Путин поведал об отношениях с дочерьми и родителями

Президент РФ Владимир Путин рассказал об отношениях со своими дочерьми. По его словам, он не всегда относится к ним требовательно.

«Но быть требовательным — это не значит не любить. Вот я знаю, что меня родители очень любили, я жил в атмосфере любви, это было для меня очевидным», — рассказал глава государства в фильме Андрея Кондрашова, опубликованном в «Одноклассниках».

Путин отметил, что доволен своими дочерьми и назвал их трудоголиками. По словам президента, они обсуждают с ним возможности улучшения жизни в России, а вопросы их личной жизни «находятся в их руках».

«Они стараются, работают очень много, я в этом смысле очень доволен, как они относятся, во всяком случае, к труду. Они — трудоголики», — сказал глава государства.

Также президент рассказал и о родителях, добавив, что они всегда создавали для него условия развития и задумывались об эстетическом воспитании.

«Они были заточены на это, на мое будущее, жизненные успехи и результаты. <…> Я ни разу, поверьте мне, ни разу от отца в жизни не слышал, чтобы он выругался при мне матом. Никогда», — сказал Путин, добавив, что его родитель был очень строгим человеком.

Летом прошлого года в свет вышел фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Говоря о своей семье, президент тогда посетовал, что ему мало времени удается проводить с внуками. Тогда же глава государства добавил, что его дочери не связаны с политикой или крупным бизнесом, а занимаются наукой и образованием.