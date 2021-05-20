Назван самый распространенный вид рака в России

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков в четверг, 20 мая, рассказал, какой вид рака чаще всего встречается у онкобольных в России.

«В структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы — у мужчин», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Хатьков добавил, что также достаточно распространенными являются колоректальный рак, рак легкого и рак желудка.

В этот же день Хатьков назвал симптомы, которые должны послужить поводом для незамедлительного обращения к врачу.

В частности, это появление уплотнений, изменение давно существующих родинок и резкая, необъяснимая потеря веса.

Накануне врач-онколог, доктор медицинских наук профессор Григорий Кобяков перечислил симптомы рака на ранней стадии.

По его словам, следует обращать внимание на изменение кожных покровов. Среди первых признаков рака он также перечислил частую диарею, снижение аппетита, резкое похудение.