Опубликована вторая часть фильма «Путин»

Вторая часть документального фильма Андрея Кондрашова про президента РФ Владимира Путина появилась в социальной сети «Одноклассники». Видео опубликовал журналист Дмитрий Киселев.

Вторая часть фильма расскажет о том, сколько было покушений на Путина и как их предотвращали, а также прольет свет на неизвестные страницы из жизни разведчика Путина. Президент откроет подробности политического предательства на Украине и расскажет, какой обман стал корнем киевского переворота.

Первую часть фильма посмотрели более 13 млн человек.

Президент рассказал о своей семье: о том, как его дед работал поваром у Сталина, об отношениях с дочерьми и родителями, о том, чего не сможет простить.

Кроме того, в ленте затронута тема работы Путина и непростых ситуаций, с которыми президент сталкивается на своем посту.