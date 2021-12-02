Домашняя атмосфера: в Москве строят пансионат для онкобольных детей

В Москве на территории старинной усадьбы строится пансионат, в котором смогут оставаться тяжело больные дети, приехавшие вместе с родителями на лечение в Москву. Специалисты рассчитывают, что таким образом количество пациентов Центра имени Дмитрия Рогачева вырастет в 15-20% раз . Современные технологии позволяют во время лечения оставаться вне стационара, однако у большинства семей, приехавших в федеральные центры, просто нет такой возможности. Пансионат стал новым проектом фонда «Подари жизнь», который на днях отпраздновал 15-летие . «Известия» поговорили с медиками, родителями детей с тяжелыми заболеваниями и благотворителями о том, что может изменить такой пансионат и как сегодня решается вопрос с жильем для пациентов из регионов.

Назревшая необходимость

Пансионат будет размещаться на территории старинной усадьбы Измалково в Одинцовском районе Московской области, недалеко от Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (также известного как Центр имени Димы Рогачева). Это ведущая специализированная клиника, где принимают на лечение детей со всеми заболеваниями крови, злокачественными опухолями, наследственными синдромами, иммунодефицитами и другими тяжелыми заболеваниями

Домашняя атмосфера Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Усадьба, на территории которой расположится пансионат, будет отреставрирована специально под эти цели . Помимо жилых домиков, в которых смогут оставаться дети, приехавшие на лечение из разных регионов России, и их родители, там планируется открыть столовую, школу, спортивную и детские площадки , которые будут доступны всем желающим.

Открытие такого пансионата увеличит пропускную способность центра на 15-20% в год — это значит, что помощь своевременно смогут получить еще около 400 тяжело больных детей , рассказывает директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова.

Необходимость такого пансионата, по ее словам, обсуждалась с медиками достаточно давно: «Мы видим, как многим детям отказывают в госпитализации в федеральные центры, просто потому что не хватает коек. Поэтому пансионат необходим. Это логичное продолжение нашей деятельности по развитию сферы детской онкологии», — говорит собеседница «Известий».

Федеральные клиники могли бы принимать на лечение намного больше детей и подростков из регионов , если бы детям было где жить в перерывах между курсами химиотерапии, подчеркивают в фонде.

Хотя онкобольным по-прежнему требуется определенное время в стационаре, сегодня появляется все больше методик, которые позволяют пациенту жить дома , объясняет заместитель генерального директора Центра имени Димы Рогачева, профессор Михаил Масчан. В этой ситуации возможность размещения маленьких пациентов и их родителей вне стационара особенно важна.

Домашняя атмосфера Фото: пресс-служба фонда «Подари жизнь»

— Поскольку пациенты у нас на 90% не москвичи, дома в Москве у них нет. [Для того, чтобы лечение стало возможным,] мы должны их обеспечить жильем, — отмечает Масчан.

У многих из тех, кто приезжает на лечение, в Москве нет даже родственников, которые могли бы временно помочь с жильем, уход за тяжелобольным ребенком лишает как минимум одного из родителей возможности зарабатывать дополнительные деньги, а все имеющиеся средства уходят на борьбу с болезнью, напоминает Екатерина Шергова.

Реставрация самой усадьбы ведется на средства меценатов независимо от фонда, строительство будущего пансионата будет финансироваться за счет целевых пожертвований благотворителей . Средства, поступающие на лечение детей, для этого использоваться не будут, подчеркивают в фонде.

С чемоданом и тяжело больным ребенком

Шестилетний Дима приехал в Москву из Саратова в конце 2019 года и остается на лечении до сих пор. Большую часть этого времени он вместе с мамой находится в Москве.

Сейчас Дима проходит курс иммунного препарата, для которого пребывание в стационаре необязательно — достаточно приезжать раз в две недели, чтобы прокапать очередной «блок». Однако до этого в столице они находились практически безвылазно.

Дима — четвертый ребенок в семье. Год назад, уже во время лечения, у семьи неожиданно умер отец, остававшийся в Саратове. Это был единственный момент за все время лечения, когда их временно выписали — для того, чтобы они смогли на пару недель улететь в родной город , рассказывает Жанна, мама Димы.

Домашняя атмосфера Фото: ТАСС/Донат Сорокин

С самого начала, по ее словам, с жильем им помогали: сначала в Центре имени Димы Рогачева, затем в фонде «Подари жизнь».

— Когда мы приезжали в ноябре 2019 года, мы жили в отделении хирургии. Потом в январе 2020 года нас перевели в пансионат при центре. Там мы жили до ноября. А потом приезжали — уезжали, и периодически жили на квартирах, — вспоминает она. — Мы не искали ничего. Я так понимаю, что врач при необходимости обращается в фонд и фонд соглашается предоставить нам жилье. Я прихожу, заполняю заявление, подписываю договор и никогда проблем никаких не было.

Реальную стоимость аренды квартир в этом районе она узнала, когда навестить их в начале лечения приезжал отец — остановиться в пансионате или предоставленной квартире он не мог, поэтому снимал на это время жилье самостоятельно.

Центр имени Димы Рогачева находится на Ленинском проспекте, на Юго-Западе столицы. В этом же районе расположены Российская детская клиническая больница (РДКБ) и Российский университет дружбы народов (РУДН) — все это существенно повышает стоимость аренды жилья , говорит Майя, мама пятилетней Марты, с которой они в 2019 году приехали на лечение из Нарьян-Мара.

Подыскать квартиру в другом районе в этой ситуации невозможно — большинству детей нужно приходить на процедуры каждый день. У многих из них «показатели крови на полу валяются», невесело шутит Майя, поэтому пройти большой путь пешком у них не хватит сил, а общественный транспорт и даже такси исключаются из-за слабого иммунитета . Так что квартиры по соседству — не прихоть родителей или сопровождающих, а необходимость.

Домашняя атмосфера Фото: пресс-служба фонда «Подари жизнь»

Для Майи, как и для большинства других родителей, чьи дети лечатся в федеральных центрах, поездка в Москву стала единственным выходом — ее дочь заболела еще в мае 2019 года. Тогда Марте было три года. Но в родном Ненецком автономном округе врачи долго не могли поставить девочке диагноз — в результате, в Москву она приехала в июле «уже в очень тяжелом состоянии», вспоминает ее мама.

Как и Дима с мамой, Майя с дочерью жили в квартирах, которые снимает фонд. Без его помощи справиться с поисками жилья было бы сложно, признает Майя . Тем более, что решение часто необходимо принимать быстро.

— Вот представьте, я из Нарьян-Мара. Жили мы в своем маленьком городке, а потом неожиданно попали в Москву. Какое-то время ты остаешься в стационаре, но потом врач говорит — все, пора пробовать жить в обычных условиях. Ты выходишь — и куда? С чемоданом и с больным ребенком, который в стабильном состоянии, конечно, но тем не менее, — рассуждает она.

Сейчас Майя только иногда прилетает в Москву, чтобы проверить состояние дочери. В таких случаях квартиры предоставляют не всегда, иногда их приходится снимать. Если бы делать это пришлось во время лечения, платить нужно было бы не меньше 50 тыс. рублей в месяц, посчитала она : «Тем более мы, например, лечились долго — мы заболели в 2019 году в июне, а уехали из Москвы в 2020 году в феврале. Восемь месяцев, получается. Это очень дорого и не у всех есть возможность снять такое жилье. Особенно если семьи многодетные».

Домашняя атмосфера Фото: ТАСС/Егор Алеев

Один к одному

Дети с онкогематологическими заболеваниями могут жить далеко не в каждой квартире. У многих из них ослаблен иммунитет, поэтому к таким квартирам предъявляются высокие санитарные требования. Это дополнительно осложняет поиск квартир родителям, которые вынуждены заниматься им самостоятельно.

Сейчас квартиры для детей и их родителей или опекунов снимает фонд «Подари жизнь» — проект амбулаторного проживания здесь развивают уже несколько лет, всего в распоряжении фонда 41 квартира .

Это много, но в разы меньше количества подопечных, которые так или иначе нуждаются в лечении — их у фонда единовременно около тысячи, большая часть — дети из регионов .

На территории самого Центра имени Димы Рогачева , как и при многих других больницах, также есть пансионат, однако он рассчитан примерно на 120 мест, при том, что стационар вмещает 200 коек .

— Этого совершенно недостаточно, потому что на 200 стационарных коек должно быть 300 амбулаторных мест. Как минимум, соотношение должно быть один к одному. А у нас коек только сто, — объясняет Михаил Масчан. — Собственно, пансионат был задуман потому, что без этих амбулаторных коек мы не можем реализовать весь потенциал современных технологий. Получается, что люди переполняют стационарное отделение, и мы не успеваем помочь тем, кому могли бы помочь.

Всего в центре получают помощь несколько тысяч детей в год. Из них около 600 — первичные пациенты, которым только поставили диагноз. Кроме того, есть те, кто после проведенного лечения несколько раз в год приезжают к врачам для наблюдения. В результате, общее число госпитализаций может составлять около 5 тыс.

Домашняя атмосфера Фото: пресс-служба фонда «Подари жизнь»

Благодаря этим квартирам и пансионату центра, почти никто из родителей не сталкивается с необходимостью решать самостоятельно вопрос с поиском жилья . Но снимать и поддерживать такую сеть квартир в центре города — «история, сложная для всех», отмечает Михаил Масчан. Тем более, учитывая особые требования к использованным при строительстве и отделке материалам и к общему состоянию жилья.

За пределами «медицинской передержки»

Сейчас на территории Измалково уже идут строительные и реставрационные работы. Предполагается, что пансионат сможет открыться к 2023 году .

Всего планируется построить 15 домиков, способных принять 146 детей и 146 их родителей или опекунов. За год в новом пансионате побывает более 2,2 тыс. семей . Эксперты фонда «Подари жизнь», врачи Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Дмитрия Рогачева посчитали, что пансионат позволит увеличить пропускную способность только этого центра на 15-20% ежегодно, то есть медицинскую помощь дополнительно смогут около 400 детей.

Домашняя атмосфера Фото: РИА Новости/Алексей Насыров

— Мы хотим, чтобы каждый ребенок, который заболел раком в России, мог получить вовремя самое эффективное лечение. А для этого детям зачастую нужно попасть в Москву, — обращает внимание она.

Для всех, кто это задумывал, идея «выходит за рамки создания новых койкомест или медицинской передержки».