Онколог назвал симптомы для раннего обращения к врачу

Вызвать настороженность и стать поводом для немедленного обращения к врачу должно стать появление уплотнений, изменение давно существующих родинок и резкое, необъяснимое похудение. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил в интервью «РИА Новости» главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

«При возникновении малейших симптомов, дискомфорта нужно обращаться к врачу», — сказал специалист.

Он отметил, что также насторожить должны такие симптомы, как слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен.

19 мая врач-онколог, доктор медицинских наук профессор Григорий Кобяков заявил, что изменения на поверхности кожи, боли при мочеиспускании, а также необычные ощущения при глотании могут быть первыми признаками онкологического заболевания.

17 мая врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал, что боль во время лежания на спине также может быть следствием прорастания опухоли сквозь нервные окончания. Также он отметил, что боль после приема жирной пищи и алкоголя может быть сигналом о раке поджелудочной железы.