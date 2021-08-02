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Онколог рассказал о связанных с ожирением рисках для здоровья

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Ожирение действительно является фактором риска развития злокачественных новообразований, чтобы избежать этого, рекомендуется придерживаться специализированной диеты. Об этом в понедельник, 2 августа, в беседе с «Известиями» заявил главный онколог «СМ-Клиники», профессор Александр Серяков.

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По словам специалиста, лишний вес может способствовать развитию рака молочной железы, тела матки, поджелудочной железы, ободочной и прямой кишки, щитовидной железы и почек.

«Конечно, генез влияния ожирения на развитие данных заболеваний отличается друг от друга, но в целом нарушение метаболизма с повышенным отложением жира в органах и тканях является фактором риска развития злокачественных процессов», — подчеркнул специалист.

Чтобы этого избежать, уже многие десятилетия врачи говорят о здоровом образе жизни, физической активности, влиянии питания на развитие ожирения, отметил Серяков.

Так, рекомендуется придерживаться средиземноморской диеты, где акцент сделан на морепродукты, овощи, фрукты, нерафинированные жиры (например, оливковое масло).

«Все это благоприятно влияет на общий тонус организма и контроль за весом. Если индекс массы тела человека превышает 30, то это уже является ожирением первой степени. И при таком весе рекомендуется обратиться за помощью к врачу», — заключил врач.

Таким образом Серяков прокомментировал статью ученых из Великобритании и Швеции, из которой следует, что ожирение увеличивает риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта. По мнению исследователей, связь между жировой массой и раком органов ЖКТ может быть обусловлена потреблением жирной пищи, в которой содержится большое количество канцерогенных веществ.

15 июня было опубликовано исследование, согласно которому на набор веса влияют белковые молекулы семафорины, присутствующие в большом количестве в гипоталамусе. Семафорины формируют развитие гипоталамических цепей, которые в конечном итоге регулируют потребление калорий, рассказали ученые.

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