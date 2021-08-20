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Сказочно — сделано: как снимают сериал по произведениям Пушкина

Зачем на more.tv поймали Золотую рыбку, кто подглядывает за Шамаханской царицей и какие долги у Попа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сказочно — сделано: как снимают сериал по произведениям Пушкина
2021-08-19 18:33:48">
2021-08-19 18:33:48
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В Москве начались съемки амбициозного и скандального сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых». Премьера шестисерийной антологии состоится осенью 2021 года в онлайн-сервисе more.tv. «Известия» побывали на съемочной площадке и пообщались с создателями.

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«Можете загадывать желания»

Первого съемочного дня группа «Сказок Пушкина» ждала как праздника. И локация была подобрана соответствующая — яхт-клуб. И всё бы хорошо, если б не погодная аномалия. Обещанное солнце вдруг затянуло тучами и началась гроза. Планы яхтсменов дождь изменил, но над графиком артистов стихия была не властна. Продюсеры лишь перенесли запланированные сцены в помещение, и работа началась. Здесь будет сниматься первая новелла «Рыбка».

По традиции для начала разбили тарелку с названием картины. Каждый взял на память осколок. И дело пошло. Шоураннер, он же продюсер и автор идеи, Михаил Зыгарь предупредил, что кино будет абсолютно пушкинское по духу, но рассказанное современным языком. Время действия переносится в наши дни.

Сказочно — сделано
Ингеборга Дапкунайте

Режиссер Ксения Зуева и Ингеборга Дапкунайте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сюжет «Рыбки» повторяет фабулу классика, только с некоторой поправкой на XXI век. Золотая рыбка — властная женщина, которую играет Ингеборга Дапкунайте. У ее героини есть муж (Денис Шведов). А еще у нее есть рычаги влияния на окружающих и неограниченные финансовые возможности. Рыбка ходит в золоте и может решить любую проблему. Рыбак (Павел Попов) женат не на старухе. Его супруга молода, но всем недовольна (Дарья Жовнер). Она сидит дома со сломанной стиральной машиной и грезит о карьерной лестнице, славе и деньгах. Можно догадаться, какие сети разбрасывает рыбак, чтобы в них попалась Рыбка. Конечно же, социальные.

— Я играю Золотую рыбку, так что, друзья, можете загадывать желания, — сообщила съемочной группе Ингеборга Дапкунайте, и тут же предупредила. — Но будьте осторожны, серьезно обдумайте, чего вы хотите. Потому что я могу их исполнить.

Для актрисы, как она говорит, счастье сниматься в этой компании. Авторы проекта тоже счастливы. Когда обсуждался кастинг, их желанием было заполучить на роль Рыбки именно Ингеборгу. Впрочем, на волшебство в картине ставку не делают.

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Если у Пушкина герои обладали магией, то у нас ее заменят компьютеры и технологии, — рассказывает продюсер Жора Крыжовников. — Поэтому даже смерть в нашей сказке будет не физическая, а виртуальная. Заблокировал «Инстаграм» — и как бы для всех умер.

Шесть историй

Тем временем режиссер Ксения Зуева, известная по артхаусному кино, приглашает героев в кадр. На причале всё готово для вечеринки. По сюжету здесь происходит встреча Рыбки и Бабки. Рыбацкая жена получила всё, о чем просила. И вот она уже танцует на одном танцполе с Лолитой и распевает вместе с ней: «Пошлю его на небо за звездочкой!». Между гостями лавируют официанты с подносами. Но в бокалах массовки не вино, а сок. Смена длинная, снимать до утра — пьянеть нельзя.

сказки
Актрисы Лолита Милявская и Дарья Жовнер

Актрисы Лолита Милявская и Дарья Жовнер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Друзья, всем веселиться и танцевать, — командует режиссер.

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А после удачного дубля поясняет нам, что они снимают не просто сериал, а кинопроизведение.

— Это многослойный, объемный и совершенно необъятный процесс создания красоты, эмоций, чувств и смыслов, — интригует Ксения Зуева.

Создатели понимают: быть соразмерным Пушкину невозможно, но похулиганить вместе с ним, стать его соавтором, — шанс есть. Над сценарием работала группа авторов: Денис Уточкин, написавший «Обыкновенную женщину», Женя Хрипкова, соавтор Крыжовникова по «Звоните ДиКаприо», Андрей Золотарев, автор «Притяжения» и «Льда», театральный режиссер Женя Беркович. Шесть сказочных новел непохожи друг на друга. У каждой своя команда, режиссер, сценарист и даже жанр. Как говорит Крыжовников, продюсерам важно, чтобы у авторов было свое видение и прочтение классического сюжета. Объединяет же новеллы юмор, неотъемлемая составляющая пушкинских сказок.

— Все-таки наш проект будет для взрослых, — уточняет продюсер. — Это провокация, и детей надо поберечь от зрелища. То, что написано сценаристами и будет снято режиссерами, им лучше не смотреть. Предупреждаю сразу. И это — не шутка!

Сказочно — сделано
Съемки фильма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Уже сейчас создатели предполагают, что возрастное ограничение будет 18+. Стоит, правда, вспомнить, что сказочные события у самого Пушкина тоже весьма пикантны. Чем, например, занимается Шамаханская царица в шатре с царем Додоном? В кино, в отличие от литературы, можно чуть приподнять занавес. Смелости создателей, по их признанию, не хватило только на экранизацию «Сказки о Медведихе». Уж больно экстремально, жестко у автора написано.

«Наше всё»

Несложно на площадке заметить чернокожего актера, чертовски напоминавшего великого русского писателя. Жан-Мишель Щербак появится в каждой серии. Можно сказать, что у Щербака в сериале главная роль. Он играет Пушкина.

— Мой персонаж наблюдает за героями сказок как бы со стороны. Он незримо присутствует в каждой из них. И не всегда он будет в образе автора. Например, в «Рыбке» я ведущий вечеринки, а в «Балде» — чертенок, ­— поясняет актер.

В то, что Жан-Мишель будет востребован в кино, не верили даже его близкие.

Сказочно — сделано
Жан-Мишель Щербак

Актер Жан-Мишель Щербак

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мне говорили: «Ну кого ты со своей внешностью можешь сыграть? Пушкина?» — поделился актер.

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И, действительно, долгое время он был занят только в театральных постановках, а в кино ему предлагали играть иностранцев, официантов или учителей танцев. Но наступило время, и пророчества пессимистов сбылись. Теперь он играет Пушкина, и, кстати, очень этим доволен.

Объяснение, почему создателей заинтересовал Пушкин, очевидно.

— Александр Сергеевич — наше всё, поэтому начали с него, — поясняет Михаил Зыгарь. — Если детям сейчас объяснять, кто такие герои Пушкина, то можно сказать, что он — наш Marvel.

Сейчас снимается новелла про рыбку, но продюсеры уже думают о следующей. «Балда» — история, происходящая в начале нулевых. Попа играет народный артист Андрей Смоляков. Но он не священнослужитель. Кто именно, пока остается интригой. Спор с Балдой заканчивается соглашением, что если тот на Попа проработает год бесплатно, то работник даст хозяину «леща». Это не рыба, а удар по репутации и материальному положению. Эту новеллу хотел снимать сам Жора Крыжовников, но решил наблюдать за созданием кино со стороны.

Задумка продюсеров со сказками тянет на франшизу. Творчество Пушкина столь велико, что материала найдется не на один сезон. А после в дело могут пойти Гоголь и Толстой. А еще из перспектив «Сказок Пушкина» — выход на западного зрителя. Шоураннер Михаил Зыгарь не исключает такой возможности. Продюсер верит в амбиции, платформы и в зрителя, который давно хотел увидеть знакомые с детства сюжеты с новой, неожиданной стороны.

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