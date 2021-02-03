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«Надо обследовать здоровых»: какие виды рака находят у россиян

Онкологи рассказали о ситуации с заболеваемостью во время пандемии
Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец
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«Надо обследовать здоровых»: какие виды рака находят у россиян
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2021-02-02 17:31:06
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Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о самых частых видах злокачественных опухолей, которые находят у россиян. Шансы на выздоровление пациента напрямую зависят от того, насколько рано обнаружат опухоль — на первой стадии вероятность успеха достигает 97–98%. Однако пандемия внесла свои коррективы в работу программ скрининга, и многие люди просто не могут пройти обследование. Подробности — в материале «Известий».

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Заболеваемость продолжает расти

Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн заявил о росте заболеваемости онкологией в России. Как отметил специалист, у мужчин чаще всего развивается рак трахеи и бронхов, предстательной железы, кожи, желудка и ободочной кишки, а у женщин — рак молочной железы, кожи, тела матки и ободочной кишки.

По словам Каприна, количество новых выявленных случаев рака стремительно увеличивается, что говорит не только об ухудшении ситуации, но и об эффективности работы программ диспансеризации.

— Мы видим решение одной из задач онкологической службы Российской Федерации — увеличение ранних стадий (выявление заболевания на ранней стадии. —«Известия») до 63–65%. А раньше мы первую, вторую стадию в 52% случаев выявляли. Получается, на 10% мы уже сейчас лучше выявляем онкологические заболевания, — сказал эксперт.

Надо обследовать здоровых
Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн

Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Одновременно Каприн отметил, что во время пандемии в стране возникли проблемы со скринингом. Многие не смогли пройти обследование из-за приостановки диспансеризации, поэтому необходимо внимательно следить за своим здоровьем и изменениями в работе организма и не стесняться обращаться к врачу. Профильные учреждения продолжают работу в прежнем режиме.

Находят на поздних стадиях

По данным Минздрава, общее число россиян с онкологическими заболеваниями под диспансерным наблюдением к концу 2019 года составляло 3,9 млн человек. При этом 640,3 тыс. случаев злокачественных образований (348,8 тыс. у женщин и 297,5 тыс. у мужчин) выявили в течение года. Это на 2,5% больше, чем в 2018 году, и на 26,8% больше, чем в 2009 году. Средний показатель заболеваемости на 100 тыс. населения России составляет 436.

Надо обследовать здоровых
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Лидером по показателю заболеваемости онкологией стала Архангельская область — там зафиксировали 566,2 впервые выявленного случая на 100 тыс. населения. Вслед за ней идет Брянская область (556,2), Сахалинская область (550,2), Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1). Самые низкие показатели выявлены в Дагестане — 163,6 случая на 100 тыс. человек, в Чечне (164,2), Ингушетии (176,5) и на Чукотке (205,4). При этом авторы исследования отмечают, что низкая заболеваемость не говорит о том, что в регионе спокойная ситуация — возможно, там просто хуже работает процедура выявляемости и регистрации новых случаев.

Распространенность разных видов рака и течение болезни чаще всего зависят от пола и возраста пациента. В среднем он составляет 64,5 года. Более трети случаев заболевания выявляются на поздних, третьей и четвертой, стадиях.

По словам онколога Андрея Пылева, такое происходит, поскольку на первых стадиях заболевания не проявляют себя клинически, то есть не вызывают жалоб у пациента. Часто новообразования обнаруживают случайно или во время профилактического осмотра.

Обследование — раз в год

Для того чтобы обезопасить себя, нужно ежегодно проходить обследование у специалистов. Женщинам стоит регулярно делать УЗИ молочных желез, а после 35 лет — маммографию, говорит онколог НМИЦ им. Н.Н. Блохина Владимир Соболевский.

— Как правило, злокачественная опухоль в железе не беспокоит пациенток, они не жалуются на боль — как бывает, например, при мастите. Бывает, что женщины могут сами нащупать шишку, но боятся идти к врачу — «подожду, вдруг само рассосется». Потому на ранних стадиях, к сожалению, обращаются всего 15–20%. А ведь там в зависимости от подтипа рака излечиваемость доходит до 99%, — отмечает профессор.

Надо обследовать здоровых
Надо обследовать здоровых»: какие виды рака находят у россиян
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Кроме того, добавил врач, на первых стадиях существует возможность провести сохранную операцию, которая не требует удаления груди целиком. В случаях, когда это необходимо (например, из-за агрессивности опухоли или ее распространенности), хирурги могут выполнить реконструкцию груди, используя импланты или собственные ткани тела пациентки.

В свою очередь, президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова в беседе с «Известиями» напомнила о необходимости самообследований. По ее словам, во время пандемии тысячи человек не смогли своевременно выявить болезнь на ранней стадии из-за закрытия учреждений для диспансерных осмотров.

— Представьте, что люди целый год не проходили скрининги. Значит, в будущем мы получим пациентов с запущенными стадиями. В такой ситуации остается только заниматься самоосмотрами: обращать внимание на кожные покровы, следить за общим состоянием. Резкая потеря веса, упадок сил, слабость, увеличенные лимфоузлы, видоизмененные родинки, шишки в груди, кровоточащие язвы во рту могут сигнализировать об опасности, — говорит эксперт.

Главный враг пациента — страх

По мнению онкологов, одна из главных причин поздней диагностики рака — нехватка информации о заболевании и примеров успешного своевременно начатого лечения. С ними согласна и москвичка Ольга Бортаковская, у которой в 2019 году диагностировали злокачественную опухоль молочной железы.

— Как и многие, я обнаружила рак случайно, — рассказывает Ольга. — Интуитивно чувствовала, что со мной что-то не так, и собиралась записаться на маммографию. В тот же день обратилась в частную клинику и сделала процедуру, которая показала новообразование.

Надо обследовать здоровых
Надо обследовать здоровых»: какие виды рака находят у россиян
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Онколог, принимавший в клинике, посоветовал пациентке не тратить время на «стадию отрицания» болезни. Ольга согласилась, сдала необходимые анализы и со всеми результатами поехала в больницу. Там ей предстояло пройти шесть курсов химиотерапии, которые теперь кажутся женщине самым тяжелым этапом лечения, и операцию по удалению груди.

— Когда мой врач сказал, что придется удалять обе, я ответила: «Делайте что хотите, пусть только опухоль уходит». Даже не испытала шока, увидев себя без груди. Потом, конечно, пришло осознание всего, что я пережила, началась послеоперационная депрессия. Но сейчас, спустя время, я приняла и полюбила себя, — делится Ольга.

По ее мнению, главный враг онкобольных пациентов — это страх. Многие пациентки, с которыми встречалась женщина, сами «запустили» свое заболевание, откладывая поход в больницу.

— Так одна из девушек попала туда с четвертой стадией. У меня тогда была вторая. Я поплакала один день и поняла, что очень хочу жить и буду делать для этого всё, что могу. Таких историй, как моя, много, просто люди боятся об этом говорить. Рак лечится, главное, постараться выявить его как можно раньше и не тянуть время, — отмечает собеседница «Известий».

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