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Иcходная ситуация: онкобольные дети недосчитались базовых препаратов

Этопозид, винкристин, цисплатин пропали из больниц и аптек
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Иcходная ситуация: онкобольные дети недосчитались базовых препаратов
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2020-10-16 16:01:31
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В России возник острый дефицит лекарств для онкобольных детей. Речь идет об этопозиде, винкристине и цисплатине. В больницах заканчиваются их запасы, и родители пытаются купить препараты в аптеках, но там их также не находят. О нехватке лекарств «Известиям» рассказали благотворительные фонды и пациентские организации. В DSM Group отмечают снижение госпитальных закупок всех трех препаратов с начала года. Закон «третий лишний» и правило минимальной цены практически закрыли двери перед зарубежными производителями этих базовых лекарств, уверено медицинское сообщество. В компании «Тева» «Известиям» рассказали о планах по прекращению поставок на территорию России препарата «Винкристин-Тева». А российское производство не способно покрыть потребности всей страны.

Ищут по всей стране

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Родители онкобольных детей не могут найти для них базовые препараты: этопозид, винкристин, цисплатин. Они начали пропадать в рознице еще в январе 2020 года, а сейчас их не хватает уже и в больницах. Об этом «Известиям» рассказала руководитель благотворительного фонда «Жизнь» Карина Михайлова. Эта организация, как и другие фонды, помогает закупать для детей препараты, которых не оказывается в стационарах. В случае с этопозидом, винкристином и цисплатином родители не могут найти их и в розничной продаже.

В последнее время нам с трудом удавалось находить лекарства. Сейчас в больницах заканчиваются их запасы, а в аптеках их просто нет, — подчеркнула Карина Михайлова.

Сложившуюся ситуацию подтвердили и в фонде «Подари жизнь». По словам его директора Екатерины Шерговой, вопрос нехватки этих препаратов актуален давно и носит нарастающий характер. С проблемой знакомы и пациентские организации.

Исходная ситцация
больница
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Для наших подопечных в большей степени требуются винкристин и этопозид, — отметила Анастасия Захарова, руководитель «Энби», организации родителей детей с нейробластомой. — Этопозид входит в протокол лечения нейробластомы для групп среднего и высокого риска, препарат содержит уже первый курс. С ним сейчас катастрофическая ситуация. В последние недели значительно выросло число обращений от родителей, которые не могут его найти. Раньше, если препарат отсутствовал в клинике, его закупали фонды. До нас как до пациентской организации просьбы родителей не доходили. А сейчас даже мы получаем крики о помощи, поскольку и фонды ничего не могут сделать.

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Нередко, когда в больнице нет нужного препарата, родители больных детей стараются найти его по всей стране, добавила Анастасия Захарова. Сейчас лекарств нет почти нигде.

Закупки падают

Уровень госпитальных закупок винкристина в этом году снизился, рассказала директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева. По ее словам, в январе закупалось 20 тыс. упаковок препарата, сейчас — 13 тыс.

Госпитальные закупки этопозида и цисплатина тоже сократились. С января стационары приобрели на 15 и 39% этих препаратов соответственно.

В рознице упомянутые лекарства традиционно продавались мало, добавила Юлия Нечаева. Но и здесь заметно снижение реализации. Так, объем продаж цисплатина с начала года снизился на 63% в упаковках.

Иcходная ситуация
больница
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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У фондов и пациентских организаций нет понимания, почему с препаратами возникли перебои.

— Почему пропал этопозид, мы пока разбираемся. Написали запрос в «Верофарм», спросили, когда препарат снова появится. Нам не ответили, — поделилась Анастасия Захарова.

Отечественная компания «Верофарм» и израильская «Тева» — основные производители всех трех препаратов для российского рынка. Цисплатин и винкристин также производит НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Отечественное производство винкристина недостаточно мощное, чтобы покрыть потребности всей страны, добавила Анастасия Захарова. А иностранному производителю невыгодно продавать его в России, считает Екатерина Шергова.

Исходная ситцация
лекартсво
Фото: ТАСС/Антон Вергун

— «Этопозид-Эбеве», «Этопозид-Тева», «Цисплатин-Тева» не поставляются в Россию больше года. Отечественный цисплатин практически не поступает в коммерцию — всё уходит в больницы. Известно, что «Верофарм» планирует возобновить поставки винкристина не ранее 2021 года, — рассказал «Известиям» член Общественной палаты, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, гендиректор сети «Столички» Евгений Нифантьев.

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Цепочка пропавших

Этопозид, винкристин, цисплатин — не единственные пропавшие препараты, отметил детский гематолог-онколог, член-корреспондент РАН Алексей Масчан. Из арсенала детских онкологов также ушли митоксантрон, идарубицин, цитозин-арабинозид, кароплатин.

— Всё это — базовые препараты, которые используются при самом широком спектре опухолей. Без них ни детская, ни взрослая онкология существовать не могут. Ко мне постоянно поступает информация о том, что этих препаратов в больницах нет и приобрести их нет никакой возможности. Это актуально для всех регионов, — рассказал Алексей Масчан.

По его словам, этопозид, винкристин, цисплатин начали пропадать примерно в тот момент, когда исчез цитозин-арабинозид, о котором написали «Известия» осенью 2019 года.

Исходная ситцация
больница
Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

Пропажа этих препаратов является следствием той же проблемы, о которой я рассказал в интервью. Закон «третий лишний» и правило минимальной цены практически закрыли двери перед зарубежными производителями качественных препаратов. Предпочтение отдается отечественным производителям. Но они не могут выпустить их в достаточном количестве, должного качества и в тех лекарственных формах, которые нужны для лечения пациентов, — уверен Алексей Масчан.

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Напомним, что весной «Известия» запрашивали позицию Минпромторга относительно правила «третий лишний», согласно которому иностранная продукция не может участвовать в закупке при наличии отечественной конкуренции. Тогда речь шла об исчезновении иностранных препаратов для лечения муковисцидоза.

— Говорить о том, что стратегия «Фарма-2020» ориентировалась на импортозамещение, не совсем корректно. Все-таки ее целью является переход на инновационную модель развития. Стратегия предполагает постепенное достижение импортонезависимости по части номенклатуры лекарственных препаратов, — рассказали тогда «Известиям» в ведомстве.

Добиться этой импортонезависимости не так просто, уверены эксперты. По словам Алексея Масчана, на фармпредприятиях различные препараты производятся на одной и той же технологической линии. Соответственно, если производство полностью переключается на изготовление, например, винкристина для полного удовлетворения потребности, от всех остальных препаратов придется отказаться.

Исходная ситцация
лекарства
Фото: ТАСС/EPA/XU CONGJUN
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— Российские компании зачастую хотят получать сверхприбыль, и препараты, которые ее не сулят, — а все обсуждаемые лекарства относятся как раз к этой категории — интересуют их значительно меньше. И, зарегистрировав препарат, они часто отказываются от дальнейшего производства, — рассказал онколог.

Он добавил, что ежегодно около 4–5 тыс. детей нуждаются в этих трех препаратах.

В убыток

Все три препарата зарегистрированы у компаний «Тева» и «Верофарм». «Известия» направили запрос производителям. В «Верофарм» на него не ответили.

В компании «Тева» «Известиям» рассказали о планах по прекращению поставок в Россию препарата «Винкристин-Тева».

Исходная ситцация
больница
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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— Компания сочувствует пациентам и семьям, которые ведут борьбу с онкологическими заболеваниями. На протяжении более 10 лет «Винкристин-Тева» бесперебойно поставлялся в Россию. Однако в нынешних условиях компанией было принято непростое решение о прекращении ввоза. Существующие правила ценообразования на препараты, входящие в перечень ЖВЛП, делают поставки «Винкристин-Тева» в Россию убыточными. Мы не можем перерегистрировать предельную отпускную цену в связи с существенным повышением себестоимости производства препаратов, — рассказал старший директор по взаимодействию с государственными органами и обеспечению доступа на рынки по России и Евразии Андрей Колесников.

По его словам, в 2019–2020 годах компания направила в федеральные органы исполнительной власти несколько предложений по разовому повышению цены на препарат «Винкристин-Тева» до минимального уровня в референтных странах. Этот шаг мог бы позволить компании осуществлять поставки в Россию без убытков для компании, но из-за отсутствия в действующем законодательстве положений, регламентирующих подобное повышение, цена на «Винкристин-Тева» в России осталась на уровне 2010 года.

— Изменение зарегистрированной цены позволит компании «Тева» восстановить поставки препарата в Россию, а пациентам — получать необходимую терапию, — подчеркнул Андрей Колесников.

Исходная ситцация
больница
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Он также отметил, что в июле 2020 года компания осуществила разовую поставку «Винкристин-Тева», несмотря на ее убыточность, и тем самым обеспечила качественным препаратом детей в ряде онкологических центров страны.

«Известия» запросили Минздрав о вариантах решения проблемы с онкопрепаратами.

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