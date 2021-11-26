Тысяча и один фильм: как российское кино впервые представили в Дубае

На Дубайском международном кинорынке представили более 40 российских картин, в том числе хиты ближайших месяцев «Летчик», «Чемпион мира» и «Первый Оскар». В первый российский «десант» производителей контента в новом регионе вошли десять крупных компаний, представивших свои проекты на объединенном стенде Russian Content Worldwide. Его организовало «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино и комитета по туризму Москвы. Покупателей больше всего заинтересовали мультфильмы и документальное кино.

Борьба за 400 млн зрителей

Ближний Восток для российского контента — территория важная, но плохо освоенная. Платежеспособность у нее огромная, развит кинопрокат, активно растут онлайн-платформы, телевидение, в том числе платное. Сейчас, когда весь мир переживает кризис из-за последствий пандемии, в регионе МЕNA всё более-менее благополучно, особенно хорошо себя чувствует люксовый сегмент. Большое население территории обеспечивает интерес женской, мужской и семейной аудиторий. И здесь Россия может заработать себе немало очков, потому что у нас производство контента даже во время пандемии не прекращалось. Например, анимационные студии продолжали выдавать новые эпизоды своих популярных сериалов и даже выпускать новые. Для этого товара нужно искать не только потребителя — российские студии заинтересованы в партнерах по копродукции, с которыми можно создать новые форматы или усовершенствовать существующие.

По словам главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева, сейчас в кинотеатрах Ближнего Востока царствует Голливуд: американские картины собирают порядка 80% кассы. Но почему бы не побороться за свою долю на этом рынке? Особенно с учетом того, что за весь 2021 год здесь в кино вышла только одна русская картина «Огонь», собрав всего $50 тыс. в трех странах.

— Российская анимация неслучайно сейчас пытается быть максимально универсальной, — отметил Александр Нечаев. — На Ближнем Востоке, например, популярны бренды студии «Рики», прежде всего «Фиксики». Наша анимация здесь — это точка роста, как и документальные проекты. Но даже по этому кинорынку видно, что у нас тут есть соперники — Южная Корея, Турция, Индия, Испания, например. У нас, впрочем, свои сильные стороны тоже имеются.

Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова рассказала «Известиям», что выбор акцента на Ближнем Востоке неслучаен. Исследования показали, что бизнес устал от онлайн-мероприятий. И поэтому, когда встал выбор между онлайновым AFM и офлайновыми Канкуном и Дубаем, голосование компаний показало их желание двинуться именно на Ближний Восток, где ранее Россия практически не была представлена.

— Особенно этот рынок эффективен для компаний, которые пока не имеют четкого пула байеров, — отметила Евгения Маркова. — Так почему не начать коммуникацию там, где есть рынок, есть деньги, есть потенциал и есть 400 млн человек, которым нужен контент.

Первый шаг

На российских стендах одна встреча за другой, покупатели чаще всего плохо знакомы с нашим контентом, но активно интересуются: «Есть ли перевод на арабский язык?», «Какие сериалы, какие лицензии на производство и продажу брендированной продукции?»

Управляющий директор группы компаний «Рики» Марк Завадский сообщил «Известиям», что приехал в Дубай прежде всего не столько для продажи, сколько для поисков создания чего-то нового, совместного. Посетители всемирной выставки «Экспо-2020», которая проходит в нескольких километрах от кинорынка, уже увидели яркое кафе «Фиксики» в российском павильоне, им уже ничего объяснять не надо. Бренд может похвастаться собственным шоу в Китае, осенью было достигнуто соглашение о производстве трех новых сезонов проекта «Тима и Тома» в партнерстве с крупнейшим видеохостингом Youku Kids (китайский аналог YouTube, часть холдинга Alibaba). За год премьеры «Тимы и Томы» состоялись на телеканалах France 5, DeA Junior (Италия) и бразильском Gloobinho. В каталоге компании новый сериал «Бодо Бородо», «Смешарики», «Малышарики», «Пин-код» и российско-китайский спин-офф «Панда и Крош».

— Мы также отметили внимание ближневосточных партнеров и к нашим полнометражным проектам — «Финник» и «Плюшевый Бум!», — отметил Марк Завадский.

Компания Art Pictures привезла на рынок большой ассортимент контента, в том числе сделанного для каналов «Домашний», Пятого канала и РЕН ТВ. На стенде компании «Известиям» рассказали, что большая часть покупателей в Дубае — телекомпании, так что больше интересуют не блокбастеры, а сериалы и телепрограммы. Для многих партнеров выгоднее покупать не готовые продукты, а форматы, чтобы на их основе создавать свой контент.

Сам график встреч демонстрирует, что на рынок приехали байеры не только из МЕNA, но и из Восточной Европы, Южной Америки, Азии. Все они тоже подходят к россиянам, изучают каталоги, прицениваются. Со многими уже идут переговоры по разным типам прав, а с кем-то уже заключены сделки. Но не на Ближнем Востоке — это всё же пока новая территория. «Известия» узнали, что Art Pictures делает ставку прежде всего на суперхит «Жена олигарха», сериалы «Верь своему мужу», «Ивановы-Ивановы», «Дылды».

Среди релизов ведущего дистрибьютора в России «Централ Партнершип» — «Чемпион мира», «Первый Оскар» и «Летчик», обсуждается их выпуск в кинотеатральный прокат Ближнего Востока. Блокбастеры — сильная сторона компании, она в Дубае первый раз, но на этой территории ЦПШ уже работала: выпускала, например, «Огонь». Мусульманские законы в отношении содержательной стороны контента довольно строгие, но у контента ЦПШ проблем обычно не возникает.

Для «Планеты Информ» это первый офлайн-рынок после берлинского два года назад, и никаких высоких ожиданий от Дубая у компании нет. Задача была познакомиться с потенциальными покупателями, прежде всего телеканалами, открыть для себя этот рынок, расширив географию работы. В «Планете» подчеркнули, что развитие платформ и открытость рынка делают его особенно интересным, а у компании есть контент, который должен быть интересен на этой территории: хорроры, триллеры, научная фантастика. Среди магистральных проектов компании на кинорынке — военная драма «Крылья над Берлином» Константина Буслова, «Мы» по Замятину и анимационный «От винта 2».

Онлайн-кинотеатр Kion в России известен как производитель скандального, острого контента. Но в Дубае они ставят на документальные ленты, прежде всего о Павле Дурове и академике Андрее Сахарове, а также на проекты, которых еще нет и где даже названия пока не объявлены. Пока в этом году у стриминга очень активно продается на разных территориях формат сериала «Клиника счастья», но наиболее всего он востребован в Европе, так как связан с фемповесткой.

Обычно информация о сделках на кинорынках становится известна только через несколько недель после окончания форума, потому что здесь чаще всего происходят знакомства и начинаются переговоры. Скоро станет ясно, насколько плодотворно российский «десант» поработал в Дубае. По словам Евгении Марковой, первый шаг сделан, хотя реальные результаты мы можем зафиксировать и через несколько лет.