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Ученые выяснили связь ожирения и рака органов желудочно-кишечного тракта

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Ожирение увеличивает риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта, следует из результатов исследования ученых из Кембриджского университета (Великобритания) и Каролинского института (Швеция), опубликованного в журнале PLOS Medicine.

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«Жировая масса является более важным фактором риска развития рака, чем рост и высокий ИМТ. Но в основном именно рака органов желудочно-кишечного тракта», приводятся в исследовании слова одного из его авторов Сюзанны Ларсон.

По мнению ученых, связь между жировой массой и раком органов желудочно-кишечного тракта может быть обусловлена потреблением жирной пищи, в которой содержится большое количество канцерогенных веществ.

По словам врача-гастроэнтеролога Давида Матевосова, корреляция между ожирением и повышенным риском рака поджелудочной железы, толстого кишечника и печени давно определена.

«Это статистически нам известно уже много лет. Механизмы развития этих болезней неясны и остаются на уровне гипотез. У людей с ожирением очень высокий риск по многочисленным онкологическим патологиям, не только желудочно-кишечного тракта», — сказал он в понедельник, 2 августа, в беседе с «Известиями».

15 июня было опубликовано исследование, согласно которому на набор веса влияют белковые молекулы семафорины, присутствующие в большом количестве в гипоталамусе. Семафорины формируют развитие гипоталамических цепей, которые в конечном итоге регулируют потребление калорий, рассказали ученые.

Также в июне диетолог Тамара Дюкер Фрейман отметила, что выделить время на обед в течение дня даже при очень плотном графике работы необходимо для здоровья. Пропуск обеда может повлечь за собой не только приступы голода, но и низкий уровень сахара в крови и раздражительность.

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