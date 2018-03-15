Опубликована вторая часть фильма «Путин»
Вторая часть документального фильма Андрея Кондрашова про президента РФ Владимира Путина появилась в социальной сети «Одноклассники». Видео опубликовал журналист Дмитрий Киселев.
Вторая часть фильма расскажет о том, сколько было покушений на Путина и как их предотвращали, а также прольет свет на неизвестные страницы из жизни разведчика Путина. Президент откроет подробности политического предательства на Украине и расскажет, какой обман стал корнем киевского переворота.
Первую часть фильма посмотрели более 13 млн человек.
Президент рассказал о своей семье: о том, как его дед работал поваром у Сталина, об отношениях с дочерьми и родителями, о том, чего не сможет простить.
Кроме того, в ленте затронута тема работы Путина и непростых ситуаций, с которыми президент сталкивается на своем посту.