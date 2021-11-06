Горная веранда: чем заняться туристу в Дагестане

Поток туристов в Дагестан бьет рекорды — с начала года здесь побывали уже больше миллиона путешественников. Многочисленные фото с видами на Сулакский каньон и морские пейзажи Каспия в соцсетях — красноречивое подтверждение этих цифр. В рамках поездки, организованной Ростуризмом, «Известия» прошли по следам имама Шамиля, Хаджи-Мурата, познакомились с местными нравами и кухней и заглянули в уголки, которым только предстоит стать топовыми объектами внутреннего туризма.

Песок из богатырского сапога

Дагестан часто называют солнечным, и это не просто фигура речи. Столбики термометра в сентябре днем здесь редко опускаются ниже 20–22 °С, в октябре температура около 15 °С, а в ноябре — 11°С. Даже под конец осени здесь больше половины дней солнечные — идеальные условия для осмотра бескрайних горных пейзажей «Кавказской Швейцарии».

Республика обычно ассоциируется с горами и Каспийским морем, но есть здесь и своя «пустыня». Речь о крупнейшем в Европе бархане Сарыкум. Длина этого песочного лоскутка посреди горного массива всего 3 км, а площадь чуть меньше 1200 га. Высота бархана 262 м, и он продолжает расти.

Горная веранда Бархан Сарыкум Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Долго не фантазировали — назвали так, как увидели, — слово переводится на русский как «желтый песок», — рассказывает начальник отдела регионального туристического информационного центра Байрам Мамедов историю топонима. Существует несколько версий о том, как возник бархан. Согласно одной из них, мощный тайфун закинул сюда огромную глыбу песка. Другая говорит о вулканической природе происхождения памятника природы.

Бархан представляет научный интерес, и благодаря своей фауне здесь водится свыше 260 видов животных. Отдельного внимания заслуживает самая смертоносная в России змея — гюрза. Вот только бояться ее не стоит — всё под контролем. В темное время суток заповедник закрывается, а пресмыкающееся выбирается на охоту исключительно ночью.

Горная веранда Бархан Сарыкум Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Впрочем, не только для геологов и серпентологов это место представляет интерес. Бархан это еще и памятник истории кино — здесь снимали несколько сцен легендарного «Белого солнца пустыни».

Эхо Кавказской войны

Прав был классик, рассуждавший о горах: «чтоб вечно их помнить, там надо быть раз». Особенно веришь Лермонтову, оказавшись в Гунибе. Благодаря естественной обособленности, плато идеально подходило для создания оборонительного укрепления. Так его и использовал знаменитый имам Шамиль. Функцию стен выполняли почти неприступные вертикальные скалы. Здесь он устроил свою штаб-квартиру, где и состоялся его последний бой с русской армией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров Гуниб

О драматических страницах отечественной истории можно узнать в местном краеведческом музее. Там собраны немые свидетели эпохального противостояния — ядра, осколки картечи, пуговицы с мундиров солдат, а также предметы мирного быта разных эпох (среди них, например, зернотерка, которой больше 1000 лет). Но главное сокровище музея — его хранительница Патимат Алискандиева. Простая учительница математики и физики, собравшая эту бесценную коллекцию и посвятившая жизнь систематизации данных о Кавказской войне. И пусть финансирование у музея скудное, зато содержание — богатое. Один местный житель своими руками создал точный макет плато, которым на каждой экскурсии пользуется Патимат. Как в школе, указкой она отмечает, где была сакля Шамиля, где был единственный проход в аул.

Горная веранда Патимат Алискандиева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Накануне штурма русские пластуны всю ночь тренировались на соседней скале. Но Шамиль этого знать не мог. Одна группа войск князя Барятинского якобы пошла в наступление на основном направлении — били в барабаны, стреляли из пушек, кричали «Ура!». Но это был лишь отвлекающий маневр. В это время с разных сторон плато вскарабкались пластуны и скинули веревки другим солдатам. В ходе кровопролитного сражения, а погибло до 800 российских солдат, Шамиль был пленен. На месте, где шли переговоры, сегодня стоит часовня.

Горная веранда Гуниб Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Дагестанцы показали себя отважными воинами и во время Великой Отечественной — теперь уже защищая общую с другими народами нашей многонациональной страны Родину. Память о павших на фронтах бережно хранят и сегодня. В самом центре села возвышается скульптурная композиция «Белые журавли», названная по знаменитому стихотворению Расула Гамзатова. Сам поэт вместе с композитором Яном Френкелем присутствовал на церемонии открытия. Монумент воздвигнут на средства местных жителей.

Голова в облаках

Тема воспоминаний о Кавказской войне продолжается в Хунзахском районе республики, где находится памятник Льву Толстому и его герою Хаджи-Мурату на плато Матлас. Скульптурная композиция расположена на уровне облаков. А еще смотровые площадки Матласа известны своими водопадами и широкой каменной лестницей в ущелье.

Горная веранда Памятники Льву Толстому и Хаджи-Мурату

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Хунзахский район удивит гостей еще одним чудом природы — тесниной, которую в народе называют «Каменной чашей». Это место напоминает гигантский лабиринт с отвесными скалами, покрытыми мхом и цветами. В дождливую погоду перед посещением стоит запастись резиновыми сапогами.

Город, которого нет

Еще одно место в горном Дагестане, ставшее центром массового притяжения, — брошенное селение Гамсутль. Каменный аул всегда был труднодоступен, но в новом тысячелетии обезлюдел окончательно. Последним жителем города-призрака (под таким названием он известен сегодня у туристов) был Абдулжалил Абдулжалилов, умерший в 2015 году. Мнения об этом человек в Дагестане разные — одни считают его чудаком, другие почти святым. Но все без исключения признают, что Абдулжалил был исключительно начитанный, эрудированный и добродушный человек.

Горная веранда Гамсутль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Жители сел приезжали к нему за житейским советом, нечастых туристов он угощал медом, который сам собирал, — рассказывает экскурсовод Магомед Магомедов. Сохранилось его жилище. Среди немногих личных вещей — чайник, мебель, стол за которым горец любовался видами на ущелье, и несколько выпусков газеты «Известия».

Горная веранда Гамсутль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Краеведы говорят, что до прихода на Кавказ ислама в этих местах исповедовали зороастризм, потом христианство. Еще Абдулжалил вспоминал, как в советское время рядом с аулом находили надгробия с дневнеперсидскими надписями.

Национальный дух соперничества

Соперничество между районами, селами, аулами, между представителями семей и кланов за право называться лучшими в чем-либо — характерная черта для Дагестана. В спорте, в размахе свадеб, в заботе о памяти предков… Особенно остро конкуренция ощущается среди дагестанских мужчин, которым предстоит создать семью.

Горная веранда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

— Настоящий мужчина — это богобоязненный, образованный человек. Еще у нас особенно ценится умение делать что-то своими руками. Логика такая: если мужчина не может что-то купить — он должен уметь это сделать, — рассказывает гид Магомед Магомедов. По его словам, каждое село еще с древних времен специализировалось на конкретном ремесле, которое передавалось внутри рода.

Испикская керамика (село Испик), унцукульская насечка по дереву (село Унцукуль), кубачинская обработка металлов (село Кубачи) — эти ремесленные школы широко известны не только у нас в стране, но и за пределами России.

Ночевка в горах

В Махачкале, откуда проще всего выезжать на горные экскурсии, хватает гостиниц на любой кошелек. Тем, кто любит комфорт и высокий уровень сервиса, подойдет отель «Менто». Гости будут удивлены чистотой номеров и, конечно, завтраками — помимо привычных блюд, на шведском столе представлены сыры и другая кисломолочная продукция местного производства. Располагает к себе и санаторий «Каспий». предлагающий постояльцам, помимо оздоровительных процедур, широкий выбор экскурсионных программ.

Горная веранда Гостиничный центр «Салта экстрим» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Местный бизнес активно работает над расширением числа гостиниц и отелей в горном Дагестане. Для любителей активного отдыха и спортсменов, предпочитающих тренировки в условиях высокогорья, открыты двери гостиничного центра «Салта экстрим». Кстати, по соседству находится единственный в Дагестане подземный водопад.

Горная веранда Село Чох Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Поклонников аутентичности и реконструкций истории заинтересует «Этнодом» в древнем селе Чох. В этом месте официально проживают чуть больше 300 человек, но концентрация известных личностей, родившихся здесь, воистину впечатляет. Здесь, к примеру, появился на свет и вырос легенда советской вольной борьбы Али Алиев. Отсюда родом и крупный художник Халил-Бек Мусаясул. Хозяин «Этнодома» Заур Цохолов давно уже и сам стал достопримечательностью — получив образование в столице, одним из первых вернулся в родное село, чтобы вернуть ему былой блеск. Сегодня он «раскручивает» Дагестан как туристическое и культурное направление.

Каспийские ворота

Если Махачкала — центр политической жизни и удобный транспортный хаб, то культурным сердцем республики можно смело назвать самый южный город России — Дербент. Точная дата основания города историками не определена, но первые поселения возникли здесь около 5 тыс. лет назад. Каспийские ворота — узкий коридор суши между горами и морем, где сейчас находится исторический центр Дербента, всегда был желанной целью покорителей Кавказа. Что же касается 2000-летия города, которое широко отмечалось в 2015 году, то оно привязано к появлению постоянного населенного пункта на территории нынешнего города.

Горная веранда Надгробия Нарын-Кала Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

Старый город сохранил памятники различных эпох и правителей: Джума-мечеть, цитадель Нарын-Кала и крепостные сооружения, домик Петра I, руины Ханских бань. Всего же в Дербенте свыше 250 памятников истории и культуры.

Горная веранда Ансамбль Нарын-Кала Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

А еще это город разных народов и религий — здесь традиционно фиксируется самый большой процент межнациональных и межконфессиональных браков. В 2006 году веротерпимость и дружелюбное сосуществование людей разных национальностей здесь были отмечены на международном уровне — Дербент назвали «самым толерантным городом России», что подтверждено дипломом ЮНЕСКО. Кстати, Старый город и цитадель Нарын-Кала несколькими годами ранее были включены в список всемирного наследия организации. На здешние выставки привозят работы лучших ремесленников Дагестана.

Что привезти домой

Хорошим сувениром из Дагестана станет кубачинский браслет или серьги ручной работы, кизлярский нож. А еще лезгинские джурабы (чувяки) — высокие вязаные шерстяные носки с национальным орнаментом.

Горная веранда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров

В качестве съедобного гостинца стоит прихватить с собой спелые гранаты, инжир, курагу, другие сухофрукты и, разумеется, урбеч. Сейчас эта ореховая паста, которая куда полезнее, чем арахисовое масло, набирает популярность не только на юге страны, но и в Центральной России. Вот только есть он не в каждом супермаркете, да и стоит в разы дороже, чем в Дагестане. Чаще всего урбеч делают из семян абрикоса, льна, кунжута, грецкого ореха, миндаля. Их размалывают вместе с кусками сахара, добавляют мед. Получается коктейль из витаминов и микроэлементов на зиму.

Горная веранда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров