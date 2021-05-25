Уходят с дымом: рак легких убивает тысячи россиян

Заболеваемость раком легких в России занимает второе место по распространенности и первое по смертности. Ежегодно от него умирают около 27 тысяч жителей страны, сообщили врачи-онкологи во время внеочередного XII съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии. Главная причина возникновения смертельного недуга — курение, а среди основных проблем, связанных с диагностикой рака легких — отсутствие симптомов на ранней стадии заболевания. Видимые же симптомы появляются значительно позже, однако курящие люди могут не заметить и их. Подробности — в материале «Известий».

Первое место по смертности

Ежегодно от рака легкого умирают порядка 27 тысяч россиян — столько же смертей вызвано в совокупности раком ободочной кишки, молочной железы, поджелудочной железы и простаты. Об этом заявили российские врачи-онкологи в ходе международного мультидисциплинарного симпозиума проекта PMI Science, который прошел в рамках внеочередного XII съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии.

По словам заместителя главного внештатного специалиста-онколога Москвы Ирины Андреяшкиной, заболеваемость раком легких в России занимает второе место по распространенности (после рака молочной железы) и первое место по смертности.

Уходят с дымом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По данным врачей, 90% больных раком легкого — это курильщики. От 50 до 80% пациентов после постановки диагноза все равно не отказываются от пагубной привычки, хотя осознают риск снижения реакции на лучевую и химиотерапию. Как рассказал в ходе съезда заведующий отделом торакоабдоминальной хирургии Московского клинического научного центра им. Логинова Ариф Аллахвердиев, зачастую таким пациентам вынуждены отказывать в операции, потому что сопутствующие осложнения (сердечно-сосудистые заболевания и заболевания дыхательной системы) не дают возможности провести хирургическое вмешательство. Кроме того, у курящих пациентов с онкологическим диагнозом дольше происходит заживление ран и чаще случаются рецидивы.

Кто в зоне риска

Не секрет, что основная причина возникновения рака легких — это курение табака, отметил в разговоре с «Известиями» доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФНМО РУДН Константин Титов.

— Курильщик со стажем в 20 раз чаще заболевает раком легкого, чем никогда не куривший человек. Даже если человек бросил курить, то у него только через 15 лет риск заболевания уравнивается с риском для некурящего. Главная профилактика — это своевременный отказ от курения. Причем важно понимать, что одинаковы вредны как сигареты, так и трубки, кальяны и прочие приспособления для курения.

В зоне риска находятся и работники вредных промышленных предприятий, а также люди, имеющие хронические заболевания легких (к ним, в частности, относятся хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких).

Уходят с дымом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Если рассматривать биологию опухолей, то часто они развиваются на фоне хронических воспалительных процессов там, где у организма стоят первые «барьеры», объясняет врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. В первую очередь к ним относятся желудочно-кишечный тракт и легкие, потому что всё, что приходит из внешней среды, сразу попадает именно туда. В связи с этим там нередко возникают хронические воспалительные реакции, что порой приводит к возникновению рака.

В основном от рака легких страдают люди старшего и пожилого возраста, у молодых это заболевание встречается достаточно редко. По статистике, более 40% заболевших — это люди старше 70 лет. Проблема распространенности и смертности от рака легких стоит остро не только в России, подчеркивают врачи. Так, согласно прошлогодним данным, представленным специалистами Международного агентства по изучению рака (МАИР), на сегодняшний день на это заболевание приходится 18% всех летальных исходов среди представителей мужского пола. Что касается женщин, рак легких находится на втором месте (после рака груди) по смертельности.

Отсутствуют симптомы

«На ранних стадиях рак легкого излечивается до 80% после операции. Тем более сейчас выполняются торакоскопические операции — то есть прокалывается грудная полость и, например, удаляется доля легкого из прокола» , — рассказывает Константин Титов .

Но первая и вторая стадия не дают никаких симптомов — опухоль понемногу растет, но пациент об этом ничего не знает.

Уходят с дымом Фото: Depositphotos

— Симптомы будут уже позже — на третьей и четвертой стадиях могут появляться одышка, боли в грудной клетке, кровохарканье, похудение. Но пока опухоль маленькая, не будет никаких симптомов, пока она не распространится по лимфатическим узлам, не прорастет в какие-то смежные структуры грудной полости или не появятся определенные метастазы. Тем более, что у нас рак легкого в основном возникает у курильщиков, а у курильщика со стажем бывает и кашель, и неприятные ощущения в грудной клетке, поэтому они это просто не ощущают опасные симптомы и поздно обращаются к врачам.

Спасительные обследования

Зачастую рак легких диагностируется лишь на поздних стадиях, признают врачи. К сожалению, связано это во многом с тем, что население не заботится о собственном здоровье и не проходит регулярные обследования, отметил в разговоре с «Известиями» онколог и доктор медицинских наук Михаил Бяхов.

— Для начала необходимо проходить хотя бы профосмотр, где есть и рентгенография легких, курильщикам же необходима низкодозная компьютерная томография. А где-то лет с 50-ти при наличии тяжелых хронических бронхитов, рекомендуется хотя бы раз сделать бронхоскопию, чтобы оценить состояние бронхов , определить риск возможности развития рака легких, а от этого уже дальше выстраивать план диспансерного наблюдения. Если всё с бронхами нормально, то можно уже в дальнейшем и не делать бронхоскопию. Но если там есть хронические воспалительные процессы, которые могут привести к раку, тогда с какой-то периодичностью делать это все-таки придется.

Любому здоровому человеку необходимо раз в год проводить обычный скрининг в клинике, подчеркивает Евгений Черемушкин. Диапазон обследования может расширяться за счет возраста, сопутствующих заболеваний, некоторых генетических особенностей.

Уходят с дымом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Для выявления злокачественных новообразований одной лишь флюорографии недостаточно, признают врачи, однако в комплексе с другими исследованиями и анализами это позволит вычислить, нуждается ли человек в расширенной диагностике.

— Конечно, масштаб снимка при флюорографии маловат и не всегда позволяет в достаточной мере оценить состояние легких, но это можно делать хотя бы в качестве первого скринингового исследования. В специализированных клиниках обычно делают либо рентгеновское крупнопольное исследование, либо компьютерную томографию. Но даже если вы сдаете полный анализ крови, делаете комплексное УЗИ, флюорографию легких, то вы хотя бы что-то получаете, а при любом подозрении диагностика уже расширяется, — подчеркивает Черемушкин.