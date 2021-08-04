Тревожные звоночки: врачи назвали ранние симптомы рака желудка

Ряд признаков могут указывать на развитие рака желудка. К ним обычно относят тошноту и рвоту после приема пищи, нарушение прохождения еды и появление ощущения кома в нижнем отделе пищевода. Кроме того, на развитие такого рода онкологии также может указывать и изменение вкусовых пристрастий. По данным ВОЗ, в прошлом году рак желудка занял шестое место в списке наиболее распространенных видов онкологии, в целом же в мире было выявлено порядка 1 млн новых случаев. Как не пропустить развитие опасного заболевания и на какие симптомы следует обращать особое внимание — в материале «Известий».

Ощутимые симптомы

Существует несколько признаков, по которым можно распознать рак желудка. О ранних симптомах заболевания рассказал ассистент кафедры госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля СЗГМУ им. И.И. Мечникова, хирург Рустем Топузов.

По словам эксперта, при данном онкологическом заболевании может наблюдаться тошнота и рвота после приема пищи, нарушение прохождения еды и появление ощущения кома в нижнем отделе пищевода. Также у человека могут измениться вкусовые пристрастия.

При раке уже на ранней стадии происходит потеря веса, а при тяжелом состоянии возможно желудочное кровотечение. «Если нет других причин для резкого снижения [веса], например нет недоедания, анорексии, то предположить онкологию можно. Потеря веса, надо сказать, один из признаков, причем далеко не на ранних стадиях», — уточнил медик.

Недавно симптомы рака желудка также перечислили и британские медики из организации Cancer Research UK. Так, специалисты отметили, что у всех, кому был поставлен подобный диагноз, отмечалось затрудненное глотание, или дисфагия. При глотании они ощущали болезненное жжение или даже боль.

По словам врачей, признаком развития опухоли может быть ощущение, что пища постоянно застревает в горле или груди. При этом сам по себе симптом может указывать на целый ряд заболеваний. Также медики рекомендуют обратиться к врачу и при непроходящем расстройстве желудка. У больных раком желудка оно может продолжаться более трех недель. В заключение представители организации отметили, что злокачественная опухоль в желудке может вызывать чувство тошноты.

Причины появления рака желудка

Основная причина появления рака желудка на сегодняшний день — это поражение слизистой хеликобактером пилори (Helicobacer pylori), патогенным микроорганизмом, который запускает изменение клеточного состава слизистой желудка, что и приводит к раку, сообщил в разговоре с «Известиями» онколог, доктор медицинских наук Михаил Бяхов. Вторая причина — это нездоровый образ жизни и нездоровое питание, в частности употребление в больших количествах консервов, колбасных изделий, отметил врач .

— Средний пик заболеваемости приходится на возраст около 60 лет, молодежь болеет этим очень редко. В основном это, как и любое онкологическое заболевание, удел старшей возрастной группы.

Тревожные звоночки Фото: Global Look Press/Vincent Isore

По данным ВОЗ, рак является одной из основных причин смерти в мире. Так, в 2020 году от этого заболевания умерли почти 10 млн человек . В прошлом году рак желудка, по оценке Всемирной организации здравоохранения, занял шестое место в списке наиболее распространенных видов онкологии в мире — 1,09 млн новых случаев. В то же время за прошлый год было зафиксировано 769 тыс. случаев смерти от этого вида рака.

Что касается России, как ранее сообщал главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков, в структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин, однако также достаточно распространенными являются колоректальный рак, рак легкого и рак желудка.

Регулярные обследования — лучшая профилактика

При этом на первой стадии рака желудка может и не быть никаких симптомов, подчеркнули врачи в разговоре с «Известиями». «Симптомы чаще всего появляются уже на третьей-четвертой стадии. Это может быть похудание, тяжесть в желудке, непрохождение пищи, увеличение живота в размерах, отвращение к пище, к мясным продуктам, снижение аппетита в целом », — уточняет доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФНМО РУДН Константин Титов.

Самое главное в профилактике развития такого рода онкологии — в принципе не игнорировать никакие боли в желудке и обращаться к специалистам. « Для начала, если есть какие-то жалобы со стороны желудка — какая-то немотивированная тошнота, изжога, боли в желудке, — нужно идти к гастроэнтерологу и проходить гастроскопию. Если обнаруживается гастрит или язва — это необходимо лечить и быть под контролем гастроэнтеролога », — подчеркивает Титов.

— Скрининга для рака желудка нет, он был разработан только для Японии, когда там была очень высокая заболеваемость раком желудка, частично применялся в Южной Корее, но вообще в европейских странах, США и России он не применяется, потому что это очень дорого и нужно сделать дорогое инвазивное исследование для огромного количества здоровых людей, чтобы у небольшой части найти это заболевание. Поэтому люди должны, если имеют какие-то хронические заболевания, регулярно приходить к гастроэнтерологу и в определенные сроки делать гастроскопию для контроля заболеваний и для того, чтобы не пропустить какие-то начальные формы рака желудка.

Тревожные звоночки Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Для ранней диагностики самая основная задача — это обследование абсолютно здоровых людей, самый простой в этом смысле тест — анализ кала на скрытую кровь, отмечает, в свою очередь, Михаил Бяхов. По его словам, если результат окажется положительным, то вторым этапом диспансеризации станет гастро-колоноскопия, которая позволит выявить на ранних этапах опухоли желудочно-кишечного тракта, то есть не только желудка, но и толстой кишки.