египтом 30 российских городов.

Египет возглавил топ новогодних направлений у туроператоров «Интурист», Tui Россия и Tez Tour.

Стоимость недели в Шарм-эш-Шейхе стартует от 48,1 тыс. рублей: во столько обойдется отдых в отеле «три звезды» с питанием «всё включено». Это минимальная стоимость за гостиницу в 300–500 м от пляжа с вылетом на прямом рейсе — правда, в неудобное время. С вылетом в удобные часы цена будет 55,6 тыс., — рассказали «Известиям» в «Интуристе».

Губа не тура
самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Несмотря на наличие более бюджетных вариантов, россияне в Египте предпочитают выбирать отели уровня «пять звезд» с питанием «всё включено», заметили в пресс-службе Tui. Такой отдых на Новый год обойдется уже минимум в 71 тыс. рублей на двоих.

Средняя стоимость новогодней поездки в Египет — 80 тыс. рублей, отметил Алексан Мкртчян.

— Египет однозначно останется самым востребованным направлением в период зимних каникул, но количество и разнообразие вариантов размещения с каждым днем стремительно сокращается. Сложности с наличием номеров появились в Египте еще в октябре, они сохраняются и сейчас, а под Новый год станут особенно заметны, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Tez Tour.

Берег турецкий

Следом за Египтом в предпочтениях россиян на Новый год лидируют Турция, Эмираты, а также Доминикана и Куба. Прибрежная Анталья в Турции востребована и зимой, несмотря на остывшее море. Многие туристы выбирают и Стамбул, отметил Алексан Мкртчян.

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Турцию отличает разнообразие круглогодичных отелей с богатой развлекательной программой и питанием «всё включено». Роста цен ни на проживание, ни на перелет сейчас нет — более того, ближе к пиковым новогодним датам могут появиться особенно выгодные предложения от популярных отелей. Турция — единственная страна, это возможно, — отметили в Tez Tour.

Между тем, дешевые туры на анталийское побережье можно найти и сейчас. Так, новогодняя неделя в отеле «три звезды» в Кемере обойдется двоим туристам в 21,1 тыс. рублей, если ехать без питания. Аналогичное предложение на «всё включено» — за 24,7 тыс. рублей, сообщили в «Интуристе». А вот «пятерка» в Анталье обойдется значительно дороже — в 69 тыс. на двоих с питанием «всё включено», отметили в Tui.

Замыкая топ

Эмираты, где на Новый год можно искупаться в теплом Персидском заливе, выбрали около 15% туристов, рассказал Алексан Мкртчян. Прямые рейсы туда летают из 15 городов России, перевозки хватает на всех желающих.

Губа не тура
Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Стоимость недельного новогоднего отдыха в Дубае стартует от 86,2 тыс. рублей на двоих, в менее популярном эмирате Рас-эль-Хайма — от 78,7 тыс., сообщили в «Интуристе». В первом случае туристов поселят в отель «три звезды» с завтраками, во втором — в «четверку» с аналогичным питанием. В Tui отметили, что цена за неделю в «трешке» в ОАЭ составит от 93 тыс. рублей. Гостиницы «пять звезд» с питанием «всё включено» россияне в Эмиратах выбирают редко, такой отдых обойдется в 180 тыс. на двоих за неделю.

Замыкают топ востребованных новогодних направлений экзотические Доминикана, Куба, Мальдивы, а также Шри-Ланка. В последней стране можно найти вариант дешевле всего — за 96,5 тыс. рублей на двоих, отметили в «Интуристе».

— Во столько обойдется отдых в гестхаусе без питания с перелетом на стыковочном рейсе. Однако в пути придется провести 25 часов. Такой тур на прямом рейсе был бы втрое дороже, — пояснили в компании.

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Следом по стоимости — Куба: цена за девять ночей в отеле «три звезды» с завтраками стартует от 126,6 тыс. рублей на двоих. Отдохнуть в Доминикане можно за 182,1 тыс. рублей в гостинице «четыре звезды» с завтраками. Каникулы на Мальдивах в гестхаусе с завтраками обойдутся минимум в 140,8 тыс. рублей, добавили в «Интуристе». В Tui цены на Мальдивы стартуют от 179 тыс. рублей.

Как сэкономить

С каждым днем шансы найти недорогие авиабилеты на Новый год снижаются. Самые дешевые из них путешественниики купили еще в августе-сентябре, рассказал Алексан Мкртчян.

— У нас есть туристы, которые купили билеты в Стамбул на Новый год за 15 тыс. рублей туда-обратно. Накануне праздников этот же билет будет стоить уже 30 тыс. Горящих туров в этом году мы не ждем. Тем не менее еще остался шанс купить авиабилет на Новый год дешево на «Черную пятницу», когда многие авиакомпании объявят распродажу, — поделился секретом эксперт.

Губа не тура
Стамбул

Стамбул

Фото: Global Look Press/Hakan Akgun

Значительно сэкономить на поездке можно, если отправиться на отдых прямо сейчас, не дожидаясь новогодних каникул, отметил Алексан Мкртчян. Так, тур в Египет на двоих обойдется в сумму от 40 тыс. на неделю, в Эмираты — 60–70 тыс., турецкий Стамбул — 30 тыс. рублей, Доминикану — 150 тыс. Это минимальные цены за простые отели на второй-третьей линии от моря.

«Известия» провели анонимный опрос среди пользователей соцсети «ВКонтакте» о том, куда они отправятся отдыхать на Новый год. Подавляющее большинство — 79,6% — выбрали ответ «Останусь дома или поеду на дачу». Еще 7% сказали, что будут путешествовать по России. Между открытыми для россиян зарубежными направлениями голоса распределились почти поровну с небольшим перевесом Мальдив — 4,75%.

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