Президент России лично привозил лекарства для больного раком ребенка

Президент России Владимир Путин лично привозил лекарства для больного раком ребенка.

Об этом рассказала мама Димы Рогачева, который в 2005 году, находясь на лечении в Москве, написал письмо главе государства о том, что хотел бы с ним встретиться.

«Это было 12 лет назад. У маленького мальчика была мечта встретиться с президентом. И банально попить чаю с блинами», — рассказала Наталья Рогачева в документальном фильме про российского лидера.

Президент тогда прочел письмо и решил поехать в больницу.

После его визита, отмечает мама мальчика, был решен вопрос с нехваткой лекарств для больного ребенка, на которые не было средств.

«И когда Диме стали капать препарат, я, конечно, интересовалась у врачей: ну кто же, кто, как появилось лекарство. Но они сказали: это Владимир Владимирович в кармане привез», — рассказала женщина.

После встречи президента Владимира Путина с больным лейкозом мальчиком было принято решение о создании специализированной детской клиники, которую назвали в честь ребенка.

1 июня 2011 года в Москве открылся Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Как сообщал портал iz.ru, 15 марта в соцсетях была опубликована вторая часть документального фильма про Владимира Путина.