Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии

Признаками онкологического заболевания желудка на ранних стадиях могут быть тошнота и рвота после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода, нарушение прохождения еды. Об этом рассказал в беседе с порталом «Доктор Питер» ассистент кафедры госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля СЗГМУ им. И.И. Мечникова, хирург Рустем Топузов.

При раке желудка могут измениться вкусовые пристрастия, обратил внимание Топузов. Также к симптомам тяжелого состояния онколог относит желудочные кровотечения и, при определенных условиях, потерю веса.

«Если нет других причин для резкого снижения (веса. — Ред.), например, недоедание, анорексия, то предположить онкологию можно. Потеря веса, надо сказать, один из признаков, причем далеко не на ранних стадиях», — уточнил медик.

Эксперт призвал после 45 лет пройти онкоскрининг в качестве первичной диагностики рака. Он, как правило, включает УЗИ или маммографию молочных желез для женщин, мазок на онкоцитологию шейки матки. У мужчин в процедуру входит анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Вне зависимости от пола назначается рентген легких, анализ кала на скрытую кровь и, по показаниям, гастроскопию, колоноскопию.

Врач рассказал, что большинство опухолей диагностируются на поздних стадиях. Однако варианты развития онкологии у всех разные: у кого-то опухоль достигает больших размеров, но при этом не дает метастазов — вторичных злокачественных опухолей. А у кого-то бывает малых размеров, но с большим количеством метастазов.

Среди мужчин вероятность заболевания раком желудка составляет 9,1%. В то время как у женщин — 5,8%.

2 августа, в беседе с «Известиями» главный онколог «СМ-Клиники», профессор Александр Серяков заявил, что ожирение может стать фактором риска развития злокачественных новообразований, в том числе, рака молочной железы, тела матки, поджелудочной железы, ободочной и прямой кишки, щитовидной железы и почек.