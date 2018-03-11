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Путин рассказал о работе своего деда поваром у Ленина и Сталина

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Фото: ТАСС/Дружинин Алексей
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Дедушка президента РФ Владимира Путина по материнской линии работал поваром у советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Об этом рассказал сам президент в новом фильме Андрея Кондрашова «Путин», опубликованном в соцсетях журналистом Дмитрием Киселевым.

«Он поваром у него работал, сначала у Ленина, потом у Сталина, в одной из подмосковных дач, в Горках», –– сказал президент.

При этом он выразил удивление, что старших родственников не репрессировали. Ведь дед воевал в Первой мировой войне на русско-австрийском фронте.

«Видимо, наоборот, ими дорожили, понимая, что это люди, которые не подведут», –– добавил Путин.

Помимо этого, в новом фильме президент рассказал о своих дочерях и отношениях с родителями, о вещах, которые он считает непростительными, и выступил против вечного покаяния немцев за ужасы фашизма.

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