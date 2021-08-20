Сказочно — сделано: как снимают сериал по произведениям Пушкина

В Москве начались съемки амбициозного и скандального сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых». Премьера шестисерийной антологии состоится осенью 2021 года в онлайн-сервисе more.tv. «Известия» побывали на съемочной площадке и пообщались с создателями.

«Можете загадывать желания»

Первого съемочного дня группа «Сказок Пушкина» ждала как праздника. И локация была подобрана соответствующая — яхт-клуб. И всё бы хорошо, если б не погодная аномалия. Обещанное солнце вдруг затянуло тучами и началась гроза. Планы яхтсменов дождь изменил, но над графиком артистов стихия была не властна. Продюсеры лишь перенесли запланированные сцены в помещение, и работа началась. Здесь будет сниматься первая новелла «Рыбка».

По традиции для начала разбили тарелку с названием картины. Каждый взял на память осколок. И дело пошло. Шоураннер, он же продюсер и автор идеи, Михаил Зыгарь предупредил, что кино будет абсолютно пушкинское по духу, но рассказанное современным языком . Время действия переносится в наши дни.

Сказочно — сделано Режиссер Ксения Зуева и Ингеборга Дапкунайте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сюжет «Рыбки» повторяет фабулу классика, только с некоторой поправкой на XXI век. Золотая рыбка — властная женщина, которую играет Ингеборга Дапкунайте. У ее героини есть муж (Денис Шведов). А еще у нее есть рычаги влияния на окружающих и неограниченные финансовые возможности. Рыбка ходит в золоте и может решить любую проблему. Рыбак (Павел Попов) женат не на старухе. Его супруга молода, но всем недовольна (Дарья Жовнер). Она сидит дома со сломанной стиральной машиной и грезит о карьерной лестнице, славе и деньгах. Можно догадаться, какие сети разбрасывает рыбак, чтобы в них попалась Рыбка. Конечно же, социальные.

— Я играю Золотую рыбку, так что, друзья, можете загадывать желания, — сообщила съемочной группе Ингеборга Дапкунайте, и тут же предупредила. — Но будьте осторожны, серьезно обдумайте, чего вы хотите. Потому что я могу их исполнить.

Для актрисы, как она говорит, счастье сниматься в этой компании. Авторы проекта тоже счастливы. Когда обсуждался кастинг, их желанием было заполучить на роль Рыбки именно Ингеборгу. Впрочем, на волшебство в картине ставку не делают.

— Если у Пушкина герои обладали магией, то у нас ее заменят компьютеры и технологии, — рассказывает продюсер Жора Крыжовников. — Поэтому даже смерть в нашей сказке будет не физическая, а виртуальная. Заблокировал «Инстаграм» — и как бы для всех умер.

Шесть историй

Тем временем режиссер Ксения Зуева, известная по артхаусному кино, приглашает героев в кадр. На причале всё готово для вечеринки. По сюжету здесь происходит встреча Рыбки и Бабки. Рыбацкая жена получила всё, о чем просила. И вот она уже танцует на одном танцполе с Лолитой и распевает вместе с ней: «Пошлю его на небо за звездочкой!». Между гостями лавируют официанты с подносами. Но в бокалах массовки не вино, а сок. Смена длинная, снимать до утра — пьянеть нельзя.

сказки Актрисы Лолита Милявская и Дарья Жовнер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Друзья, всем веселиться и танцевать, — командует режиссер.

А после удачного дубля поясняет нам, что они снимают не просто сериал, а кинопроизведение.

— Это многослойный, объемный и совершенно необъятный процесс создания красоты, эмоций, чувств и смыслов, — интригует Ксения Зуева.

Создатели понимают: быть соразмерным Пушкину невозможно, но похулиганить вместе с ним, стать его соавтором, — шанс есть . Над сценарием работала группа авторов: Денис Уточкин, написавший «Обыкновенную женщину», Женя Хрипкова, соавтор Крыжовникова по «Звоните ДиКаприо», Андрей Золотарев, автор «Притяжения» и «Льда», театральный режиссер Женя Беркович. Шесть сказочных новел непохожи друг на друга. У каждой своя команда, режиссер, сценарист и даже жанр. Как говорит Крыжовников, продюсерам важно, чтобы у авторов было свое видение и прочтение классического сюжета. Объединяет же новеллы юмор, неотъемлемая составляющая пушкинских сказок.

— Все-таки наш проект будет для взрослых, — уточняет продюсер. — Это провокация, и детей надо поберечь от зрелища. То, что написано сценаристами и будет снято режиссерами, им лучше не смотреть. Предупреждаю сразу. И это — не шутка!

Уже сейчас создатели предполагают, что возрастное ограничение будет 18+ . Стоит, правда, вспомнить, что сказочные события у самого Пушкина тоже весьма пикантны. Чем, например, занимается Шамаханская царица в шатре с царем Додоном? В кино, в отличие от литературы, можно чуть приподнять занавес. Смелости создателей, по их признанию, не хватило только на экранизацию «Сказки о Медведихе». Уж больно экстремально, жестко у автора написано.

«Наше всё»

Несложно на площадке заметить чернокожего актера, чертовски напоминавшего великого русского писателя. Жан-Мишель Щербак появится в каждой серии . Можно сказать, что у Щербака в сериале главная роль. Он играет Пушкина.

— Мой персонаж наблюдает за героями сказок как бы со стороны. Он незримо присутствует в каждой из них. И не всегда он будет в образе автора. Например, в «Рыбке» я ведущий вечеринки, а в «Балде» — чертенок , ­— поясняет актер.

В то, что Жан-Мишель будет востребован в кино, не верили даже его близкие.

Сказочно — сделано Актер Жан-Мишель Щербак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мне говорили: «Ну кого ты со своей внешностью можешь сыграть? Пушкина?» — поделился актер.

И, действительно, долгое время он был занят только в театральных постановках, а в кино ему предлагали играть иностранцев, официантов или учителей танцев. Но наступило время, и пророчества пессимистов сбылись. Теперь он играет Пушкина, и, кстати, очень этим доволен.

Объяснение, почему создателей заинтересовал Пушкин, очевидно.

— Александр Сергеевич — наше всё, поэтому начали с него, — поясняет Михаил Зыгарь. — Если детям сейчас объяснять, кто такие герои Пушкина, то можно сказать, что он — наш Marvel.

Сейчас снимается новелла про рыбку, но продюсеры уже думают о следующей. «Балда» — история, происходящая в начале нулевых. Попа играет народный артист Андрей Смоляков. Но он не священнослужитель. Кто именно, пока остается интригой. Спор с Балдой заканчивается соглашением, что если тот на Попа проработает год бесплатно, то работник даст хозяину «леща». Это не рыба, а удар по репутации и материальному положению. Эту новеллу хотел снимать сам Жора Крыжовников, но решил наблюдать за созданием кино со стороны.